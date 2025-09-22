Nace Alatus, la nueva gestora comercial de viviendas de obra nueva

(Información remitida por la empresa firmante)

El nuevo actor del sector residencial tiene vocación de liderazgo en España y Portugal y ya ha iniciado sus operaciones en la Costa del Sol y Málaga

Madrid, 22 de septiembre de 2025.- Liceo Group, family office dirigido por Santiago Oli, y Javier Reguart, ex Director Comercial de Aedas Homes, han lanzado Alatus Residential Services, una gestora especializada en la comercialización de viviendas de obra nueva. Alatus está orientada a maximizar la experiencia del cliente y a la vez optimizar la cuenta de resultados de las empresas promotoras, ofreciendo una propuesta de servicios diferencial e innovadora en el mercado.



"El sector de la comercialización de vivienda de obra nueva necesita de empresas con un mayor nivel de solvencia y capacidad financiera, y un gran enfoque en la profesionalidad y la orientación al cliente. Esto asegura la mejora de la cuenta de resultados final del promotor" ha expresado Javier Reguart, quien ha asumido las funciones de Director General de Alatus tras más de 25 años de experiencia en el sector inmobiliario. El directivo cree que Alatus puede aportar mucho valor a las promotoras, especialmente en la optimización tanto de ingresos como de costes comerciales en los grandes desarrollos residenciales. Tras muchos años trabajando en el lado promotor, es conocedor de lo que estas empresas demandan y necesitan en este tipo de proyectos.



Alatus, además de su profundo conocimiento del mercado de primera residencia, cuenta con un segundo eje diferencial: su capacidad de atracción de clientes internacionales, gracias a una red de agentes que ofrece acceso a compradores de más de 40 nacionalidades. Este aspecto resulta especialmente relevante en proyectos residenciales de gama alta.



Escasas semanas después de su lanzamiento, Alatus ya dispone de contratos para hacerse cargo de la comercialización de 30 proyectos, con una cartera en gestión valorada en más de 1.200 millones de euros. La empresa, que ya es líder del mercado en la Costa del Sol, pronto anunciará su expansión a nuevas zonas clave dentro del territorio peninsular.



Sobre Liceo

Liceo Group, es un grupo empresarial que, además de participaciones significativas en empresas de diversos sectores, cuenta en la actualidad con inversiones inmobiliarias con una valoración superior a los 80 millones de euros repartidas en los mercados de oficinas, locales comerciales y residencial. Liceo gestiona toda su actividad económica con personal y medios propios.



Para el próximo año 2026, dentro de su rama inmobiliaria, el grupo tiene previsto acometer nuevas inversiones por al menos 20 millones de euros adicionales de recursos propios, además de estar ya estudiando operaciones en coinversión dentro del sector residencial.







