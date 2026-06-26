Optimum de Hifas Da Terra lanza sus nuevas gummies funcionales a base de hongos y vitaminas - Ríos & Toth

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de junio de 2026..-

Hifas da Terra y Optimum amplían su universo wellness con el lanzamiento de una nueva línea de gummies funcionales diseñadas para responder a tres de las principales necesidades del consumidor actual: energía sostenida, claridad mental y belleza integral. Bajo el concepto ‘Belleza, foco y energía en un bocado’, la marca presenta una propuesta que combina ciencia y funcionalidad en un formato saludable, práctico y delicioso.

Las nuevas gominolas nacen con el objetivo de acercar la suplementación funcional a una nueva generación de consumidores que prioriza el autocuidado y el bienestar desde una perspectiva más consciente y aspiracional. Frente a los formatos tradicionales, Hifas da Terra x Optimum apuesta por una experiencia más sensorial y fácil de integrar en la rutina diaria.

Además, todas las gummies de la colección son veganas, sin colorantes artificiales ni azúcares añadidos y libres de gluten y lactosa, reforzando así su posicionamiento dentro de un wellness más consciente y alineado con las nuevas demandas del consumidor.

El lanzamiento inicial incluye dos fórmulas: Sweet Energy y Focus on the Good. Una tercera variedad, Glow Up, centrada en belleza y luminosidad de la piel, llegará próximamente para completar la colección.

Sweet Energy ha sido formulada para quienes buscan mantener un ritmo de vida activo sin depender de la cafeína o de bebidas energéticas. Estas gummies con sabor maracuyá combinan extracto de Cordyceps, conocido como ‘el hongo de la vitalidad’, con vitaminas C, B3 y B5 para apoyar el metabolismo energético, reducir el cansancio y favorecer la resistencia física y mental.

Gracias a su acción sobre la producción natural de ATP celular, la molécula universal de energía, Sweet Energy ayuda a proporcionar energía sostenida y estable, sin el efecto ‘crash’ asociado a otros estimulantes. Además, contribuye a mejorar la recuperación tras el esfuerzo físico.

En definitiva, Sweet Energy es un impulso natural y revitalizante que nutre cuerpo y mente, ofreciendo una vitalidad sostenida y sin bajones en un formato delicioso, diseñado para acompañar los estilos de vida activos.

Focus on the Good responde a una necesidad cada vez más presente: mejorar la concentración y reducir la ansiedad en un contexto marcado por el estrés, la sobreestimulación y la fatiga mental.

Con sabor melocotón, esta referencia incorpora extracto de Melena de León y vitamina B5: una combinación diseñada para potenciar la concentración y reducir el estrés.

Su fórmula está pensada para profesionales, estudiantes y consumidores que buscan optimizar su rendimiento intelectual de forma natural y progresiva. Entre sus beneficios destacan el apoyo a las conexiones neuronales, la reducción de la niebla mental y la mejora del enfoque.

Glow Up, cuyo lanzamiento llegará próximamente, representa la apuesta por la belleza desde el interior en un formato más aspiracional y experiencial. Inspirada en la tendencia ‘glow from within’, esta gominola de sabor mango y coco combina Tremella, conocido como el ‘hongo de la belleza’, con biotina, zinc, selenio y vitaminas A, C y E.

La fórmula ha sido diseñada para apoyar la hidratación profunda de la piel, favorecer la elasticidad y la producción natural de colágeno y potenciar la luminosidad y uniformidad del tono.

Con Glow Up, Hifas da Terra busca transformar el concepto tradicional de nutricosmética en un ritual de autocuidado más sensorial, práctico y alineado con las nuevas tendencias beauty y wellness. Bajo el mensaje “Beauty & Glow: Skincare que se come”, la marca propone una nueva forma de integrar la belleza en la rutina diaria.

Las nuevas gummies estarán disponibles a un precio de 25,90 euros. La recomendación de consumo es de dos gummies al día y cada bote contiene 60 unidades, equivalentes a un mes de duración.

Las gummies de Optimum representan una nueva forma de entender la suplementación: productos funcionales respaldados por ingredientes de alta calidad y evidencia científica, pero integrados en una experiencia más aspiracional y disfrutable. “No te cuidas, lo disfrutas” resume la filosofía de esta nueva propuesta.

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