Nueva Fusión impulsa la estrategia de las empresas como agencia de marketing y comunicación integral - Nueva Fusión "Agencia de Marketing, Comunicación y

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 31 de julio de 2026.-La comunicación corporativa y el marketing estratégico se han convertido en elementos fundamentales para el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Disponer de una planificación profesional permite mejorar el posicionamiento de marca, reforzar la relación con los clientes y aprovechar nuevas oportunidades de negocio.

En este escenario, Nueva Fusión, agencia de marketing y comunicación con sede en Extremadura y más de dos décadas de experiencia, desarrolla un servicio integral diseñado para responder a las necesidades de pymes y autónomos mediante un acompañamiento continuo y personalizado.

Un departamento de marketing y comunicación al alcance de pymes y autónomos

Nueva Fusión destaca por ofrecer un modelo de trabajo que permite a pequeñas empresas y profesionales independientes contar con su propio departamento de marketing y comunicación sin necesidad de incorporar personal especializado a su plantilla. Se trata de un servicio que según Aurora Pirrongelli, directora de la empresa, "ofrece la oportunidad de tener una planificación y un asesoramiento en las acciones de promoción, comunicación y publicidad sin necesidad de hacer un gran desembolso" Nueva Fusión ha sido pionera en Extremadura en poner a disposición de pymes y autónomos esta solución integral.

Este modelo contempla la posibilidad de: Construir, Mantener y Controlar la imagen de la Marca/Empresa. Motivación, Formación y Resolución de Problemas con el Personal de Ventas. Plan de Comunicación, Ejecución y Estrategia. Construir e Impulsar los Objetivos de Imagen y Ventas de la Empresa. Estrategia en medios sociales. Optimización de motores de búsqueda. Diseño Gráfico. Creatividad y desarrollo. Plan y desarrollo de eventos. Creación y ejecución de CRM, blog, etc. De esta forma, las empresas pueden acceder a un equipo multidisciplinar que trabaja de manera coordinada, según las necesidades de cada empresa, para fortalecer su presencia en el mercado y garantizar que todas las acciones respondan a unos mismos objetivos estratégicos.

Una agencia de marketing y comunicación con una visión global

La trayectoria de Nueva Fusión se basa en una propuesta que combina la publicidad tradicional con las herramientas digitales para desarrollar proyectos de comunicación completos. Su metodología parte del análisis de las necesidades de cada organización con el objetivo de definir estrategias que contribuyan a mejorar su imagen, incrementar su visibilidad y consolidar su posicionamiento.

Además del servicio de departamento de marketing externalizado, la empresa ofrece soluciones en branding, identidad corporativa, promociones, publicidad exterior, formación y organización de eventos. Esta visión global permite abordar cada proyecto desde una perspectiva integral, favoreciendo la coherencia entre los diferentes canales de comunicación y adaptando las acciones a la evolución de cada negocio.

La consolidación de estrategias de marketing cada vez más especializadas continúa impulsando la demanda de soluciones externas capaces de adaptarse a las necesidades de las empresas. En este sentido, Nueva Fusión mantiene su apuesta como agencia de marketing y comunicación orientada a ofrecer un servicio integral que facilite a pymes y autónomos el acceso a recursos profesionales para fortalecer su crecimiento y competitividad. Tal y como indica Aurora Pirrongelli "Es la oportunidad de integrar a varias personas más en el equipo, de manera totalmente lícita, sin preocuparse de los inconvenientes que conlleva contratar más personal"

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Emisor: Nueva Fusión "Agencia de Marketing, Comunicación y Publicidad"

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