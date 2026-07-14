OK Mobility consolida su presencia en Francia con una nueva Store dentro del Aeropuerto de Lyon

Kareen Rispal embajadora Francia en España, Othman Ktiri CEO OKM - OK Mobility

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía pasa a operar desde el interior de uno de los principales hubs aéreos de Francia, reforzando su posicionamiento en un mercado clave del sur de Europa. La apertura coincide con la reciente visita institucional de la embajadora de Francia en España, Kareen Rispal, a la sede central de OK Mobility en Palma

Madrid, 14 de julio.- OK Mobility da un nuevo paso en su consolidación en Francia con la apertura de una nueva Store ubicada en el interior del Aeropuerto Internacional de Lyon. Este movimiento se enmarca en la ejecución de su plan estratégico OK Forward, con el que la compañía está impulsando una nueva etapa centrada en sus mercados clave del sur de Europa.



Con esta apertura, OK Mobility pasa a operar desde el interior de la terminal de un aeropuerto que, con cerca de 11 millones de pasajeros en 2025, se ha consolidado como uno de los principales hubs aéreos del país. Este hito da continuidad a la estrategia de consolidación de la compañía en Francia, donde inició su actividad en 2023 y cuenta actualmente con cuatro Stores ubicadas en Burdeos, Lyon, Marsella y Niza.



Alexis Elbaz, Country Manager de OK Mobility en Francia, ha destacado el impacto positivo de esta nueva ubicación en la experiencia del cliente: "Operar desde el interior del aeropuerto nos permite ofrecer al viajero una experiencia más cómoda, ágil y eficiente desde el momento de su llegada al destino. Quiero agradecer el esfuerzo y la implicación de nuestro OK Team en Francia, cuyo trabajo diario ha sido clave para hacer posible este nuevo hito".



La inauguración de esta nueva Store coincide con la reciente visita institucional de la embajadora de Francia en España, Kareen Rispal, a la sede central de OK Mobility en Palma, donde fue recibida por Othman Ktiri, Fundador y Presidente Ejecutivo de la compañía.



Durante el encuentro, la embajadora destacó el "crecimiento sostenido de OK Mobility en Francia, una muestra más de los sólidos lazos económicos entre España y Francia, así como del atractivo del país para el desarrollo de proyectos empresariales". Por su parte, Othman Ktiri subrayó que "la apertura de esta nueva Store en el Aeropuerto de Lyon refleja la estrategia de OK Mobility de reforzar la presencia en los principales puntos de conexión del país".



Asimismo, Carla Raventós, Director of Business Development & Platform de OK Mobility, ha señalado que "cada nueva apertura responde a nuestra voluntad de seguir integrándonos en los destinos en los que operamos, comprender las necesidades de cada mercado y ofrecer soluciones de movilidad que aporten valor tanto a residentes como a turistas".



Desde esta nueva ubicación, OK Mobility pondrá a disposición de viajeros y clientes locales una flota adaptada principalmente al segmento vacacional y, durante la temporada de invierno, vehículos equipados para circular por destinos de montaña y zonas de nieve.



Sobre OK Mobility

OK Mobility es la plataforma de movilidad global que, a través del alquiler, el renting y la venta de vehículos, ofrece soluciones eficaces, personalizadas, sostenibles y en tiempo real. Para ello, la compañía cuenta con más de 80 Stores en España, Francia, Italia, Albania, Croacia, Emiratos Árabes, Gambia, Grecia, Malta, Marruecos, Montenegro, Portugal, Senegal, Serbia, Túnez y Turquía.



A su presencia geográfica global se suma una oferta de movilidad global, poniendo a disposición de los usuarios diferentes alternativas de vehículos.



Más información en okmobility.com







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