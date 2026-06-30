Pepsi lanza en España Pepsi Zero Mango, su nuevo sabor más refrescante y tropical - PepsiCo

(Información remitida por la empresa firmante)

La marca amplía su propuesta de sabores con una nueva variedad zero azúcar que combina el carácter icónico de Pepsi con el toque tropical del mango.

Esta nueva referencia ya está disponible en el mercado para responder a la creciente demanda de propuestas innovadoras, refrescantes y diferenciales.

Pepsi Zero Mango Tropical se une a los sabores Cherry y Lima para consolidar el porfolio de sabores y seguir conquistando nuevos momentos de consumo.

Madrid, 30 de junio .- Pepsi da un nuevo paso en su apuesta por la innovación en el sector de las bebidas refrescantes con el lanzamiento de Pepsi Zero Mango Tropical en el mercado español. Con esta nueva variedad ‘zero’ azúcar, la marca amplía su universo de sabores con una propuesta refrescante y diferencial, que combina el sabor inconfundible de Pepsi con el toque tropical del mango.

El lanzamiento de Pepsi Zero Mango Tropical responde a la evolución de las preferencias de los consumidores, cada vez más abiertos a descubrir nuevas experiencias, y se une a las variedades – también ‘zero’- Cherry y Lima para completar el porfolio de sabores de la firma.

En este contexto, las opciones con sabores frutales, cítricos y tropicales ganan protagonismo como una alternativa atractiva para quienes buscan propuestas más sensoriales, refrescantes y con personalidad.

“Los sabores están redefiniendo la categoría de colas porque responden a algo muy claro: los consumidores buscan propuestas que les sorprendan y hagan cada ocasión más especial. Pepsi Zero Mango Tropical nace precisamente de ahí: una propuesta fresca, diferente y pensada para seguir impulsando la diversión y la innovación en la categoría, especialmente en momentos como el verano, donde este tipo de sabores tropicales nos ayudan a desconectar y a sentir que estamos de vacaciones, estemos donde estemos. Es un paso más en cómo seguimos innovando tras la gran acogida de Pepsi Zero Lima o Pepsi Zero Cherry en España, y en nuestra apuesta por construir una plataforma de sabores sólida dentro de una marca tan icónica como Pepsi. Nuestro objetivo es seguir conectando de forma relevante con lo que las personas buscan actualmente con propuestas que encajen de manera natural en cómo se vive y disfruta la marca Pepsi”, afirma Núria Bombardó, directora de Marketing de Bebidas de PepsiCo Iberia.

Pepsi Zero Mango Tropical, otra forma de saborear el verano

La llegada de Pepsi Zero Mango Tropical busca incorporar novedades capaces de generar interés, atraer nuevos públicos y aportar valor diferencial a su oferta de refrescos de cola.

Gracias a su perfil tropical, refrescante y versátil, esta nueva variedad está pensada para acompañar distintos momentos de consumo, desde el aperitivo hasta las ocasiones de ocio y socialización, tanto dentro como fuera del hogar.

Pepsi Zero Mango Tropical ya está disponible en España en supermercados e hipermercados Carrefour y tiendas de conveniencia de toda España.

“Tu mood, tu sabor”: Pepsi Zero Mango Tropical se une a la campaña de sabores de Pepsi para este verano

En el marco de este lanzamiento, Pepsi impulsa su plataforma de sabores este verano con una campaña que conecta cada variedad con una personalidad única. Bajo el claim “Tu mood, tu sabor”, Pepsi Zero Cherry, Pepsi Zero Lima y la nueva Pepsi Zero Mango Tropical se convierten en tres formas distintas de expresarse, invitando a los consumidores a elegir no solo un sabor, sino también una actitud.

Pepsi Zero Cherry es intensa, atrevida y emocional, hecha para quienes viven todo al máximo; Pepsi Zero Lima encarna una actitud directa, sin filtros y con un humor ácido que deja huella; y Pepsi Zero Mango Tropical se define como relajada, magnética y con un encanto irresistible que convierte cualquier momento en disfrute sin preocupaciones.

La campaña, dirigida a un público joven, se desplegará de julio a octubre con contenido en redes sociales, piezas de vídeo y colaboraciones con influencers que darán vida a cada personalidad desde sus propios códigos. Además, contará con activaciones de sampling (entrega de muestras) en puntos clave del país, reforzando la visibilidad de la gama y acercando los sabores al consumidor de forma experiencial.

Acerca de PepsiCo

Los consumidores disfrutan de los productos de PepsiCo más de mil millones de veces al día en más de 200 países y territorios de todo el mundo. PepsiCo generó cerca de 92.000 millones de dólares en ingresos netos en 2024, impulsados por una cartera complementaria de bebidas y alimentos de fácil preparación que incluye Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker y SodaStream. La cartera de productos de PepsiCo incluye una amplia gama de deliciosos alimentos y bebidas, incluyendo muchas marcas icónicas que generan más de mil millones de dólares cada una en ventas minoristas anuales estimadas.

En PepsiCo, su visión es ser el líder mundial en bebidas y alimentos de fácil preparación, ganando con pep+ (PepsiCo Positive). pep+ es su transformación estratégica integral que prioriza la sostenibilidad y el capital humano para crear valor y crecimiento, operando dentro de los límites del planeta e inspirando un cambio positivo para el planeta y las personas.

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