OH Casas desarrolla un innovador sistema constructivo para edificios plurifamiliares

Imagen conceptual de un edificio modular en altura con el sistema OH LOCK. - OH CASAS MODULARES

(Información remitida por la empresa firmante)

OH Casas desarrolla OH LOCK, un innovador sistema constructivo para edificios plurifamiliares y abre una nueva etapa de colaboración con grandes promotoras

Albacete, 6 de agosto de 2026.

Albacete, agosto de 2026. OH Casas da un paso decisivo en su estrategia de crecimiento con el desarrollo de OH LOCK, un nuevo sistema constructivo diseñado para la edificación modular en altura. Con esta innovación, la compañía amplía su actividad más allá de la vivienda unifamiliar y abre una nueva línea de negocio orientada a colaborar con grandes promotoras inmobiliarias en el desarrollo de edificios residenciales plurifamiliares.

OH LOCK nace con el objetivo de responder a uno de los principales retos del sector de la construcción: acelerar la producción de vivienda sin renunciar a la calidad, la seguridad y la precisión. El sistema incorpora un innovador método de unión estructural que permite realizar el ensamblaje de los módulos íntegramente desde el interior del edificio, eliminando prácticamente la totalidad de las operaciones de unión en fachada.

Gracias a un conjunto de anclajes mecánicos de alta resistencia y grandes pasadores estructurales desarrollados por el equipo técnico de OH Casas, el proceso de montaje resulta más rápido, más seguro y más preciso que los sistemas convencionales. Esta tecnología simplifica la ejecución de la estructura, reduce significativamente los tiempos de obra y mejora el control de calidad durante todo el proceso constructivo.

El sistema ha sido concebido para facilitar la industrialización de edificios de hasta 17 o 18 plantas, trasladando a la edificación en altura las ventajas propias de la fabricación industrializada: mayor precisión, reducción de residuos, optimización de costes, mejora de la seguridad y una importante disminución de los plazos de ejecución.

Con este desarrollo, OH Casas inicia una nueva etapa con el objetivo de convertirse en el socio industrial de referencia para las grandes promotoras nacionales. La compañía pondrá a disposición del sector su capacidad de ingeniería, fabricación, logística y montaje para ejecutar promociones residenciales mediante procesos altamente industrializados y con una capacidad de producción adaptada a proyectos de gran volumen.

Como parte de esta estrategia de crecimiento, OH Casas dispone de suelo industrial con licencia urbanística para desarrollar un nuevo complejo de producción destinado a incrementar de forma significativa su capacidad de fabricación. Estas instalaciones permitirán atender promociones residenciales de gran envergadura y reforzar la apuesta de la compañía por la industrialización de la construcción en España.

La empresa considera que la construcción industrializada desempeñará un papel fundamental para responder a la creciente demanda de vivienda durante los próximos años. La incorporación de nuevas tecnologías permitirá reducir los plazos de ejecución, aumentar la calidad de las edificaciones y mejorar la eficiencia de todo el proceso constructivo.

Asimismo, OH Casas prevé que esta nueva línea de negocio le permita colaborar con algunas de las principales promotoras del país en el desarrollo de promociones residenciales industrializadas de gran volumen, consolidando su posicionamiento como empresa especializada en construcción modular de nueva generación.

"La construcción necesita evolucionar hacia procesos mucho más industrializados. Con OH LOCK queremos poner nuestra capacidad industrial al servicio de las grandes promotoras para acelerar la construcción de vivienda, reducir los plazos de ejecución y ofrecer una solución capaz de transformar la forma de construir edificios en España", afirma Braulio López, fundador y director de OH Casas.

Durante los próximos meses, OH Casas continuará perfeccionando el sistema OH LOCK y desarrollando esta nueva línea de negocio con el propósito de situarse entre las empresas de referencia en la construcción modular de edificios plurifamiliares y contribuir a la transformación del sector de la edificación industrializada en España.