La Palma acoge la Gran Final Regional de la segunda edición de El Talentón - El Talentón

(Información remitida por la empresa firmante)

La Palma, 8 de septiembre de 2026.- El Teatro Circo de Marte, en Santa Cruz de La Palma, acogerá el próximo sábado 12 de septiembre, de 17:00 a 20:00 horas, la Gran Final Regional de la segunda edición de El Talentón, una iniciativa creada para impulsar el emprendimiento, la creatividad y la innovación entre la juventud canaria.

La final reunirá a nueve proyectos procedentes de las ocho islas, seleccionados durante las diferentes convocatorias insulares celebradas a lo largo de esta segunda edición. Los equipos defenderán sus iniciativas ante el jurado y el público, mostrando el trabajo realizado para convertir sus ideas iniciales en soluciones innovadoras, viables y con capacidad para generar un impacto positivo en Canarias.

El evento estará abierto al público, con entrada gratuita y reserva previa, y será presentado por Adri y Rod. La gala constituirá el cierre de un programa regional que ha conectado a jóvenes, instituciones, universidades, empresas y profesionales del ecosistema emprendedor de todo el archipiélago.

De una idea a un producto mínimo viable

Uno de los objetivos de El Talentón es que las iniciativas participantes pasen de la idea a la realidad. Por ello, los equipos finalistas han contado con 1.500 euros de financiación por equipo para desarrollar un producto mínimo viable (MVP) y con el acompañamiento de mentores especializados en emprendimiento, innovación, tecnología, comunicación, marketing y financiación.

Este apoyo les ha permitido validar sus propuestas, definir sus modelos de negocio y avanzar en el desarrollo de sus proyectos de cara a la final.

No queríamos que los proyectos se quedaran en una propuesta sobre el papel; por eso, cada equipo ha contado con financiación y acompañamiento especializado para avanzar en el desarrollo y validación de su MVP, destaca Estefanía Castro, cofundadora y Co-CEO de El Talentón.

Nueve proyectos que representan el talento de las ocho islas

Las nueve iniciativas que participarán en la Gran Final Regional abordan retos relacionados con la cultura, la sostenibilidad, la orientación profesional, la prevención de incendios, la salud, el turismo, la vivienda de emergencia, el sector primario y el comercio local:

Ruta Sonora – Salitre Records, de Gran Canaria: programa creativo que acompaña a artistas emergentes en la producción de su propio EP y culmina con un festival. Alisios, de La Gomera: iniciativa de orientación vocacional para ayudar a la juventud a descubrir oportunidades profesionales y favorecer el retorno del talento a la isla. PyroScan, de Tenerife: plataforma tecnológica para la prevención y respuesta temprana ante incendios forestales. AlisioMed, de Fuerteventura: red de logística sanitaria aérea mediante drones eléctricos para transportar suministros médicos a zonas de difícil acceso. Islas Infinitas, de Lanzarote: propuesta de turismo sostenible orientada a proteger el territorio y poner en valor los recursos locales. Octava Modular, de La Palma: solución de vivienda de emergencia capaz de instalar comunidades habitacionales temporales en menos de 72 horas. Mi Campo, de El Hierro: iniciativa que busca generar nuevas oportunidades vinculadas al campo y al sector primario de la isla. La Graciosa Viva, de La Graciosa: estación turística interactiva que informa sobre la ocupación de playas y senderos para mejorar la gestión de visitantes y proteger los espacios naturales. Latidos, de Gran Canaria: propuesta que vincula los paseos por los barrios con descuentos en el comercio local, fomentando la actividad física y apoyando a los pequeños negocios.

Para Juan Vera, cofundador y Co-CEO de El Talentón, la final no representa el cierre del proceso, sino el comienzo de una nueva etapa para estos equipos. Nuestro objetivo es que salgan de El Talentón con un proyecto más sólido, nuevas capacidades, una red de contactos y herramientas que les permitan seguir avanzando y convertir sus ideas en oportunidades reales.

El público decidirá el 30% del resultado

La ciudadanía tendrá un papel protagonista en la elección del equipo ganador, ya que el voto popular supondrá el 30% de la valoración final. El 70% restante corresponderá al jurado, que valorará aspectos como la innovación, viabilidad, impacto y calidad de la presentación.

Las personas interesadas pueden conocer las nueve candidaturas, consultar sus vídeos y apoyar su proyecto favorito a través de la plataforma www.votaeltalenton.com.

Asimismo, quienes deseen asistir a la gala pueden reservar gratuitamente su plaza mediante esta misma plataforma. Desde la organización se invita a jóvenes, familias, empresas, instituciones, centros educativos, agentes del ecosistema emprendedor y ciudadanía en general a acompañar a los equipos finalistas.

Un viaje a China para el equipo ganador

El equipo ganador de la Gran Final Regional recibirá como primer premio un viaje a China del 4 al 14 de noviembre de 2026, concebido como una experiencia de aprendizaje, internacionalización y conexión con uno de los ecosistemas empresariales y tecnológicos más importantes y dinámicos del mundo.

El viaje se desarrollará en el Área de la Gran Bahía, con visitas a Zhuhai, Shenzhen, Macao, Guangzhou y Hong Kong, que se incorpora este año al itinerario.

Durante la estancia, el equipo conocerá empresas, fábricas y centros de innovación, además de participar en talleres sobre protocolo y negociación, actividades culturales y encuentros relacionados con la tecnología, el emprendimiento y los negocios internacionales.

Queremos que el premio sea mucho más que un viaje. Será una experiencia transformadora para conocer otros modelos de innovación, descubrir nuevas formas de hacer negocios y ampliar su visión internacional. Este año incorporamos Hong Kong, reforzando la dimensión empresarial y global del programa, señala Juan Vera.

Estefanía Castro añade que del 4 al 14 de noviembre, el equipo ganador vivirá una inmersión en China, visitará algunos de sus principales polos tecnológicos y empresariales y representará al talento joven de Canarias en un contexto internacional.

Una iniciativa construida desde la colaboración

La segunda edición de El Talentón está organizada por El Talentón y cuenta con el respaldo y la colaboración del Gobierno de Canarias, a través de la campaña institucional islas iguales, el Servicio Canario de Empleo y la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias; el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma; el Cabildo Insular de La Gomera; el Cabildo Insular de Fuerteventura y su Centro Insular de Juventud; el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria; la Universidad de La Laguna; la Fundación General de la Universidad de La Laguna; el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna; Archipelago Next; la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife; la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria; la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Fuerteventura; la Federación de Asociaciones de Empresarios de La Palma (FAEP); el Ayuntamiento de Arrecife; el Ayuntamiento de Teguise; el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC); el programa Erasmus for Young Entrepreneurs, cofinanciado por la Unión Europea, y Juntos al Éxito.

Esta red de entidades públicas, académicas, empresariales y sociales ha permitido desarrollar un programa de ámbito regional que conecta a la juventud de las ocho islas, fomenta la igualdad de oportunidades y contribuye a convertir el talento y la creatividad en proyectos concretos para el futuro de Canarias.

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