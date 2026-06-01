PatrolTech digitaliza la trazabilidad de las rondas de seguridad reduciendo los incidentes en comunidades

Víctor García, fundador de PatrolTech - PatrolTech

(Información remitida por la empresa firmante)

La startup, se expande a más de 15 países y transforma la forma en que empresas de seguridad, conserjería y logística demuestran la ejecución de sus servicios

Madrid, 1 de mayo de 2026.- PatrolTech surge en 2024 a partir de una experiencia en una urbanización residencial. Su fundador, Víctor García Pastor, detectó discrepancias entre los registros manuales de las rondas de conserjería y las incidencias reales ocurridas en zonas críticas, lo que evidenció la falta de sistemas fiables de verificación.



"Había un cuaderno con registros, pero sin forma de saber si las rondas se habían hecho realmente. Decidimos crear una herramienta con trazabilidad real", explica el fundador.



Lo que comenzó como una solución interna evolucionó rápidamente a un producto SaaS cuando empresas del sector de seguridad privada comenzaron a solicitar su uso para múltiples clientes.



El problema: falta de evidencia verificable en seguridad

El principal reto que aborda PatrolTech es la ausencia de evidencia digital fiable sobre la prestación real del servicio en rondas de seguridad, conserjería y mantenimiento.



Esta falta de trazabilidad genera disputas, pérdida de confianza y, en algunos casos, pérdida de contratos. La plataforma permite registrar cada ronda con hora exacta, geolocalización y evidencia multimedia, sustituyendo los registros manuales por datos verificables.



Según la compañía, esta digitalización permite reducir hasta un 25% los incidentes graves en entornos residenciales y en torno a un 15% en clientes del sector, al pasar de un modelo reactivo a uno preventivo.



Tecnología y adopción sin fricción

PatrolTech combina QR, NFC, GPS y geofencing para garantizar la trazabilidad de las rondas sin necesidad de hardware adicional. El sistema funciona directamente desde dispositivos móviles estándar, lo que facilita su implantación en empresas de seguridad y servicios.



Además de la trazabilidad operativa, la plataforma incorpora análisis predictivo para detectar patrones de comportamiento y anticipar incidencias antes de que ocurran.



Expansión internacional y próximos pasos

La compañía opera actualmente en más de 15 países, con presencia destacada en España, México, Panamá, Estados Unidos y Costa Rica. Tras su origen en el sector de conserjería, ha ampliado su actividad hacia seguridad privada y mantenimiento, y trabaja ya en su entrada en logística.



De cara a 2026, PatrolTech se centra en consolidar su crecimiento en estos verticales y avanzar en su expansión en mercados regulados como Estados Unidos, con especial foco en certificación, escalabilidad y adopción internacional.



Sobre PatrolTech

PatrolTech es una plataforma SaaS de control y trazabilidad de rondas de seguridad que permite a empresas de seguridad privada, conserjería, administración de fincas y logística registrar, verificar y analizar digitalmente la actividad de sus operarios en campo mediante evidencia geolocalizada, multimedia y certificada.

Contacto

Nombre contacto: Víctor García

Descripción contacto: PatrolTech

Teléfono de contacto: 624 085 772



