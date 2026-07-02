La nueva copa menstrual COTTONLOCK facilita el vaciado fuera de casa sin necesidad de retirarla - Cottonlock

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 02 julio 2026.- La copa de Cottonlock, reconocida con el Premio Victoria de la Belleza TOP Innovación, incorpora un sistema de vaciado diseñado para mejorar la comodidad y la autonomía de las usuarias, especialmente en baños públicos y espacios reducidos. Además de estar certificada con que respeta la microbiota vaginal.

La copa menstrual se ha consolidado los últimos años como una alternativa reutilizable. Para muchas mujeres, representa una opción vinculada al cuidado de la salud íntima, la autonomía y la reducción de residuos. Sin embargo, su utilización todavía plantea algunas dificultades prácticas, especialmente cuando es necesario vaciarla fuera de casa.

En condiciones adecuadas, una copa menstrual puede utilizarse durante varias horas, dependiendo del flujo y de las recomendaciones del fabricante. El problema aparece al acudir a determinados baños públicos: el lavabo suele encontrarse fuera de la cabina, no siempre hay agua limpia disponible y, en ocasiones, tampoco se dispone de la privacidad necesaria para retirar, vaciar y limpiar la copa con comodidad.

Un sistema de vaciado pensado para situaciones cotidianas

Con el objetivo de dar respuesta a este inconveniente, esta copa menstrual incorpora un innovador sistema que permite vaciar su contenido sin necesidad de extraerla completamente.

El mecanismo busca hacer el proceso más rápido, sencillo y discreto, especialmente durante viajes, festivales, eventos, jornadas de oficina o visitas a baños públicos. De esta manera, la usuaria puede gestionar el vaciado con mayor comodidad incluso cuando no dispone de un espacio amplio o de unas condiciones higiénicas ideales.

La innovación ha sido reconocida con el Premio Victoria de la Belleza TOP Innovación, un distintivo que pone en valor las novedades desarrolladas dentro del sector de la belleza y el cuidado personal.

Silicona médica y hasta diez años de vida útil

La copa está fabricada con silicona de grado médico, un material suave y flexible pensado para adaptarse al cuerpo y respetar el equilibrio de la zona íntima.

Además, se trata de un producto reutilizable que puede alcanzar hasta diez años de vida útil, siempre que se utilice, limpie y conserve siguiendo correctamente las indicaciones del fabricante. Esta durabilidad permite reducir el consumo de productos menstruales desechables y convertirla en una alternativa más sostenible a largo plazo.

El producto incluye también una petaca de transporte, diseñada para facilitar su almacenamiento y utilización en baños públicos o espacios reducidos.

Baños públicos: una dificultad todavía poco visible

El uso de la copa menstrual continúa rodeado de tabúes y situaciones que rara vez se abordan públicamente. Una de ellas es la dificultad para limpiarla cuando el lavabo no se encuentra dentro de la cabina.

Este problema se hizo especialmente visible después de que la creadora de contenido Marta Registrada, conocida en TikTok como @martaregistrada, explicara a sus seguidores el método que había utilizado para enjuagar su copa en un baño público. Según relató, recurrió al agua de la cisterna del inodoro antes de volver a colocársela.

La confesión, recogida posteriormente por diferentes medios, generó una intensa conversación en las redes sociales. Más allá de la polémica, el episodio puso sobre la mesa una necesidad real: muchas mujeres no cuentan con instalaciones adecuadas para vaciar y limpiar una copa menstrual cuando están fuera de casa.

En este contexto, los sistemas que permiten realizar el vaciado sin retirar completamente la copa buscan aportar una solución práctica a una dificultad cotidiana, favoreciendo una experiencia menstrual más cómoda, autónoma y adaptada a la vida diaria.

Más información y compra del producto:

Copa Menstrual Cottonlock



Emisor: Cottonlock

Contacto: Cottonlock

Número de contacto: 938391628