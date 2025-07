PAPELMATIC celebra 60 años acompañando a las empresas hacia un estándar de higiene consciente

(Información remitida por la empresa firmante)

La empresa reafirma su compromiso, tras seis décadas, con la sostenibilidad, la salud y el bienestar colectivo, consolidando su liderazgo con soluciones innovadoras como LadyCare, una solución integral de higiene menstrual. PAPELMATIC combina tecnología y responsabilidad ambiental para garantizar productos eficientes, seguros y respetuosos con el medioambiente

Cornellà de Llobregat, 17 de julio de 2025.- PAPELMATIC celebra seis décadas de trayectoria como referente en el sector de la higiene profesional. Fundada en 1965 en Barcelona, esta empresa familiar ha evolucionado desde el desarrollo, la fabricación y la distribución de productos de celulosa, así como otros productos de limpieza, higiene y desinfección, actividad con la que sigue liderando el mercado, hasta convertirse en impulsora de un modelo de higiene consciente que integra salud, sostenibilidad e innovación.



En su 60.º aniversario, PAPELMATIC reafirma su compromiso con el bienestar colectivo y el respeto por el medio ambiente, apostando por soluciones que transforman los espacios de trabajo en entornos más seguros, inclusivos y responsables.



Higiene consciente: una nueva forma de entender la limpieza profesional

"La higiene consciente es un enfoque que equilibra tres pilares fundamentales: la conciencia en uno mismo, en la comunidad y en el medio ambiente", explica Pau Fornt, director general de PAPELMATIC. "Un concepto con el que veníamos trabajando, pero que se aceleró tras la pandemia, donde la importancia recaía en cuidar a otros".



"No se trata solo de eliminar gérmenes o mantener un espacio limpio, sino de hacerlo de manera que protejamos la salud de sus usuarios sin generar un impacto negativo en el planeta. Es una cuestión de bienestar y respeto", añade Fornt.



Este modelo se traduce en acciones concretas: desde la elección de materiales sostenibles hasta la optimización de procesos productivos y logísticos que pueden llegar a estandarizarse. PAPELMATIC cuenta con certificaciones que avalan su compromiso con el medio ambiente y la calidad. Entre ellas FSC, Ecolabel, ISO 14001, ISO 9001. También participa en el programa Acords Voluntaris para la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero, promovido por la Generalitat de Catalunya.



Además, sus rutas de distribución están diseñadas para minimizar la huella de carbono. "La clave es integrar la sostenibilidad en cada eslabón de la cadena", concluye Fornt. Fruto de este compromiso medioambiental, la empresa apuesta por tres de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Promover un entorno seguro en el sector sanitario (ODS 3). Fomentar prácticas de producción sostenible y responsable (ODS 12). Colaborar con socios estratégicos para avanzar en sostenibilidad (ODS 17).



De fabricantes a proveedores de soluciones integrales en higiene profesional

Desde sus inicios en 1965, PAPELMATIC ha ampliado su portafolio hasta superar las 1.500 referencias de las que disfrutan miles de clientes en toda España. Hoy ofrece una solución integral que incluye productos químicos seguros, soluciones de higiene personal, material de limpieza, herramientas y accesorios para equipamientos.



Además, lidera la venta online y el e-commerce en el sector de la higiene industrial, estando presente en numerosos sectores como la industria, la industria alimentaria, la sanidad, el ámbito sociosanitario, la educación, los centros deportivos, el sector terciario y los servicios.



"Empezamos manipulando celulosa y producimos papel higiénico, papel camilla, secamanos y tejido no tejido (TNT). Sin embargo, con el tiempo entendimos que la visión de PAPLEMATIC iba mucho más allá. El tema no va solo de clientes o negocio, va de personas", afirma Fornt. "No se trata solo de proveer productos, sino de garantizar soluciones integrales que conviertan los entornos profesionales en más seguros, saludables y sostenibles".



LadyCare by Papelmatic: innovación al servicio de la equidad y el bienestar

Como ejemplo de esta visión innovadora, PAPELMATIC ha lanzado LadyCare by Papelmatic, una solución integral de higiene menstrual que responde a una necesidad social y legal creciente: garantizar el acceso gratuito y digno a productos menstruales en espacios públicos y profesionales.



LadyCare by Papelmatic ofrece dispensadores personalizables con consumibles a granel o en packs, adaptados a diferentes entornos como escuelas, universidades, oficinas o centros sanitarios. Esta solución no solo cumple con la Ley Orgánica 1/2023, sino que también promueve la equidad, reduce el absentismo y mejora la experiencia de las personas menstruantes en su día a día.



Los productos LadyCare by Papelmatic —compresas y tampones orgánicos, con o sin aplicador— están diseñados para ser seguros, sostenibles y accesibles, alineándose perfectamente con los valores de la higiene consciente.



Compromiso con el futuro: sostenibilidad, digitalización y formación

Más allá de la producción y distribución, PAPELMATIC trabaja activamente en la educación y concienciación sobre la importancia de la higiene consciente. A través de campañas informativas, formativas y alianzas estratégicas, la empresa promueve buenas prácticas en todos los sectores.



"El futuro pasa por la innovación constante y la colaboración", señala Fornt. "Seguimos invirtiendo en nuevas tecnologías, productos biodegradables y procesos más eficientes. Pero también es fundamental que las empresas y consumidores tomen decisiones informadas. La higiene es un derecho, pero también una responsabilidad compartida".



Para Pau Fornt, "la higiene no debe verse solo como un coste. Un espacio limpio no solo protege a las personas, sino que además contribuye a la eficiencia operativa y a mejorar la imagen corporativa de las empresas". Y concluye "la higiene es una inversión en salud, en el bienestar de los profesionales y también en el planeta".



Sobre PAPELMATIC

PAPELMATIC es una empresa familiar fundada en 1965, especializada en soluciones de higiene profesional. Con más de 60 años de experiencia, la compañía ha evolucionado desde la fabricación de celulosa hasta convertirse en un referente en higiene consciente, ofreciendo más de 1.500 productos y servicios adaptados a múltiples sectores.



Con sede en Cornellà (Barcelona), cuenta con un equipo de 60 personas y una planta de producción de 4.500 m dedicada a la producción y almacenamiento, con una capacidad anual de más de 5,1 millones de kg de celulosa procesada.



PAPELMATIC forma parte del Grupo PAPELMATIC, constituido en 2010, junto con Grup Efebé. Especializada en diseño y adecuación de espacios profesionales; Higiènic Global Serveis (HGS), una consultoría especializada en el análisis y asesoramiento para la creación de entornos laborales saludables; y Axia Converting, especialistas en fabricación y conversión de celulosa personalizada.



PAPELMATIC combina innovación, sostenibilidad y compromiso social para transformar los espacios de trabajo en entornos más seguros, saludables y responsables, promoviendo modelos y estándares de higiene consciente.







