NESS: dos obligaciones en 2026 de sostenibilidad para las grandes empresas

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(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 09 de junio de 2026.-

Las consideradas como grandes empresas en España, tanto públicas como privadas, afrontan este 2026 el cumplimiento de dos obligaciones en materia de Sostenibilidad: el cálculo de la Huella de carbono correspondiente a 2025 y la elaboración de un Plan de Movilidad Sostenible

"Cumple la norma con NESS, evitando posibles sanciones y estando al día en todo momento de las novedades en esta área gracias a nuestro equipo de expertos en medio ambiente y sostenibilidad".



Reservar plaza online y gratuita para el webinar sobre esta temática el próximo 02 de julio a las 12h.



Todo sobre el cálculo obligatorio de la Huella de carbono de 2025

Esta primera obligación afecta a las grandes empresas, aquellas que durante dos ejercicios consecutivos cumplan con al menos dos de los siguientes criterios:



• Activo total superior a 20 millones de euros;



• Cifra anual de negocios superior a 40 millones de euros;



• Plantilla media anual superior a 250 empleados.



El cumplimiento del Real Decreto 214/2025 no solo establece el cálculo de la huella de carbono correspondiente a 2025, también la elaboración de un plan de reducción de emisiones a 5 años, así como la medición de la huella de carbono de eventos con más de 1.500 asistentes.



Los Planes de Movilidad Sostenible adelantan su cumplimiento a finales de 2026

La movilidad laboral está de nuevo en boca de todos desde que hace unas semanas se aprobara la modificación que adelanta un año la exigencia en su cumplimiento.



Ahora, empresas con más de 200 trabajadores o 100 por turno, tanto públicas como privadas, deberán disponer de este Plan antes del 05 de diciembre de 2026. El objetivo es claro: reducir las emisiones y fomentar desplazamientos más responsables.



Las pequeñas y medianas empresas también pueden beneficiarse de esta situación

Aunque estas obligaciones a priori no afecten a microempresas o Pymes, suponen una clara oportunidad para éstas ya que les permite el acceso a determinadas licitaciones públicas o a ayudas, subvenciones y financiación.



Al mismo tiempo, muchas grandes empresas obligan a las de menor tamaño a cumplir la normativa para poder homologarse como proveedor o subcontratista en su cadena de suministro, extendiendo indirectamente dicha obligación.



Sobre NESS

Con más de 10 años en el mercado, NESS se ha consolidado como un partner referente en Sostenibilidad, con un equipo especializado en la gestión y ahorro energético ofreciendo, además, servicios de consultoría, ingeniería y facility management.



Los números avalan la confianza de sus más de 300 clientes, contando con más de 250 huellas de carbono, más de 3.000 inmuebles auditados y un ahorro promedio del 18%, tanto económico como energético.







Contacto

Nombre contacto: Carlos Espinar del Barrio

Descripción contacto: Director Comercial de NESS

Teléfono de contacto: 633 92 68 73



