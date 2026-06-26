De una pequeña localidad de Cantabria a liderar la transformación digital en España; Grupo DIgiytal - Grupo Digiytal

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de junio de 2026.-

¿Qué pensaría cualquier joven de 16 años si le dijeran que la pequeña empresa que acaba de crear terminaría ayudando a cientos de compañías de toda España en sus procesos de transformación digital apenas unos años después?

Probablemente, pocos se atreverían a imaginarlo. Sin embargo, esa es la historia que hay detrás de Grupo Digiytal.

La compañía, nacida en Castro Urdiales hace apenas unos años, comenzó como un pequeño proyecto empresarial impulsado por la inquietud emprendedora de Alejandro José Peña López. Sin grandes recursos y con una estructura muy reducida, la empresa inició su actividad ofreciendo servicios digitales a negocios locales.

Con el paso del tiempo, las necesidades de las empresas fueron cambiando y Digiytal supo adaptarse a esa nueva realidad. La compañía fue ampliando sus servicios, incorporando nuevas áreas de especialización y creciendo junto a sus propios clientes.

Lejos de producirse de forma repentina, la evolución de la empresa ha sido progresiva. A medida que nuevos proyectos llegaban y la demanda aumentaba, Digiytal fue construyendo una estructura cada vez más sólida, hasta dar lugar a lo que hoy se conoce como Grupo Digiytal.

Actualmente, el grupo está formado por tres compañías especializadas: Digiytal Marketing, centrada en estrategia, comunicación y crecimiento empresarial; Digiytal Desarrollo, enfocada en el desarrollo de software y soluciones tecnológicas a medida; e Inspira-T by Digiytal, dedicada a la formación, el emprendimiento y el desarrollo del talento.

La compañía cuenta hoy con siete oficinas, catorce delegaciones y un equipo formado por más de 40 profesionales. A lo largo de su trayectoria, ha trabajado con más de 500 clientes pertenecientes a sectores muy diversos y desarrolla proyectos en diferentes puntos del territorio nacional.

Esta evolución ha permitido a Grupo Digiytal situarse como uno de los referentes emergentes en el ámbito de la transformación digital empresarial en España. A través de una combinación de estrategia, tecnología, desarrollo de software, automatización y formación, el grupo acompaña a empresas de distintos tamaños en sus procesos de modernización y crecimiento.

En un contexto en el que la digitalización se ha convertido en un factor determinante para la competitividad empresarial, la capacidad de Grupo Digiytal para ofrecer soluciones integrales y adaptadas a cada organización ha impulsado su posicionamiento a nivel nacional. La compañía trabaja actualmente con empresas de múltiples sectores, ayudándolas a afrontar retos relacionados con la digitalización de procesos, la optimización operativa, el crecimiento comercial y la adopción de nuevas tecnologías.

Más allá de las cifras, el caso de Grupo Digiytal refleja una realidad cada vez más presente en el tejido empresarial español: la capacidad de empresas nacidas fuera de los grandes centros económicos para liderar procesos de transformación digital a nivel nacional gracias a la especialización, la innovación y la capacidad de adaptación.

A pesar del crecimiento experimentado por la compañía en los últimos años, Alejandro José Peña López reconoce que todavía le cuesta asimilar la dimensión alcanzada por el proyecto.

"Me cuesta creer todo lo que hemos crecido en apenas tres años. A veces siento que estoy viviendo un sueño", afirma.

El presidente ejecutivo de Grupo Digiytal atribuye buena parte de este crecimiento al esfuerzo colectivo y al apoyo recibido durante todo el camino.

"Todo esto ha sido posible gracias a mucho trabajo, pero también a las personas que me han acompañado durante estos años. Desde mi equipo hasta mi familia y mis amigos, todos ellos han sido y siguen siendo un pilar fundamental en este proyecto", señala.

Mirando atrás, Alejandro José Peña López considera que la evolución experimentada por Grupo Digiytal durante estos años ha sido posible gracias a una combinación de esfuerzo, aprendizaje continuo y capacidad de adaptación.

"Grupo Digiytal es el resultado de muchos años de trabajo, aprendizaje y adaptación constante. Hemos crecido porque nuestros clientes han confiado en nosotros y porque nunca hemos dejado de evolucionar. Seguimos manteniendo la misma ilusión que cuando comenzamos en Castro, pero con la capacidad y la experiencia necesarias para afrontar proyectos cada vez más ambiciosos".

Pese a su expansión, la compañía mantiene sus raíces en Castro Urdiales y continúa apostando por un modelo de crecimiento basado en la cercanía con el cliente y la adaptación constante a un entorno empresarial en permanente transformación.

La historia de Grupo Digiytal es, en definitiva, la de una empresa que ha sabido evolucionar con el mercado hasta convertirse en un referente nacional en transformación digital, demostrando que la innovación y el crecimiento no entienden de fronteras geográficas.

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