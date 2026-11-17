Jorge Muñoz Parral, autor de El Código de Dios. - Jorge Muñoz Parral

(Información remitida por la empresa firmante)

"El Código de Dios" (Arcopress), que llega hoy a las librerías, sigue la huella del Tetragrámaton en el arte y el patrimonio, de Goya a Newton y Borges, y propone un método de crecimiento personal en cuatro pasos

Madrid, 17 de noviembre de 2026.- En 1772, con 25 años, Francisco de Goya pintó en la bóveda del Coreto de la basílica del Pilar de Zaragoza "La adoración del Nombre de Dios por los ángeles". En lugar del habitual anciano de barba blanca, representó la divinidad como cuatro letras hebreas. Esa palabra, el Tetragrámaton, es el hilo conductor de "El Código de Dios. La ley del universo para que las cosas sucedan", el ensayo del divulgador y filósofo Jorge Muñoz Parral (Tarragona, 1988) que Arcopress (Grupo Almuzara) publica hoy en su colección Enigma. El libro ya está a la venta en España y llegará a Latinoamérica en los próximos meses.



Un recorrido por el arte, la ciencia y la literatura

El libro rastrea esa palabra a lo largo de la historia: las más de 240 anotaciones que, según el autor, Isaac Newton dejó sobre ella en su Biblia; el poema "El Golem", de Jorge Luis Borges, y una ruta por el patrimonio español que pasa por Medinaceli, Zaragoza, Girona, Ávila y Salamanca. Recuerda también que es la palabra más repetida de la Biblia hebrea, con 6.828 apariciones.



De la cocina a la escritura

La investigación nació de una crisis. Muñoz Parral era cocinero cuando se quedó sin trabajo y sin poder pagar el alquiler. Entonces recordó el rosario que le había regalado su abuela y empezó a estudiar la Biblia y la Cábala, una búsqueda que ya dura más de diez años.



Cuatro letras, cuatro pasos

El autor relaciona las cuatro letras con cuatro pasos, ver, nombrar, ser y hacer, que denomina Ciclo del Creador, y lo presenta como una interpretación propia en clave de desarrollo personal. Frente a los manuales que se quedan en desear, insiste en el último paso: actuar.



"El Código de Dios no es mío. Tiene más de 3.000 años de antigüedad. […] Lo que sí es mío es el método que propone este libro: una manera concreta de reunir las piezas, interpretarlas y convertir esta antigua sabiduría en algo que podamos observar y experimentar en nuestra propia vida", afirma.



Sobre el autor

Muñoz Parral ha publicado "El Nexo" (2021) y "El Código de la Abundancia" (2022); sus libros superan los 25.000 ejemplares vendidos y ha acompañado a más de 10.000 alumnos a través de su comunidad, Manifestadores. Sus entrevistas en pódcast y YouTube suman más de siete millones de visualizaciones (datos a 3 de octubre de 2026), reúne más de 1,3 millones de seguidores entre Instagram, TikTok y YouTube (@jorgemunozpr) y su trabajo ha aparecido en La Vanguardia.



Más información: www.jorgemp.com/codigodedios

Contacto

Nombre contacto: Jorge Muñoz Parral

Descripción contacto: Prensa / Manifestadores

Teléfono de contacto: +34 659 80 90 02