Panorama Properties, reconocida por cuarta vez como Mejor Agencia Inmobiliaria de España

S. Sheild, A. Muñoz, A. Clover, C. Clover, Lord Thurso - Panorama Properties

(Información remitida por la empresa firmante)

Panorama Properties recibe el premio a Mejor Agencia Inmobiliaria de España en los European Property Awards 2026-2027, esta vez en la categoría de 2 a 4 oficinas, tras haber sido galardonada en tres ediciones consecutivas anteriores en la categoría de oficina única

Madrid, 28 de octubre de 2026.- La inmobiliaria Panorama Properties ha sido distinguida como Mejor Agencia Inmobiliaria de España en los European Property Awards 2026-2027, uno de los reconocimientos internacionales del sector inmobiliario, en la categoría de agencias con entre dos y cuatro oficinas. La firma, fundada en Marbella en 1970, ha obtenido la máxima calificación de cinco estrellas (Five-Star Award), que la sitúa como ganadora nacional de su categoría y le permite optar al título de Mejor Agencia Inmobiliaria de Europa.



El galardón se entregó el pasado 22 de octubre en el hotel Royal Lancaster de Londres, durante una ceremonia que reunió a representantes de algunas de las principales empresas europeas de los sectores inmobiliario, de la promoción, la arquitectura y el diseño.



Este reconocimiento supone el cuarto título nacional para Panorama, después de los obtenidos en las ediciones 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022, entonces en la categoría de agencia con oficina única. La distinción de 2026 adquiere especial relevancia al producirse en una nueva categoría, de dos a cuatro oficinas, y coincidir con el 56 aniversario de la compañía.



Para Christopher Clover, director general y presidente de Panorama, el reconocimiento representa el resultado de una trayectoria empresarial construida sobre la profesionalidad, la confianza y las relaciones a largo plazo. "Este premio pertenece a todo nuestro equipo —ventas, captación de propiedades, alquileres, administración, marketing y atención al cliente—, así como a nuestros clientes, propietarios y agencias colaboradoras, que siguen depositando su confianza en nosotros", afirmó Clover. "Esas relaciones duraderas, construidas sobre la atención personalizada y la profesionalidad a lo largo de nuestros 56 años de trayectoria, son aquello de lo que nos sentimos más orgullosos", añadió.



La trayectoria de Clover también recibió una distinción individual en esta edición, al figurar entre los cuatro nominados al premio Real Estate Leadership. Su contribución al sector inmobiliario ya había sido reconocida en 2024 con el Premio al Liderazgo Empresarial de CIT Marbella y, anteriormente, con su nombramiento como Fellow de la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) en 2015.



Más de medio siglo de experiencia y conocimiento del mercado inmobiliario de Marbella

El nuevo reconocimiento llega en un momento en el que el conocimiento especializado, la capacidad de asesoramiento y la experiencia local adquieren especial importancia en un mercado residencial con una marcada dimensión internacional.



Fundada en 1970, Panorama ha acompañado la transformación de Marbella hasta convertirse en uno de los destinos residenciales de lujo más reconocidos de Europa. Su condición de empresa independiente y familiar, junto con su especialización en propiedades exclusivas, ha marcado una trayectoria de más de cinco décadas en el sector.



Esta experiencia también se refleja en el Marbella Property Market Report, el informe sobre el mercado inmobiliario de Marbella elaborado por Christopher Clover desde hace más de 55 años. Su edición de 2026 mantiene la vocación de ofrecer información actualizada, rigurosa y profesional sobre la evolución del sector, consolidándose como una publicación de referencia para propietarios, compradores, inversores y profesionales inmobiliarios.



La continuidad de este análisis, junto con el conocimiento directo de las operaciones y las particularidades del mercado local, forma parte de la propuesta de valor de Panorama Properties y de su posicionamiento como firma especializada en el segmento residencial de alta gama.



Dos premios de cinco estrellas en una misma edición

La edición 2026-2027 de los European Property Awards ha supuesto, además, un doble reconocimiento para Panorama.



Puente Romano Real Estate, la agencia inmobiliaria boutique gestionada por el equipo de Panorama, ha obtenido el premio a la Mejor Página Web de Agencia Inmobiliaria de España, también con la máxima distinción de cinco estrellas. Ubicada junto a la recepción del complejo Puente Romano Marbella, esta agencia presta servicio a los huéspedes de Puente Romano Marbella y Nobu Marbella, y está especializada en propiedades de lujo situadas en algunas de las zonas residenciales más exclusivas de la ciudad.



"La página web suele ser la primera impresión que un comprador tiene de una agencia inmobiliaria, por lo que la de Puente Romano Real Estate debe estar a la altura del complejo hotelero al que presta servicio", señaló Clover, quien destacó el trabajo del equipo y la colaboración con el establecimiento hotelero.



Los dos galardones refuerzan el reconocimiento de la compañía tanto en el ámbito del asesoramiento inmobiliario como en el desarrollo de herramientas digitales dirigidas a un comprador cada vez más internacional.



Próximo objetivo: el título de Mejor Agencia Inmobiliaria de Europa

Tras obtener la máxima distinción nacional, Panorama competirá por el título de Mejor Agencia Inmobiliaria de Europa en la categoría de 2 a 4 oficinas.



El resultado se conocerá el próximo 22 de enero de 2027, durante la gala final de los International Property Awards, que tendrá lugar en el hotel The Savoy de Londres.



Los European Property Awards forman parte de los International Property Awards, cuyos candidatos son evaluados por un jurado de más de 100 expertos independientes de distintas especialidades del sector. En cada categoría y país, únicamente una candidatura recibe la máxima distinción de cinco estrellas.



La nueva candidatura europea supone un paso más en la proyección internacional de Panorama, una empresa que, 56 años después de su fundación, mantiene su sede y su actividad vinculadas al mercado inmobiliario de Marbella.



Sobre Panorama

Fundada en 1970, Panorama es la agencia inmobiliaria con mayor trayectoria de Marbella. De carácter independiente y familiar, está especializada en propiedades exclusivas y de lujo y cuenta con oficinas en la Milla de Oro, dentro del complejo Puente Romano Marbella y frente al Marbella Club Hotel.



A lo largo de su trayectoria, ha participado en la comercialización de algunas de las propiedades residenciales más emblemáticas de Marbella. La compañía está regulada por la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).



Web: www.panoramamarbella.com

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