NTDENERGY lleva sus vehículos autónomos a las calles de Pamplona con una prueba de movilidad real - NTDENERGY, SL

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 28 de octubre de 2026.-

Un robot-Taxi de cuatro plazas ha recorrido las calles de Pamplona sin intervención directa de un conductor. Detrás de esta prueba se encuentra NTDENERGY, una empresa tecnológica de Tudela (Navarra) que desarrolla soluciones de movilidad eléctrica y autónoma. Su vehículo LAKOTA ha completado dos vueltas por un circuito urbano de 2,3 kilómetros, en un ensayo que permite comprobar cómo responde su tecnología fuera de las instalaciones de desarrollo.

La prueba, celebrada el 22 de octubre, se desarrolló en el circuito del Centro Tecnológico NaVEAC, junto a la Universidad Pública de Navarra, el estadio de fútbol El Sadar y el Navarra Arena. Durante el recorrido, el minibús circuló a velocidades de entre 15 y 20 kilómetros por hora, con el tráfico regulado y bajo supervisión de la Policía Municipal.

De la ingeniería a las calles de Pamplona

El ensayo permitió evaluar dos situaciones diferentes. En la primera vuelta, LAKOTA realizó paradas programadas; en la segunda, completó el recorrido de manera continua. Para orientarse, utiliza cámaras, sensores LiDAR y GPS de alta precisión, apoyados en un mapa digital elaborado previamente. La importancia de esta prueba reside en trasladar el desarrollo de vehículos autónomos a un entorno urbano, donde aparecen elementos como intersecciones, rotondas y otras circunstancias que no siempre pueden reproducirse en un laboratorio.

NTDENERGY trabaja en plataformas eléctricas modulares y tecnologías de dirección avanzada. Entre sus desarrollos figura el sistema Omnisteering con robot-Wheel con motor de tracción, dirección, suspensión y freno en cada rueda, concebido para mejorar la maniobrabilidad de vehículos compactos. La compañía también explora aplicaciones relacionadas con el transporte urbano y la distribución de mercancías de última milla.

Un paso más para la movilidad autónoma en Navarra

El circuito forma parte de NaVEAC Drive Lab, un proyecto impulsado por el Gobierno de Navarra con financiación europea. El ensayo de LAKOTA supone además una novedad para estas instalaciones, utilizadas anteriormente para validar desarrollos propios del centro tecnológico y ahora abiertas a pruebas de empresas externas. Aunque completar un recorrido autónomo controlado no equivale a disponer de un vehículo preparado para circular libremente, la experiencia aporta información para continuar perfeccionando la tecnología.

Para NTDENERGY, el siguiente desafío será convertir estos avances experimentales en aplicaciones prácticas. La prueba de Pamplona representa un paso verificable en ese proceso: pasar de desarrollar vehículos autónomos a comprobar su funcionamiento sobre el asfalto de una ciudad. Ahora solo falta la inversión necesaria para llevarlo a la industrialización.

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