OBI Pharma firma un acuerdo de colaboración y licencia con Novartis

Logo de OBI Pharma - OBI Pharma

(Información remitida por la empresa firmante)

OBI Pharma, Inc. (4174.TWO) ("OBI") ha anunciado que ha firmado un acuerdo de colaboración y licencia con Novartis Pharma AG ("Novartis") para desarrollar conjugados anticuerpo-fármaco (ADC) de nueva generación con nuevas cargas farmacológicas, utilizando el conjunto de tecnologías de plataforma de OBI

Madrid, 16 de noviembre de 2026.- Según los términos del acuerdo, Novartis obtendrá derechos exclusivos a nivel mundial sobre las patentes y los conocimientos técnicos relacionados de OBI para utilizar sus tecnologías de plataforma ADC con determinadas clases de cargas farmacológicas de Novartis, que no han sido reveladas. Paralelamente, en el marco de la colaboración, OBI evaluará nuevos enfoques de enlazadores con las cargas farmacológicas de Novartis. Novartis también tendrá la opción de ampliar el acuerdo para incluir otras clases de cargas farmacológicas innovadoras.



Este acuerdo representa un hito importante para OBI y pone de relieve el valor de su plataforma tecnológica diferenciada de ADC. El acuerdo reconoce el potencial de las tecnologías propias de OBI, incluidas GlycOBI, EndoSymeOBI, HYPrOBI y GlycOBI DUO, y respalda la estrategia de OBI de ampliar la aplicación mundial de sus tecnologías ADC mediante acuerdos estratégicos.



Ya-Chi Chen, doctora en Farmacia y consejera delegada interina de OBI Pharma, Inc., comentó: "Estamos encantados de firmar este acuerdo con Novartis, una compañía farmacéutica líder en el desarrollo de medicamentos oncológicos innovadores y con amplias capacidades de comercialización. Este acuerdo reconoce el potencial científico y comercial de las tecnologías ADC propias de OBI y refleja el valor de nuestra plataforma diferenciada. Al combinar la experiencia de OBI en ADC con los recursos y capacidades de Novartis, nuestro objetivo es impulsar terapias de nueva generación que puedan aportar beneficios significativos a los pacientes".



"Aprovechar la experiencia y las tecnologías de OBI en la conjugación de anticuerpos y fármacos para crear posibles ADC con nuevas cargas farmacológicas es una parte importante de nuestra estrategia de ADC en oncología. Esta colaboración respalda nuestra ambición de innovar en el desarrollo de nuevas terapias y ampliar potencialmente las opciones de tratamiento para los pacientes", afirmó Shiva Malek, directora global de Oncología de Investigación Biomédica de Novartis.



Según los términos del acuerdo, OBI recibirá un pago inicial de 30 millones de dólares estadounidenses y podrá recibir pagos por la consecución de hitos de desarrollo, regulatorios y comerciales, con un valor potencial total del acuerdo superior a los 2.000 millones de dólares estadounidenses. Además, OBI podrá recibir regalías escalonadas sobre las ventas netas de los productos licenciados resultantes de la colaboración.



Acerca de la tecnología ADC Obrion

OBI ha desarrollado la plataforma tecnológica propia Obrion ADC, que integra múltiples tecnologías facilitadoras de ADC para respaldar el desarrollo de conjugados anticuerpo-fármaco de nueva generación.



En el núcleo de Obrion se encuentra GlycOBI, una tecnología de conjugación basada en glicanos con un diseño flexible y modular (plug-and-play), compatible con una amplia variedad de anticuerpos, enlazadores y cargas farmacológicas, que permite trabajar con diferentes proporciones de fármaco por anticuerpo (DAR).



Gracias a la tecnología enzimática propia de doble función de OBI, EndoSymeOBI, y a su tecnología de enlazadores altamente hidrófilos y estables, HYPrOBI, GlycOBI permite la producción eficiente y escalable de ADC homogéneos con conjugación específica en determinados sitios, bajo condiciones de buenas prácticas de fabricación (GMP).



GlycOBI DUO amplía aún más las capacidades de la plataforma Obrion al permitir nuevas modalidades de ADC de última generación, incluidos los ADC con doble carga farmacológica.



Acerca de OBI Pharma

OBI Pharma es una compañía oncológica internacional en fase clínica, fundada en 2002 y con sede en Taiwán, que desarrolla su actividad en Estados Unidos y Australia.



La compañía se centra en el desarrollo de tratamientos innovadores contra el cáncer y en el avance de tecnologías propias de conjugados anticuerpo-fármaco (ADC) para abordar necesidades médicas no cubiertas y ofrecer nuevas opciones de tratamiento a los pacientes.



Declaraciones prospectivas

Las declaraciones incluidas en este comunicado de prensa que no describen hechos históricos constituyen declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995).



Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, afirmaciones relativas a futuros ensayos clínicos, sus resultados y los plazos previstos para dichos ensayos y resultados.



Estos factores de riesgo se identifican y analizan periódicamente en los informes y presentaciones de OBI Pharma, incluidos los documentos presentados por OBI Pharma ante la Oficina de Valores y Futuros de Taiwán.

Contacto

Nombre contacto: Jukka Muhonen

Descripción contacto: Director ejecutivo y de Desarrollo de Negocios en OBI Pharma USA, Inc.

Teléfono de contacto: +1 617 821 0292