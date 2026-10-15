Los perfumes también guardan recuerdos, Divain propone elegir una fragancia para cada viaje - divain. Parfums

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 15 de octubre de 2026.- Una calle desconocida, una tarde junto al mar o una excursión por la montaña pueden permanecer en la memoria mucho después de regresar a casa. A veces, basta percibir un olor parecido para recordar aquellos momentos. La relación entre los aromas y las experiencias personales ha despertado el interés de la investigación científica y plantea una manera diferente de elegir perfumes: asociarlos a los lugares visitados, en lugar de utilizar siempre la misma fragancia.

Investigadores de la Universidad de Estocolmo, Maria Larsson y Johan Willander, analizaron este fenómeno en un trabajo publicado en Annals of the New York Academy of Sciences. Su revisión señala que los recuerdos autobiográficos evocados por olores pueden resultar especialmente emocionales y generar una intensa sensación de regresar al pasado.

El olfato como compañero de viaje

Esta conexión entre memoria y percepción olfativa permite entender por qué determinadas fragancias quedan vinculadas a unas vacaciones. El olor de una planta, la brisa marina o una composición perfumada pueden convertirse en señales asociadas a experiencias concretas.

Desde esta perspectiva, Divain propone relacionar la elección del perfume con el destino. La compañía española plantea tres escenarios —costa, ciudad y montaña— para mostrar cómo diferentes familias olfativas pueden acompañar distintas formas de viajar.

La propuesta no implica que exista un aroma adecuado para cada lugar, sino que invita a prestar atención a las sensaciones que despiertan determinadas composiciones.

Tres destinos, tres maneras de interpretar los aromas

Para los viajes de playa, Divain selecciona divain.068, una fragancia frutal y amaderada que combina higos frescos, hojas de higuera y notas marinas. Su contraste entre matices dulces y salinos permite establecer una asociación sensorial con los paisajes costeros.

En los recorridos urbanos, la compañía propone divain.110. Su composición reúne naranja, mandarina, rosa y ylang-ylang, acompañadas de un fondo amaderado. La combinación de notas cítricas y florales ofrece una interpretación diferente, vinculada a los desplazamientos por la ciudad.

Para los entornos naturales, la referencia elegida es divain.099, un perfume oriental floral con lichi, frambuesa, cedro, ámbar, vainilla y vetiver. Su carácter cálido contrasta con las propuestas anteriores y permite explorar otras asociaciones personales.

Un recuerdo que también cabe en la maleta

La elección de fragancias para viajar plantea además cuestiones prácticas. Los envases pequeños facilitan transportar perfumes sin ocupar demasiado espacio. Divain incorpora a su catálogo un vaporizador recargable pensado para llevar cantidades reducidas.

Más allá del formato, la relación entre perfumes y viajes ofrece una posibilidad interesante: convertir un aroma en parte de una experiencia personal. Su capacidad para despertar recuerdos dependerá de las asociaciones construidas por cada persona, no únicamente de las notas elegidas.

Emisor: divain. Parfums

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