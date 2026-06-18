Pavimurcia destaca el hormigón impreso en Murcia por su calidad-precio y garantía

Hormigón impreso en Alcantarilla - Ricardo Herradon

(Información remitida por la empresa firmante)

Pavimurcia refuerza su posicionamiento en la provincia de Murcia como especialista en hormigón impreso para exteriores, patios, aceras, piscinas y entradas de vehículos, destacando más de 10 años de experiencia, garantía en sus trabajos y una destacada relación calidad-precio

Madrid, 18 de junio de 2026.- Pavimurcia se consolida como una empresa de referencia en la provincia de Murcia en la instalación de hormigón impreso, un sistema de pavimentación que combina resistencia, estética y una excelente relación calidad-precio. Con más de 10 años de experiencia en el sector, la compañía ofrece soluciones adaptadas a diferentes espacios exteriores, desde patios y aceras hasta piscinas, entradas de vehículos y reformas de superficies ya existentes.



El hormigón impreso se ha convertido en una alternativa cada vez más demandada por particulares y comunidades que buscan un pavimento duradero, de fácil mantenimiento y con múltiples acabados decorativos. Su versatilidad permite reproducir distintos diseños y texturas, aportando una imagen cuidada sin renunciar a la funcionalidad. En este contexto, Pavimurcia ha desarrollado un servicio orientado a cubrir todas las necesidades de pavimentación exterior en la región, con especial atención a la calidad de los materiales y a la correcta ejecución de cada proyecto.



Uno de los principales valores que destaca la empresa es su capacidad para ofrecer soluciones competitivas sin comprometer el resultado final. La relación calidad-precio se presenta como uno de los factores más valorados por sus clientes, junto con la garantía que respalda sus trabajos y la experiencia acumulada tras años de actividad en la provincia. Este enfoque ha permitido a la compañía posicionarse como una opción fiable para quienes buscan renovar o instalar pavimentos resistentes y visualmente atractivos.



Además de la instalación de hormigón impreso en superficies nuevas, Pavimurcia también trabaja en la reforma y mantenimiento de pavimentos ya existentes, una línea de servicio especialmente útil para recuperar zonas deterioradas y prolongar la vida útil de las superficies. La empresa atiende proyectos de distinta envergadura en toda la provincia de Murcia, adaptándose a las características de cada espacio y a las necesidades concretas de cada cliente.



Como herramienta de apoyo para los usuarios interesados en este tipo de pavimentación, Pavimurcia dispone de una calculadora de precios online, accesible a través de su web, que permite obtener una estimación orientativa del coste del proyecto. Esta funcionalidad facilita el proceso de toma de decisiones y refuerza el compromiso de la empresa con la transparencia y la atención al cliente.

Contacto

Nombre contacto: Ricardo Herradon Martin

Descripción contacto: Gerente Pavimurcia

Teléfono de contacto: 674381131