Odoo 17: Las PYMES cuentan con el socio perfecto para digitalizarse y crecer

Madrid, 9 de enero

Durante los días 8 y 10 de noviembre tuvo lugar en Bruselas un acontecimiento muy especial para todas las PYMES. Se trata de Odoo Experience, la presentación oficial de la última versión de Odoo, el popular sistema que se ha convertido en el evento más importante del año si se tiene en cuenta todo lo que puede aportar este software para llevar los negocios al siguiente nivel

Con el lanzamiento de Odoo 17, esta nueva versión del software empresarial ofrece una amplia gama de herramientas y funcionalidades que permiten a las pequeñas y medianas empresas alcanzar su máximo potencial.



El nuevo Odoo está repleto de características innovadoras que facilitan la gestión empresarial y mejoran la eficiencia operativa. Desde la administración financiera hasta el control de inventario, pasando por la gestión de proyectos y recursos humanos, este software integral proporciona soluciones completas para todas las áreas clave de una empresa.



Con las herramientas específicas para PYMES incluidas en Odoo 17, podrás optimizar los procesos internos, aumentar la productividad y reducir los costes. Todo ello centralizando toda la información empresarial en un solo lugar, de modo que los datos se encuentran disponibles en tiempo real y son accesibles desde cualquier dispositivo con conexión a internet.



Las características clave de Odoo 17 que benefician a las pequeñas y medianas empresas



Interfaz de usuario Odoo v17

La nueva versión del ERP Odoo v17 trae consigo mejoras significativas en la interfaz de usuario, lo que resulta en una navegación más fluida y accesible para los usuarios. Uno de los cambios más destacados es el rediseño de los iconos y la plantilla oficial, que ahora se presenta en versiones clara y oscura (modo dark).



El objetivo principal de esta actualización es mejorar la experiencia del usuario al interactuar con el sistema. Los iconos han sido cuidadosamente diseñados para ser más intuitivos y fáciles de entender, lo que facilita la navegación por las diferentes funciones y módulos del software.



Además, el nuevo theme o plantilla oficial ha sido renovado para ofrecer una apariencia moderna y atractiva. La opción de utilizar el modo dark también proporciona una alternativa visualmente agradable para aquellos usuarios que prefieren un entorno más oscuro.



Estas mejoras en la interfaz de usuario no solo hacen que trabajar con Odoo sea más eficiente, sino que también brindan una experiencia mejorada, con una navegación más fluida y accesible, los usuarios podrán aprovechar al máximo todas las funcionalidades que ofrece esta poderosa herramienta empresarial.



eSign, firma electrónica simplificada

Con eSign, los usuarios podrán disfrutar de una firma electrónica simplificada que les permitirá completar fácilmente el proceso de firma en documentos. Esta innovadora herramienta elimina la necesidad de trámites físicos, ahorrando tiempo y recursos a las empresas.



Gracias a eSign, los flujos de trabajo empresariales se aceleran considerablemente. Ya no será necesario imprimir, firmar y escanear documentos, lo que solía ser un proceso tedioso y lento. Con esta solución tecnológica, todo el proceso se realiza de manera digital y eficiente. Además, la firma electrónica con eSign cumple con todos los requisitos legales para garantizar la validez y autenticidad de los documentos firmados.



Búsqueda avanzada evolucionada con IA

La función de búsqueda en Odoo 17 sufrirá una importante evolución incorporando la inteligencia artificial a su sistema. Con esta innovación, los resultados de búsqueda serán más precisos y relevantes, permitiendo a los usuarios acceder a la información deseada de manera más rápida y eficiente.



Además, esta mejora en la función de búsqueda no solo beneficiará a los usuarios individuales, sino también a las empresas que utilizan Odoo como su sistema de gestión empresarial. Con resultados más precisos y relevantes, será más fácil encontrar documentos, registros o cualquier tipo de información dentro del sistema.



Marketing digital con IA

El marketing digital está experimentando una revolución con la incorporación de la inteligencia artificial (IA). En particular, Odoo 17 ha demostrado cómo la IA está evolucionando las estrategias de marketing, ofreciendo mejoras significativas en todas las etapas de las campañas.



La IA en el marketing digital permite maximizar el alcance de las campañas al identificar y segmentar audiencias específicas con mayor precisión. Con algoritmos avanzados se pueden analizar grandes volúmenes de datos para comprender mejor los intereses y comportamientos del público objetivo.



Además, la IA optimiza el impacto en el mercado al personalizar mensajes y contenido para cada usuario. A través del análisis continuo de datos, se pueden realizar recomendaciones personalizadas y adaptar estrategias en tiempo real para lograr mejores resultados.



Inteligencia Artificial en el CRM

En la era digital, el uso de la Inteligencia Artificial (IA) el CRM ha revolucionado la forma en que las empresas recopilan y analizan información sobre sus clientes y transacciones. Este nuevo sistema permite una gestión más eficiente de los datos, lo que se traduce en una mejor comprensión de las necesidades de los clientes y una toma de decisiones más informada.



Una de las funciones clave de este sistema es el nuevo sistema de calificación inteligente de leads. Mediante algoritmos avanzados, la IA puede identificar y priorizar automáticamente aquellos leads con mayor probabilidad de conversión. Esto ahorra tiempo valioso para los equipos comerciales, ya que pueden enfocarse en aquellos leads más prometedores.



Además, este sistema automatiza la nutrición de leads. La IA puede enviar mensajes personalizados y relevantes a cada lead en función de su comportamiento y características demográficas. Esto garantiza una comunicación efectiva y oportuna con los clientes potenciales, aumentando así las posibilidades de conversión.



Optimización de procesos con IA

La optimización de procesos es fundamental para el éxito de cualquier empresa. Con la introducción de la inteligencia artificial (IA) en Odoo V17, todos los procesos se verán mejorados significativamente.



Gracias a la IA, los flujos de trabajo se vuelven más rápidos y eficientes. Los algoritmos avanzados permiten automatizar tareas repetitivas y liberar a los empleados para que se enfoquen en actividades más estratégicas.



Encontrar la consultoría ideal para ayudar a subir de nivel con Odoo

Encontrar la consultoría con experiencia para llevar el negocio al siguiente nivel es un paso fundamental. OdooExpertos, con más de 10 años de experiencia como Partner Oficial de Odoo, ha ayudado a cientos de empresas a mejorar todos sus procesos.



La experiencia y conocimiento acumulados por OdooExpertos les permite entender las necesidades específicas de cada empresa y brindar soluciones personalizadas. Su equipo de consultores altamente capacitados está listo para analizar los procesos actuales y encontrar áreas de mejora.



Independientemente del área a optimizar, la gestión financiera, mejorar la eficiencia en la cadena de suministro o implementar un sistema integrado para gestionar todas las operaciones, OdooExpertos tiene las herramientas y el conocimiento necesario para ayudar a las empresas a alcanzar sus objetivos.





