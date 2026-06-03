Los perfumes árabes sacuden el mercado español y transforman los hábitos de compra - Fragarabic.com

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 3 de junio de 2026.-

El mercado de la perfumería en España ha tenido un cambio sin precedentes debido al creciente interés por los perfumes árabes. Durante el último año, miles de consumidores españoles han decidido sustituir o complementar la perfumería occidental tradicional por estas creaciones de Oriente Medio. El fenómeno responde a un cambio en las preferencias del público, que ahora prioriza la durabilidad, la originalidad y una excelente relación calidad-precio, donde tiendas como Fragarabic logran destacar.

​¿Qué son los perfumes árabes y por qué conquistan España?

Estas fragancias destacan por combinar aceites esenciales densos e ingredientes muy característicos de la cultura olfativa de Oriente Medio. En lugar de las estructuras florales o cítricas tan comunes en las marcas europeas, las firmas árabes apuestan por fijadores potentes como el oud (la cotizada resina de madera de agar), el ámbar, el almizcle blanco, las especias y notas dulces como la vainilla. Esta mezcla no solo les da un carácter único, sino que hace que el olor evolucione en la piel de una forma completamente distinta a la convencional.

​El verdadero detonante de su éxito en España tiene que ver con el rendimiento. Muchos compradores habituales de perfumería de diseñador se quejan de que las marcas de siempre han cambiado sus fórmulas y ya no duran como antes. En un contexto donde la gente busca optimizar su dinero, los perfumes árabes tienen una fijación extrema que aguanta jornadas completas y una estela que se hace notar, rompiendo con la idea de que para llevar un aroma exclusivo y duradero hay que pagar cientos de euros.

​Fragarabic: El puente digital hacia Oriente Medio

​Ante la explosión de esta tendencia, la adquisición de estos productos de manera segura ha sido un reto debido a la proliferación de imitaciones en el mercado digital. Para solucionar la problemática y profesionalizar el sector en el país, nace Fragarabic, una tienda online especializada exclusivamente en la comercialización de perfumes árabes originales dentro del territorio español.

Los responsables de la firma señalan que ​"El objetivo de la plataforma es acercar la riqueza de la perfumería oriental al consumidor español, garantizando una experiencia de compra clara, fiable, cercana y completamente especializada".

Así, han estructurado un modelo de negocio que responde directamente a las exigencias del comprador digital actual, basándose en tres pilares fundamentales: autenticidad, variedad y eficiencia logística.

​Un catálogo dinámico y garantías de confianza

​El catálogo de la marca destaca por reunir a las casas de perfumería más reconocidas y prestigiosas del sector árabe (como Lattafa, Maison Alhambra, Afnan o Armaf, entre otras). La tienda cuenta con una amplia variedad de opciones para mujer, hombre y alternativas unisex, abarcando desde los perfiles olfativos más dulces y gourmand hasta los estilos amaderados, especiados y cargados de oud.

Además, para mantener el interés de los coleccionistas y aficionados, la web incorpora novedades mensuales, para asegurar el acceso inmediato a los últimos lanzamientos globales. Sus ventajas para para eliminar la desconfianza del usuario, son:

​Envíos rápidos: Entregas garantizadas en un plazo de 24 a 48 horas en la península.

​Atención al cliente personalizada: Asesoramiento directo para guiar al usuario en la elección de su fragancia ideal a ciegas.

​Política de devoluciones: Facilidades para la devolución de productos, asegurando el respaldo al comprador.

​Transparencia: Avalada por numerosas valoraciones positivas de clientes que destacan tanto la originalidad del producto como la rapidez del servicio.

​A medida que el consumidor español se vuelve más exigente y busca definir su identidad a través de aromas únicos que dejen huella, la perfumería oriental reafirma su posición en el mercado. Con Fragarabic, el acceso a este universo sensorial se vuelve más rápido, seguro y económico, consolidando una tendencia que ha llegado para quedarse.

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