OMODA&JAECOO, Repsol y Record go lanzan un plan de movilidad con 300 coches para los afectados por la DANA

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de enero de 2025.- 3 meses después de la DANA, estas 3 compañías se han unido para ayudar a los afectados que han perdido su coche por la DANA, con un completo plan de movilidad que incluye 300 coches de alquiler durante 3 meses en condiciones muy ventajosas

Quienes acrediten haber sido afectados por la catástrofe podrán disponer de un OMODA 5 de gasolina durante tres meses por una cuota de 249€/mes* (IVA incluido), con 100 euros mensuales de gasolina y seguro a todo riesgo con franquicia de 300 euros** incluidos en el precio.



Esta acción solidaria se suma a la que se puso en marcha en Valencia tras la DANA, con la cesión de 20 vehículos a la Policía Local de Catarroja y Massanassa, y a Cruz Roja Española, que siguen ayudando sobre el terreno para facilitar los desplazamientos y el acceso a productos de primera necesidad.



OMODA & JAECOO España continuarán colaborando en otros proyectos solidarios a través de sus concesionarios de la zona y de las asociaciones, entidades, ONGs y organismos oficiales desplegados en las zonas afectadas.



OMODA & JAECOO siguen demostrando su compromiso con los damnificados por la DANA en Valencia, en concreto la ubicada en las inmediaciones del aeropuerto de la capital del Turia, y continúan trabajando en distintas iniciativas relacionadas con el abastecimiento, la reconstrucción y los desplazamientos de las personas que más lo necesitan. En esta ocasión, en conjunto con la compañía multienergética Repsol y la empresa especializada en alquiler de vehículos Record go Mobility, ofrecen un plan integral de movilidad con 300 vehículos con condiciones muy ventajosas y exclusivas para los afectados.



Quienes acrediten haber sufrido los efectos de la catástrofe podrán alquilar en las instalaciones de Record go Mobility en Valencia un OMODA 5 PREMIUM gasolina por una cuota de 249€/mes* (IVA incluido). Este alquiler tiene una duración de tres meses e incluye 100 euros mensuales en combustible -para utilizar en cualquiera de las estaciones de servicio de Repsol- y un seguro a todo riesgo** con franquicia de 300 euros.



Los interesados que quieran beneficiarse de esta acción solidaria deberán ponerse en contacto con Record go Mobility a través de los canales especificados en su web (https://www.recordrentacar.com/es/omoda-recordgo-renting/ ) y elegir la línea de apoyo que más les convenga, entre las lanzadas por la empresa de la movilidad. Para esta acción, OMODA & JAECOO darán prioridad a quienes ya fueran clientes de ambas marcas, esta iniciativa está abierta a todos los que necesiten una solución integral de movilidad, siempre y cuando presenten la documentación requerida.



OMODA & JAECOO, Repsol y Record go Mobility, con Valencia

Las marcas no han dejado de trabajar para ayudar a los afectados por la DANA. Los 20 coches que OMODA & JAECOO cedieron a las policías locales de Catarroja y Massanassa, y a Cruz Roja Española, para facilitar los desplazamientos y el acceso a productos de primera necesidad, siguen operando sobre el terreno. Mientras, se ha trabajado junto a Record go Mobility y Repsol para ofrecer una solución de movilidad a los damnificados.



Por su parte, con su amplia experiencia en el sector de la movilidad, Record go Mobility ha proporcionado una solución eficiente y accesible para quienes lo necesiten. La compañía, reconocida por su fiabilidad y compromiso con la calidad del servicio, ha demostrado su capacidad para responder ante situaciones excepcionales, asegurando que las personas afectadas puedan recuperar la movilidad de la forma más ágil posible. Además, se encargará de gestionar todo el proceso de alquiler de manera sencilla, garantizando que se pueda acceder sin complicaciones a los coches de alquiler. Con una atención personalizada, la compañía sigue reafirmando su papel como referente en el sector de la movilidad, no solo a nivel nacional e internacional, sino también en momentos difíciles como este.



Con esta acción, OMODA & JAECOO España y su red de concesionarios cumplen su promesa de seguir trabajando en la zona y suman fuerzas con todos los que están apoyando a las víctimas de la DANA en Valencia y a los que siguen trabajando por la reconstrucción y el reabastecimiento de la zona, al tiempo que agradecen los esfuerzos y la solidaridad de la ciudadanía en general y de todos los organismos, asociaciones y administraciones implicadas. OMODA & JAECOO España continuarán colaborando en otros proyectos solidarios a través de sus propios concesionarios de la zona y de las asociaciones, entidades, ONGs y organismos oficiales desplegados en esos lugares de la geografía.



* La cuota incluye un límite de kilometraje de 3.000 kilómetros al mes, ofreciendo flexibilidad para cubrir las necesidades de movilidad de los usuarios durante el período establecido.



** La cuota incluye la Cobertura Total Confort, que ofrece protección integral con una franquicia de 300 euros, garantizando tranquilidad y seguridad durante todo el periodo de uso del vehículo, sujeto a los términos y condiciones de contratación de la división de renting de Record go Mobility (https://www.recordrentacar.com/es/renting-condiciones-recordgo/)



Acerca de OMODA MOTORS SPAIN, S.LU.

OMODA MOTORS SPAIN, S.LU., es una sociedad que integra la marca de automóviles de vanguardia OMODA España y la marca especializada en todoterrenos de lujo JAECOO España. Ambas firmas son filiales españolas de OMODA y JAECOO y han sido lanzadas en 2023 en Wuhu, Anhui (China), donde tienen su sede mundial. Tanto OMODA España como JAECOO España inician su andadura en Europa con una extensa red propia de concesionarios y centros de postventa.



Acerca de Record go Mobility

Compañía española de movilidad, con una fuerte especialización en alquiler de vehículos sin conductor. Con más de 50 años de experiencia, se han convertido en proveedores globales de servicios de movilidad con una red propia de oficinas distribuidas en los principales destinos comerciales y turísticos de España, Grecia, Italia y Portugal.



Acerca de Repsol

Repsol es una compañía multienergética con presencia global, que puede satisfacer todas las necesidades energéticas de los clientes en el hogar y en la movilidad. Emplea a 25.000 personas en más de veinte países y tiene 24 millones de clientes.







Contacto

Nombre contacto: Record go Mobility

Descripción contacto: Record go Mobility

Teléfono de contacto: 936 192 468