Neumático producido con impresora 3D y vehículo con ruedas esféricas: Hankook, la movilidad del futuro

- Neumático producido con impresora 3D y vehículo con ruedas esféricas: Hankook muestra la movilidad del futuro

En su foro *Design Innovation Day 2025*, el fabricante coreano de neumáticos prémium Hankook ha presentado dos estudios que muestran cómo puede ser la movilidad del futuro: un neumático sostenible impreso en 3D y una plataforma robotizada que permite que los vehículos puedan maniobrar en todas las direcciones.

El *Sustainable Concept Tire* se crea capa por capa en una impresora 3D. Utiliza materias primas reciclables y renovables, y su perfil presenta un diseño orgánico con formas basadas en principios de eficiencia naturales. El prototipo ha sido desarrollado junto con el socio de ingeniería Harvestance utilizando el software de diseño NTop. El objetivo es conseguir una producción racional con los recursos, una gran durabilidad y un reciclaje sencillo.

Otra innovación es el vehículo de transporte de dos plazas PathCruizer, impulsado por la plataforma robótica WheelBot 2. El movimiento se efectúa mediante ruedas esféricas especiales que pueden rodar en todas las direcciones. Esto permite que el PathCruizer se pueda desplazar lateralmente, diagonalmente o girar en el sitio, un aspecto ideal para maniobrar de forma precisa en los pasillos de aeropuertos o como flexible medio de transporte en centros de movilidad urbanos. Hankook ha desarrollado la tecnología junto con la empresa emergente de robótica CALMANTECH.

Girar en el sitio, doblar en ángulo recto, conducir en diagonal; el siguiente vídeo ofrece una impresión de la maniobrabilidad del PathCruizer: https://www.youtube.com/watch?v=eFy7P3Jb...

Socios de renombre de la investigación y la industria

Los proyectos forman parte del *Design Innovation Project*, que Hankook lleva desarrollando desde 2012 en colaboración con universidades de diseño líderes en todo el mundo, como la Universidad de Cincinnati, el Royal College of Art de Londres y la Universidad de Pforzheim. Reconocidos socios tecnológicos, como LG Electronics, Rainbow Robotics y CALMANTECH, aportan además sus conocimientos técnicos. El éxito se refleja en concursos de diseño internacionales, como los premios Red Dot, iF e IDEA, donde los proyectos ya han obtenido excelentes clasificaciones.

El *Design Innovation Day* de Hankook es un foro anual en el que se presentan nuevas tecnologías de movilidad que combinan innovación, diseño y sostenibilidad. Otro objetivo es fortalecer la conexión con los socios tecnológicos. El foro se celebra es la sede central de la empresa *Technoplex* en la surcoreana Pangyo.

Contacto Hankook Tire Europe GmbH:

Miguel Sese Garcia

PR & Marketing

tlf: + 34 914 90 39 49

miguel.sese@hankook.es