El otoño podría romper el equilibrio de los mercados disparando la factura de la luz hasta los 90€/MWh

Los analistas de Tempos reconocen que el mercado del gas ha entrado en “fase de consolidación bajista”. Si se mantiene la inercia actual, los futuros eléctricos cotizarían entre los 65 y 75 megavatio la hora. Desde Tempos Energía apunta a que “el otoño puede cambiarlo todo”

Las previsiones apuntan que el barril de Brent podría descender hasta los 60 dólares, el que sería el precio más bajo desde marzo de 2021

Sevilla, 17 de septiembre de 2025.- El mercado eléctrico se encuentra en una situación de “equilibrio inestable”. Desde Tempos Energía apuntan que la mínima oscilación de cualquiera de los ‘vectores clave’, entre ellos China, la regulación europea en relación con las reservas, la hoja de ruta para cortar la dependencia del gas ruso y las temperaturas del invierno, pueden romper la estabilidad actual y colocar a los futuros eléctricos en niveles de 80-90 euros el megavatio hora.

Sin embargo, Antonio Aceituno indica que “el mercado del gas ha entrado en una fase de consolidación bajista, que juega a favor de los consumidores. Si se mantiene la inercia actual se tenderá a consolidar entre los 32 y 35 euros el megavatio hora, lo que llevaría a los futuros eléctricos a situarse en último cuatrimestre del año y primero del 2026 a cotizar entre los 65 y 75 euros el megavatio hora”.

Desde la consultora explican esta consolidación bajista fijándose en la situación de las reservas, que se encuentran al 80 por ciento. Por otro lado, China sigue sin reactivar su demanda y encadena diez meses de caída en las importaciones de GNL. En el plano geopolítico, la Unión Europea mantiene la hoja de ruta para acabar con la dependencia del gas ruso. Aceituno incide en que en estos momentos “Estados Unidos cubre más del 55 por ciento de Gas Natural Licuado europeo y puede llegar alcanzar hasta el 70 por ciento”. El CEO de Tempos Energía no duda en apuntar al invierno como “el verdadero comodín” e incide en que “una entrada de aire frío sostenido podría hacer desequilibrar los precios”.

El desplome del mercado del gas

Analizando el mercado gasístico de las últimas semanas desde Tempos Energía explican que el índice de referencia, el TTF, ha caído hasta los 32,68 euros el megavatio hora. Antonio Aceituno profundiza reseñando que “desde el rebote en 41,03 euros el megavatio hora del 20 de junio, el TTF acumula un desplome del 20,3 por ciento y se mantiene un 43,9 por ciento por debajo del máximo anual. Todo apunta a un mercado que respira debilidad y se desliza hacia zona de mínimos, con una inercia claramente bajista”.

Esta debilidad del TTF responde a varios factores como es el alto nivel de reservas: “desde el mes de abril el almacenamiento ha pasado del 34,20 por ciento al 80 por ciento, convirtiéndose en un colchón de cara a noviembre. El ruido geopolítico no ha generado cortes reales de suministro, la entrada de GNL ruso en Asia ha abaratado su precio y redirigido los cargamentos hacia Europa y aunque el mantenimiento noruego sigue limitando los flujos, la oferta se mantiene estable gracias a la regasificación”, explica Aceituno.

El mercado eléctrico responde con “precios hundidos”

En este mes de septiembre, el mercado eléctrico ha entrado en una fase “de precios hundidos” con una media de 53,21 euros el megavatio hora, acumulando más de un 7 por ciento de horas negativas y una de cada cuatro ha estado por debajo de los 10 euros”.

Durante septiembre la demanda ha caído a los 27.230 megavatios y los expertos explican que no se ha conseguido absorber toda la oferta de energía renovable. Aceituno reitera que “el sistema se encuentra sobrado de energía” ante el volumen en horas de luz. La energía fotovoltaica ofrece una media de 14.199 megavatios en este mes. La eólica repunta hasta los 6.286 megavatios, volviendo a ocupar con fuerza las horas nocturnas y como indican desde Tempos “la estabilización de los precios llega con la eólica y cuando no, hay vía libre para el gas, ya que el agua ni está ni se la espera”. Los ciclos combinados quedan expulsados de la ecuación en las horas centrales, pero “reaparecen cuando el sol ya no está y el viento no responde”, apostilla el CEO de Tempos Energía.

El Brent viaja desde la estabilización al superávit

Desde Tempos Energía estiman que el barril de Brent podría descender hasta los 60 dólares en el cuarto trimestre, lo que implicaría el precio más bajo desde el 23 de marzo de 2021. Para la consultora energética indica que “hoy el mercado no descuenta disrupciones sino exceso, y mientras no haya un giro claro en la oferta o una sorpresa en la demanda, la presión seguirá dominando”, aclara Aceituno.

La curva de los futuros del Brent presenta una “fase de aparente calma”. A pesar de persistencia de las tensiones geopolíticas lo que realmente domina es una oferta creciente y sostenida y que como Aceituno analiza “hace que el mercado tienda a un superávit estructural”.

La Agencia Internacional de la Energía confirma el diagnóstico de “equilibrio inestable” ante la previsión de aumento de la oferta de 2,7 de millones de barriles diarios, y hasta los 3,3 millones de superávit en 2026 liderado por la OPEP+ y sus rivales.

La Administración de Información Energética ratifica que “el exceso ya está en marcha”. Las proyecciones apuntan a un crecimiento de inventarios de +2 millones de barriles diarios hasta marzo de 2026. En paralelo, Estados Unidos también ha elevado su producción a un récord de 13,44 de miles de barriles diarios. Por su lado, los productores al margen de la OPEP+ también se suman al refuerzo. Mientras tanto China actúa como “ancla del mercado” ya que acumula más de 130 millones de barriles desde marzo y la previsión es sumar +500.000 barriles de diarios en los próximos cinco trimestres, aunque este ritmo podría ser insostenible.

Sobre Tempos Energía

Tempos Energía es una consultora energética independiente con 15 años de experiencia, especializada en la compra de energía, gas y electricidad para grandes centros de consumo. Su enfoque siempre se dirige a la mejora de la cuenta de resultados, aplicando el conocimiento y estudio diario de los mercados, con el fin de implementar estrategias capaces de anticiparse a los acontecimientos adversos.

Con más de 100 clientes en cartera, y cerca de 200 puntos de suministro con perfil industrial gestionados (CUPS), superando anualmente los 1.500 GWh de electricidad, y 750 gigas de gas bajo su supervisión, Tempos Energía desarrolla informes y análisis basados en datos reales para respaldar decisiones eficientes.

