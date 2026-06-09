Pere Bonet se incorpora a Gómez Despuig Asesores para reforzar la atención especializada en seguros - Pere Bonet

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 9 de junio de 2026.- La incorporación de Pere Bonet a Gómez Despuig Asesores, S.L., agencia exclusiva de seguros, marca una nueva etapa centrada en reforzar la proximidad con el cliente, mejorar la capacidad de respuesta y ampliar el servicio ofrecido a los asegurados.

La operación supone mucho más que una integración de carteras. Se trata de una unión basada en la experiencia compartida, la confianza profesional y una visión común del sector asegurador. Pere Bonet mantiene la relación directa y cercana con sus clientes, al mismo tiempo que pasa a formar parte de una estructura más amplia, especializada y preparada para ofrecer un acompañamiento más completo.

Esta colaboración nace de una trayectoria profesional previa entre ambas partes, donde la coincidencia en la forma de trabajar y en la importancia otorgada al servicio al cliente facilitó una integración natural. La apuesta responde a una evolución lógica basada en la confianza mutua, la complementariedad y la voluntad de ofrecer un modelo de atención más sólido.

Uno de los principales beneficiados es el asegurado, que conserva la cercanía de siempre, pero con el respaldo de una agencia con mayor estructura, recursos y capacidad operativa. En un sector como el asegurador, donde el cliente suele acudir en momentos de necesidad, contar con una respuesta ágil y especializada resulta clave.

La integración también permitirá ampliar el alcance del servicio. Aunque muchos clientes conocen la actividad principalmente por la gestión de seguros de salud y dental, el objetivo pasa por reforzar otras líneas como seguros de hogar, auto, decesos, accidentes, protección jurídica y otros seguros personales y familiares. Esto facilitará revisar de forma global las coberturas contratadas y ofrecer soluciones más adaptadas a cada perfil.

El contexto actual del sector está impulsando la concentración entre mediadores y agencias. La creciente exigencia regulatoria, la incorporación de nuevas tecnologías y la necesidad de segmentar mejor la cartera hacen que muchas integraciones respondan a criterios de eficiencia, continuidad y mejora del servicio. En este escenario, sumar estructuras permite optimizar recursos y ofrecer una atención más estable a largo plazo.

A pesar del avance digital, la proximidad sigue siendo uno de los pilares diferenciales. La tecnología se entiende como una herramienta para mejorar procesos y agilizar gestiones, pero no como sustituto de la relación personal. La confianza, la claridad en la explicación y el acompañamiento continúan siendo aspectos determinantes en la relación entre asegurado y mediador.

Como parte visible de esta nueva etapa, también se ha puesto en marcha bonetassegurances.com, una web orientada a ofrecer información clara, accesible y útil para los clientes. El proyecto nace con una clara vocación local y de servicio, apostando inicialmente por el catalán como lengua principal, en línea con la identidad del entorno y la cercanía con el cliente.

La nueva plataforma irá incorporando progresivamente más contenidos prácticos, herramientas de contacto y recursos relacionados con la gestión aseguradora, especialmente en áreas como salud, donde la consulta sobre coberturas, autorizaciones y cuadro médico es especialmente habitual.

Con esta incorporación, Gómez Despuig Asesores refuerza un modelo de mediación basado en el acompañamiento continuo, la especialización y la relación a largo plazo. Pere Bonet mantiene su identidad profesional y su vínculo con los asegurados, mientras se suma a un proyecto con mayor capacidad operativa y una clara apuesta de crecimiento en el sector asegurador.

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