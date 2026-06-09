Nace Sabor Eléctrico, la primera guía de restaurantes donde parar a recargar tu coche eléctrico

La primera guía de restaurantes donde parar a recargar tu coche eléctrico - SABOR ELÉCTRICO

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 9 de junio de 2026.

La plataforma ayuda a localizar establecimientos donde comer o tomar algo mientras se recarga el vehículo durante los viajes.

La expansión del coche eléctrico está transformando la forma de viajar por carretera. Atrás está quedando el olor a gasolina en cada repostaje.

A diferencia de los vehículos de combustión, los conductores de coches eléctricos aprovechan el tiempo de parar para recargar el coche eléctrico, en tomar algo o comer.

A veces, no resulta sencillo encontrar un lugar adecuado donde aprovechar ese tiempo.

Algunos puntos de recarga están ubicados en aparcamientos, polígonos industriales o zonas con escasos servicios, donde incluso puede faltar una cafetería, un restaurante o un espacio cubierto para resguardarse del sol o la lluvia.

Para dar respuesta a esta necesidad nace Sabor Eléctrico, la primera guía especializada que ayuda a los conductores de vehículos eléctricos a encontrar restaurantes donde parar a comer o tomar algo mientras recargan su coche.

La plataforma recopila establecimientos situados junto a puntos de recarga o a pocos minutos de distancia, permitiendo transformar una parada obligatoria en una experiencia más cómoda y agradable.

Además, dispone de rutas con información detallada para planificar las paradas y conocer los mejores restaurantes de carretera donde parar.

En la guía junto con los restaurantes de carretera también puedes descubrir locales más singulares donde hacer una escapada para disfrutar de la buena gastronomía.

El proyecto forma parte de coches-electricos.org, uno de los medios especializados en movilidad eléctrica más leídos de España, y surge en un momento de fuerte crecimiento del vehículo eléctrico.

Solo en los cinco primeros meses de 2026 se matricularon más de 50.000 coches eléctricos en España, una cifra récord que refleja el rápido avance de esta tecnología.

"La infraestructura de recarga está creciendo muy rápido, pero muchas veces la experiencia del usuario no depende solo del cargador. También importa qué puedes hacer durante el tiempo de espera. Queremos ayudar a los conductores a descubrir lugares agradables donde comer, descansar o simplemente disfrutar de una pausa mientras recuperan autonomía", explica Daniel Guardado, creador de Sabor Eléctrico.

La guía organiza los establecimientos por provincias, municipios y rutas, facilitando la planificación de desplazamientos tanto cotidianos como de larga distancia.

Con esta iniciativa, Sabor Eléctrico busca convertirse en una herramienta de referencia para los miles de conductores que cada día realizan viajes en coche eléctrico por las carreteras españolas.