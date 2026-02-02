Nace F+, una plataforma única e innovadora, que ofrece ventajas y valores añadidos a las franquicias

F+ es un novedoso y único ecosistema de franquicias - mundoFranquicia

Madrid, 2 de febrero de 2026.-

Este ecosistema, creado y desarrollado por mundoFranquicia Corporate, integra por primera vez a marcas, emprendedores y proveedores, permitiendo la interacción entre ellos, en beneficio de todos

mundoFranquicia Corporate ha creado y desarrollado una plataforma, que es pionera y diferente a todo cuanto funciona en el sistema de franquicias. Se trata de F+, un punto de encuentro entre emprendedores, proveedores y marcas franquiciadoras, cuyo objetivo es que interactúen entre ellos, con el objetivo de que todos salgan beneficiados.



En este sentido, F+ está integrada por una selección de franquicias de primer nivel, de 33 sectores de actividad, exitosas y con reconocimiento en el mercado, lo cual aporta la máxima garantía para los emprendedores, así como por 80 sectores de empresas de servicios profesionales, de reconocido prestigio y valor añadido para franquiciadores y franquiciados.



La plataforma se estructura en tres secciones operativas, al frente de cada una de las cuales mundoFranquicia Corporate ha situado a un equipo ejecutivo encargado de su creación, desarrollo y gestión: F+ Marcas, F+ Emprendedores y F+ Servicios.



• F+ Marcas: en esta sección se identifican, analizan, seleccionan y se adhieren enseñas de los 33 sectores de actividad, de acuerdo a criterios profesionales que ofrezcan garantías a los emprendedores, para lo cual han de cumplir los requisitos exigidos por la Asociación Española de la Franquicia para que las marcas puedan ser socios de la misma: tener abiertos al público 4 establecimientos, de los que por lo menos 2 sean franquiciados, y estar desarrollando de forma económicamente solvente la actividad propia del objeto de la franquicia por un período mínimo de 2 años.



• F+ Emprendedores: las marcas se inscriben en la plataforma, con el claro objetivo de crecimiento de sus redes y de optimización de sus infraestructuras para hacer posible esta expansión. Así, esta sección se centra en la realización de todo tipo de acciones de captación de leads y de coordinación de operaciones de apertura con las franquicias de este ecosistema.



• F+ Servicios: esta sección tiene por objeto la tipificación, el estudio, la elección y la concesión de membresías a empresas de servicios en 80 líneas de actuación, todas ellas necesarias y de utilidad práctica para cualquier central franquiciadora: aspectos legales, financieros, tecnológicos, marketing, expansión, formación o gestión operativa, entre otros.



A la hora de valorar esta plataforma inédita para el sistema de franquicias, Mariano Alonso, socio director general de mundoFranquicia Corporate, asegura que "con F+ vamos a aportar un ecosistema que no existía en la franquicia hasta ahora y que era más que necesario. Por primera vez, se ha logrado integrar a los tres grandes actores del sistema: las marcas, los emprendedores cualificados y los proveedores de servicios homologados bajo criterios claros y procesos definidos".



Para conocer más al detalle todo lo que aporta F+ al mundo de la franquicia:



