Paul Scribner nombrado director ejecutivo de General Holdings Limited

(Información remitida por la empresa firmante)

Dubái, 08 de septiembre de 2025.-

Un veterano ejecutivo de inversiones dirigirá la expansión multiestrategia de la plataforma con sede en Dubái

General Holdings Limited, una plataforma de inversión diversificada con sede en el Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC), ha anunciado hoy el nombramiento de Paul Scribner como director ejecutivo, con efecto a partir del 8 de noviembre de 2024. Aunque su nombramiento ya era efectivo desde esa fecha, la empresa ha anunciado ahora oficialmente el cambio en la dirección.



Scribner aporta a su nuevo cargo una amplia experiencia en transacciones transfronterizas complejas y reestructuraciones. Seguirá desempeñando el cargo de presidente y director ejecutivo de Raven Resources Corp., una empresa de capital privado del mercado medio con sede en Dallas, al tiempo que dirigirá la expansión estratégica de General Holdings en siete sectores verticales que abarcan la tecnología, las materias primas, la distribución, el sector inmobiliario, la movilidad, la industria aeroespacial y el entretenimiento deportivo.



"La trayectoria de Paul en la ejecución de transacciones complejas con plazos urgentes y su probada capacidad para identificar el valor en situaciones difíciles lo convierten en el líder ideal para General Holdings en este momento en que estamos construyendo nuestra plataforma de inversión institucional", afirmó Christopher E. O'Brien, presidente de General Holdings Limited.



Los logros recientes ponen de relieve el creciente perfil internacional de Scribner. En 2025, fue reconocido por The CIO Today como 'el mejor de su clase' por su 'método Raven' de liderazgo, y apareció en The Arabia Business como 'icono inspirador a seguir'. Bajo su liderazgo, la adquisición de Grove Electric & Lighting Supply por parte de Raven Resources obtuvo la aprobación de la BaFin en Alemania, lo que le permitió acceder a los mercados de capitales europeos y casi duplicar sus ingresos en el primer trimestre tras la adquisición.



La trayectoria profesional de Scribner incluye el cargo de protector fiduciario de Industrial & Commercial Trust AG en Suiza, la gestión de desinversiones transfronterizas de activos en ocho jurisdicciones y la organización de financiación respaldada por el gobierno para operaciones mineras. Su experiencia abarca la reestructuración, los recursos naturales y la gestión internacional de activos.



Sobre General Holdings Limited

General Holdings Limited es una plataforma de inversión diversificada con sede en el Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC) que opera en siete sectores verticales, entre los que se incluyen la tecnología financiera, el comercio de materias primas, la distribución de productos de consumo, la promoción inmobiliaria, la movilidad, la industria aeroespacial y el entretenimiento deportivo. La empresa aprovecha su experiencia regional y sus alianzas institucionales para crear valor en sectores de alto crecimiento en la región MENA y más allá.





Emisor: General Holdings Limited

Nombre contacto: Kelly Delp, CCO

Teléfono de contacto: 1 214 865-9083