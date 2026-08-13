El nuevo plazo de VeriFactu hasta 2027 abre una vía de negocio recurrente con CRM Marca Blanca

CRM Marca Blanca integra la normativa VeriFactu para facilitar la creación de empresas de software sin desarrollo propio - CRM Marca Blanca

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de agosto de 2026.-

El nuevo plazo legal para la entrada en vigor del Reglamento de Sistemas Informáticos de Facturación sitúa la fecha límite para las empresas en el 1 de enero de 2027 y para los trabajadores autónomos en el 1 de julio de ese mismo año. Aunque el calendario normativo ofrece ahora un margen mayor para la transición técnica, la obligación de implantar sistemas de facturación verificables no ha desaparecido. Esta ventana de tiempo permite a las agencias digitales, consultoras informáticas y profesionales de las tecnologías de la información revisar el catálogo de herramientas de gestión que ofrecen a su cartera de clientes. Muchas pequeñas empresas deberán sustituir en los próximos meses sus antiguos programas de gestión de facturas por soluciones que cumplan los requisitos legales de trazabilidad e inalterabilidad.

El modelo de marca blanca elimina las barreras de desarrollo propio

La necesidad de adaptación normativa convierte este periodo de transición en una oportunidad clara para construir un modelo de ingresos recurrentes mediante la venta de software. Desarrollar un sistema informático propio desde cero exige una inversión elevada en programación, mantenimiento de servidores, seguridad y actualizaciones legales continuas. Para evitar esos costes, CRM Marca Blanca ofrece una solución que permite a los distribuidores tecnológicos comercializar una plataforma de gestión bajo su propio nombre de dominio, su logotipo y su identidad corporativa. El proveedor puede estructurar sus propios planes de suscripción, definir los precios para el cliente final y gestionar de forma directa la relación comercial sin asumir la infraestructura técnica.

Adaptación normativa completa para asegurar el cumplimiento legal

El software incorpora las funciones habituales para la gestión de ventas, presupuestos, cartera de clientes y canalización de consultas de soporte. De forma paralela, la plataforma integra la adaptación técnica a la Ley Antifraude y a los requisitos del sistema VeriFactu para la remisión de registros de facturación a la administración tributaria. Gracias a este respaldo, las empresas de servicios informáticos pueden suministrar una herramienta legalizada a su red de clientes en España.

Esta alternativa facilita que las consultoras tecnológicas amplíen su oferta de servicios y consoliden una base de facturación periódica con tecnología de gestión ya certificada.

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