Naturmovil acerca el teléfono fijo a la movilidad con naturFIJO - Naturmovil

(Información remitida por la empresa firmante)

La solución permite recibir en una sola tarjeta SIM las llamadas dirigidas a un número fijo y a un número móvil, facilitando que el usuario atienda sus comunicaciones desde cualquier lugar.

Madrid, 6 de agosto de 2026.- La forma de comunicarse ha cambiado, pero el número fijo continúa siendo importante para muchas personas. Familias, pequeños despachos, comercios y propietarios de segundas residencias siguen valorando una numeración fija que resulte reconocible y estable, aunque ya no quieran depender de un teléfono instalado permanentemente en un lugar concreto.

Con el objetivo de adaptar este servicio a las nuevas necesidades de movilidad, Naturmovil ofrece naturFIJO, una solución que permite reunir una numeración fija y una numeración móvil en una sola tarjeta SIM.

El usuario puede recibir en su smartphone las llamadas dirigidas a cualquiera de los dos números, utilizando un único teléfono para atender sus comunicaciones habituales.

El número fijo también puede acompañar al usuario

Tradicionalmente, el teléfono fijo ha estado asociado a una vivienda, una oficina o un establecimiento. Esto obliga a encontrarse físicamente en ese lugar para poder responder a una llamada o a utilizar sistemas adicionales de desvío.

naturFIJO cambia este planteamiento. Las llamadas realizadas al número fijo llegan directamente al teléfono móvil del usuario, junto con las llamadas de su propia numeración móvil.

De este modo, es posible conservar las ventajas de un número fijo sin renunciar a la comodidad de llevarlo siempre consigo.

Cuando el usuario realiza una llamada, esta se efectúa desde su numeración móvil. La principal utilidad del servicio consiste en poder recibir las llamadas del fijo y del móvil en una sola tarjeta SIM y atenderlas desde un mismo dispositivo.

Una solución para diferentes situaciones

naturFIJO puede adaptarse a distintos perfiles y necesidades. Resulta especialmente útil para personas que desean mantener un número fijo, pero no quieren depender de un aparato instalado en su domicilio.

También puede ser una alternativa para: segundas residencias en las que no se utiliza una línea fija tradicional; pequeños despachos o negocios que necesitan atender llamadas fuera del establecimiento; personas que pasan parte del día fuera de casa; familias que quieren simplificar sus comunicaciones; usuarios que prefieren utilizar un solo teléfono para sus llamadas fijas y móviles.

La propuesta busca evitar dispositivos innecesarios y ofrecer una forma más sencilla de mantener activa una numeración fija.

Una contratación acompañada por personas

Naturmovil combina naturFIJO con un modelo de atención directa por teléfono y WhatsApp. Antes de tramitar el alta, su equipo explica el funcionamiento del servicio y ayuda al cliente a comprobar si la solución se adapta a sus necesidades.

La compañía apuesta por una contratación sencilla, pero también por mantener el acompañamiento durante el proceso de activación y en la posterior atención al cliente.

Este modelo resulta especialmente importante en un sector en el que muchos usuarios encuentran dificultades para resolver dudas a través de sistemas completamente automatizados.

En Naturmovil, el objetivo es que cada persona entienda qué está contratando, cómo funciona el servicio y qué puede esperar de él.

Telecomunicaciones adaptadas a la vida cotidiana

naturFIJO forma parte de la propuesta de Naturmovil para adaptar las telecomunicaciones a situaciones reales. La compañía también ofrece servicios de telefonía móvil, fibra óptica, combinaciones de fibra y móvil y soluciones específicas para profesionales.

La filosofía de Naturmovil se basa en ofrecer servicios comprensibles, atención cercana y alternativas adaptadas a hogares y pequeños negocios.

Con naturFIJO, el teléfono fijo deja de estar necesariamente vinculado a un aparato o a una ubicación concreta y pasa a acompañar al usuario en su propio teléfono móvil.

Las características comerciales y la disponibilidad del servicio pueden consultarse en la página de fijo en el móvil de Naturmovil.

Sobre Naturmovil

Naturmovil es una operadora española de telecomunicaciones que ofrece servicios de telefonía móvil, fibra óptica, fibra y móvil y soluciones de fijo en el móvil. Su modelo se basa en la contratación sencilla, las tarifas claras y la atención directa por teléfono y WhatsApp.

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