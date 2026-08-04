Ore Energy capta 43 millones de dólares para liberar energía de base renovable en la era de la IA

Ore Energy capta 43 millones de dólares - Ore Energy

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 04 de agosto de 2026.-

Ore Energy está desarrollando una batería fabricada íntegramente en Europa para resolver uno de los mayores cuellos de botella de la transición energética: el almacenamiento de varios días. Europa ya desperdicia unos 72 TWh de energía renovable al año por congestión de la red, el equivalente a la demanda anual de electricidad de Austria, unas pérdidas que podrían aumentar hasta 410 TWh anuales para 2040 según el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea

A medida que la demanda de electricidad de la IA, la industria y la transición energética se acelera en todo el mundo, Ore Energy ha captado 43 millones de dólares en una ronda de financiación de serie A liderada por Plural y HV para escalar su tecnología de baterías de hierro-aire. Las baterías de Ore, diseñadas para almacenar electricidad renovable hasta 100 horas, pueden resolver una de las mayores barreras de la transición energética: el almacenamiento de energía de larga duración y asequible. Con esta financiación, el total captado por la empresa supera los 61 millones de dólares.



Fundada por Aytaç Yilmaz (CEO), Rutil Özdemir (COO) y Yaiza Gonzalez Garcia (CSO), Ore Energy genera energía mediante la oxidación y desoxidación de electrodos de hierro. Fabricadas con materiales abundantes y de bajo coste —hierro, agua y aire—, sus baterías pueden producirse a través de una cadena de suministro totalmente europea, sin depender de materias primas críticas importadas y caras como el litio o el cobalto. Su diseño modular y totalmente escalable ofrece un sistema de almacenamiento plug-and-play a un coste 10 veces menor por unidad de capacidad energética que el de iones de litio para el almacenamiento de larga duración, haciendo que la electricidad renovable sea asequible y esté disponible a demanda.



Resolver el reto del almacenamiento de energía

Se prevé que la demanda mundial de electricidad de los centros de datos se más que duplique hasta alrededor de 945 TWh para 2030, y que los centros de datos optimizados para IA se más que cuadrupliquen en el mismo periodo. El entrenamiento y la inferencia de la IA provocan grandes y rápidas fluctuaciones de la demanda eléctrica, lo que hace que el almacenamiento sea fundamental para mantener un suministro fiable. La eólica y la solar son ya las fuentes más baratas de nueva generación eléctrica, pero su producción es intrínsecamente variable: la generación supera la capacidad de la red cuando las condiciones son favorables y resulta insuficiente en periodos de poco viento o de invierno, sin una forma adecuada de almacenar el excedente para más tarde.



Este desajuste entre generación y demanda ya le cuesta dinero a Europa. El Reino Unido ya ha gastado casi 6.000 millones de libras (8.000 millones de dólares) en pagar a los generadores renovables para que se desconecten desde 2011. Sin inversión en infraestructura de red, solo la energía eólica desperdiciada costará al Reino Unido unos 8.000 millones de libras (10.700 millones de dólares) al año para 2030. En toda Europa se desperdician cada año unos 72 TWh de electricidad renovable por congestión de la red, lo que equivale a casi 7.000 millones de euros (8.000 millones de dólares) a los precios mayoristas actuales de la electricidad. La presión aumenta: se prevé que la demanda eléctrica de los centros de datos europeos crezca 45 TWh para 2030, justo cuando el continente necesita acelerar su transición industrial y energética.



Las baterías de hierro-aire de Ore resuelven este reto almacenando electricidad renovable hasta 100 horas antes de devolverla a la red cuando la demanda lo requiere. Ubicadas junto a parques eólicos, las baterías reducen el vertido (curtailment) —cuando la energía renovable se desperdicia porque la red no puede absorberla—, aprovechan mejor la infraestructura de red existente y aportan la producción firme y gestionable, disponible las 24 horas, necesaria para sustituir al gas.



Ore Energy ya ha firmado un acuerdo de 1 GWh con Budget Thuis, un proveedor neerlandés alternativo de energía y telecomunicaciones, mientras que los proyectos piloto con la eléctrica francesa EDF han demostrado el rendimiento de su tecnología en condiciones reales de explotación.



Impulsar la nueva era industrial

La nueva financiación, en la que también participó Positron Ventures, permitirá a Ore establecer su primera planta de fabricación, como paso previo a su objetivo de fabricar a escala de gigavatios-hora en 2028. La planta validará la fabricación a escala, respaldada por la ampliación del equipo en producción, área comercial y operaciones. Para 2035, Ore Energy aspira a convertir el hierro-aire en la infraestructura de red estándar para el almacenamiento de energía de larga duración y a impulsar la nueva era industrial con energía de base firme y renovable.



Aytaç Yilmaz, cofundador y CEO de Ore Energy, afirmó: "La energía cara es la mayor barrera para el crecimiento, algo que las empresas y los políticos europeos conocen demasiado bien. La energía de base renovable y asequible es la base de la próxima generación de fabricación, infraestructura de IA y crecimiento industrial a escala mundial. El almacenamiento de larga duración de Ore Energy es una parte esencial de ese futuro. Esta financiación nos ayudará a construir nuestra primera planta y nos pondrá en el camino hacia una producción a escala de gigavatios-hora, haciendo que la electricidad renovable esté disponible cuando y donde se necesite".



Ian Hogarth, socio de Plural, afirmó: "El almacenamiento de energía de larga duración es uno de los mayores retos sin resolver de la transición energética, y desbloquearlo transformará cómo alimentamos la industria, escalamos los centros de datos de IA e impulsamos el crecimiento económico. Aytaç, Rutil y el equipo han combinado ciencia de primer nivel con una ejecución excepcional para hacer que las baterías de hierro-aire sean comercialmente viables, aportando una tecnología crítica, no solo para Europa, sino también como una importante tecnología de exportación. Al obtener mucho más de cada unidad de energía eólica que ya tenemos, Ore Energy tiene el potencial de convertirse en una de las empresas energéticas más importantes del mundo".



Maxi Pethö-Schramm, principal de HV, afirmó: "Si queremos satisfacer la futura demanda energética de los centros de datos de IA y, al mismo tiempo, dotar a la industria europea de energía de base asequible y fiable, necesitamos almacenamiento de larga duración. Solo entonces Europa tendrá los medios para competir en los sectores complejos e intensivos en energía que definirán el futuro del continente. Ore ha desarrollado una solución práctica y escalable que combina una tecnología pionera con una vía clara hacia la fabricación a escala, y estamos encantados de respaldar a un equipo con la ambición de llevar esta infraestructura crítica al mercado".







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