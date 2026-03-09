Ofertas de primavera de TerraMaster: hasta un 30 % de descuento en almacenamiento NAS y DAS

Spring Sale - TerraMaster

Como líder mundial en soluciones de almacenamiento innovadoras, TerraMaster ofrece dispositivos de almacenamiento fiables y fáciles de usar para usuarios domésticos, pequeñas y medianas empresas y creadores profesionales. Las ofertas de primavera 2026 de TerraMaster ya están oficialmente disponibles desde el 10 hasta el 16 de marzo, ofreciendo hasta un 30 % de descuento en una amplia gama de productos NAS y DAS por tiempo limitado

Madrid, 9 de marzo de 2026.- Esta promoción cubre toda la línea de soluciones de almacenamiento, desde sistemas NAS domésticos para principiantes hasta modelos de alto rendimiento diseñados para la colaboración en equipo, así como almacenamiento profesional de alta velocidad capaz de manejar sin problemas la edición de video 4K/8K, cargas de trabajo de virtualización y proyectos a gran escala. Ya sea para entretenimiento en el hogar, colaboración en oficina o trabajo creativo profesional, TerraMaster proporciona la solución de almacenamiento adecuada para satisfacer diversas necesidades. Impulsados por la plataforma de almacenamiento profesional de TerraMaster, los usuarios pueden gestionar eficientemente grandes cantidades de datos, optimizar flujos de trabajo y mantener el control total de la productividad y el rendimiento.



Como referente en innovación de almacenamiento, la promoción de TerraMaster se centra en las necesidades fundamentales de alto rendimiento, amplia compatibilidad y fácil escalabilidad.



El popular NAS de 2 bahías TerraMaster F2-425 cuenta con un procesador Intel de cuatro núcleos y una interfaz de alta velocidad 2.5GbE, ofreciendo un excelente equilibrio entre rendimiento y valor, lo que lo convierte en una opción ideal para usuarios principiantes. Está disponible con un 15 % de descuento durante la promoción.



El favorito mejorado NAS de 4 bahías TerraMaster F4-425 Plus está impulsado por el procesador Intel N150 de próxima generación y equipado con puertos duales 5GbE, optimizado para streaming 8K y cargas de trabajo multitarea. Este modelo también se ofrece con un 15 % de descuento.



Para los usuarios que requieren un rendimiento aún mayor, el NAS de 6 bahías TerraMaster F6-424 Max viene con un procesador Intel i5 de 10 núcleos, junto con múltiples ranuras de expansión y soporte TRAID estable, lo que lo hace perfectamente adecuado para entornos de pequeñas empresas y necesidades profesionales de gestión de datos. Este modelo está disponible con un descuento por tiempo limitado del 15 %.



Además de la línea NAS, las series de expansión de almacenamiento DAS de TerraMaster también están disponibles con importantes descuentos durante la promoción. Como compañero de expansión ideal tanto para sistemas NAS como para PC, estos dispositivos no requieren configuración de red compleja; simplemente conéctelos directamente para permitir copias de seguridad locales de alta velocidad y flujos de trabajo de edición eficientes.



Entre los modelos más populares, el TerraMaster D2-320 de 2 bahías y el TerraMaster D4-320 de 4 bahías están equipados con interfaces de alta velocidad USB 3.2 10 Gbps, que ofrecen transferencias de datos rápidas y una expansión de almacenamiento conveniente. Durante la oferta, estos modelos están disponibles con hasta un 20 % de descuento, lo que los convierte en verdaderos "monstruos de expansión" para sistemas NAS y mini PC.



Uno de los aspectos más destacados de esta promoción es el nuevo gabinete SSD portátil insignia de TerraMaster, el TerraMaster D1 SSD Pro, que está disponible con un descuento especial de lanzamiento durante la oferta.



El gabinete admite hasta 8 TB de expansión con un solo SSD y ofrece una amplia compatibilidad con múltiples interfaces y sistemas operativos, lo que lo convierte en una solución de almacenamiento móvil profesional ideal para editores de video 4K/8K, usuarios avanzados y usuarios de Mac de gama alta. Durante la promoción, está disponible con un 20 % de descuento.



El TerraMaster D1 SSD Plus es otro gabinete SSD portátil diseñado para usuarios profesionales, pero su amplia compatibilidad lo convierte en un compañero confiable para los usuarios principales. Cuenta con una interfaz USB4 con hasta 40 Gbps de ancho de banda, manejando fácilmente archivos grandes y flujos de trabajo exigentes.



Oferta por tiempo limitado: Durante las Ofertas de Primavera del 10 al 16 de marzo de 2026, toda la línea de productos está disponible con hasta un 30 % de descuento. Aproveche estas excelentes ofertas para mejorar su experiencia de almacenamiento de datos con un valor excepcional.



Para más detalles, visitar: https://www.terra-master.com/pages/terramaster-promotion



Acerca de TerraMaster

TerraMaster es una marca profesional centrada en soluciones de almacenamiento innovadoras para hogares, empresas y corporaciones. Con un compromiso con el rendimiento, la fiabilidad y el diseño fácil de usar, TerraMaster ofrece productos NAS y DAS de vanguardia para satisfacer diversas necesidades de almacenamiento.

