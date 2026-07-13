Cómo pedir un presupuesto de transporte en 5 minutos - TRANSVOLANDO S.L.

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de julio de 2026. La optimización de los procesos logísticos se ha convertido en un factor determinante para la competitividad de las empresas que necesitan transportar mercancías de forma habitual. Reducir los tiempos de gestión y disponer de una primera estimación de costes facilita la planificación de cada operación y mejora la toma de decisiones. En este escenario, Transvolando ha desarrollado una calculadora online que permite solicitar un presupuesto de transporte de mercancías en menos de cinco minutos, simplificando el proceso para empresas de distintos sectores.

Una calculadora online para solicitar un presupuesto de transporte de forma rápida

La herramienta de Transvolando ha sido diseñada para agilizar la solicitud de un presupuesto de transporte mediante un proceso intuitivo. Para obtener una estimación orientativa, únicamente es necesario indicar el origen y el destino de la mercancía, gracias a un sistema de autocompletado de direcciones, además del tipo de carga, las medidas, el peso y las fechas previstas para la carga y la descarga.

Este sistema permite conocer una estimación inicial sin necesidad de realizar llamadas telefónicas ni esperar una primera valoración manual. Posteriormente, cada solicitud es revisada por el equipo de Transvolando, que analiza las características específicas de la operación y elabora una oferta definitiva adaptada a las necesidades concretas de cada envío. De este modo, las empresas disponen de una propuesta personalizada, ya que los importes mostrados inicialmente son exclusivamente orientativos y cada transporte se estudia de forma individual.

Cobertura nacional e internacional para diferentes tipos de mercancías

La plataforma permite gestionar solicitudes para cargas completas, grupajes y transportes especiales, tanto en España como en distintos países de Europa. Para ello, Transvolando coordina cada operación mediante una red de transportistas verificados, seleccionando la solución más adecuada según las características de la mercancía y los requisitos logísticos de cada cliente.

Esta metodología facilita la planificación de operaciones de distinta complejidad, ofreciendo una gestión adaptada a empresas que necesitan mover mercancías de forma puntual o recurrente. La combinación entre una solicitud digital ágil y una revisión técnica posterior permite equilibrar rapidez y personalización, aportando un proceso más eficiente para la contratación de servicios de transporte de mercancías.

DATOS PÚBLICOS: (Información remitida por la empresa firmante)

IMAGEN: Transvolando S.L.

PIE DE FOTO: Cómo pedir un presupuesto de transporte en 5 minutos

Contacto Emisor: Transvolando S.L.

Contacto: Transvolando S.L.

Número de contacto: +34 674 346 912