Planeta DeAgostini lanza la suscripción del modelo para construir del Ford Mustang 1969 de John Wick

Una réplica exacta a escala 1:8 del icónico muscle car conducido por el legendario asesino a sueldo John Wick.

Planeta DeAgostini , una de las principales marcas de coleccionables de Europa, añade un nuevo y atrevido modelo para construir a su catálogo con el anuncio del lanzamiento del Ford Mustang 1969 de John Wick.

Una impresionante réplica a escala 1:8 del coche que conduce John Wick en la aclamada película de acción, John Wick (2014): esta última suscripción de Planeta DeAgostini permite a los modelistas recrear su propia versión de su característico vehículo.

El Ford Mustang de 1969 es un icono de la edad de oro de los muscle cars americanos. En la película se muestra como una de las posesiones más preciadas del protagonista, John Wick, para quien su coche representa algo más que un vehículo... es un verdadero baúl de recuerdos. El inconfundible rugido de su motor V8 de alto rendimiento resucita los momentos más oscuros de su vida; una época en la que la mera evocación del nombre "John Wick" era motivo de excitación, admiración y temor entre los miembros del inframundo.

Este modelo para construir, preciso y con detalles minuciosos, reproduce con fidelidad el legendario coche; y mide 59 cm de largo una vez terminado. Entre sus funciones destacan los faros LED funcionales; luces de freno e intermitentes; un claxon y efectos especiales de sonido del motor. Todas funcionalidades se activan a través del control remoto. El volante funcional (operativo en las ruedas delanteras) y el capó, el maletero, las puertas y las ventanas que se abren y destacan un interior realista. No es solo un coche, sino que simboliza su determinación e inconfundible estilo.

A medida que avanza la construcción, los suscriptores descubrirán todo sobre John Wick, su característica conducción y el mundo mortal que habita a través de un fascículo informativo e ilustrativo que acompaña las piezas cada mes. Descubra los personajes, escenarios y tramas de la icónica franquicia de películas de acción mientras descubres los numerosos coches icónicos que aparecen en las películas. Desde los legendarios Ford Mustang y Chevrolet Chevelle hasta los elegantes y modernos SUV, los suscriptores pueden explorar toda la gama de vehículos icónicos. Descubra su papel en la trama, su impacto en la serie y cómo evolucionaron en el mundo real. Conozca también Ford Motors y el icónico Mustang a través de un viaje al universo de la marca automovilística más legendaria de Estados Unidos, sus modelos más competitivos, sus mayores éxitos comerciales y sus rivales en el mundo del automóvil.

Una especial Oferta Premium ofrece a quienes se suscriban la posibilidad de recibir una vitrina: un accesorio elegante, ligero y esencial que ilumina el coche terminado con luz LED y permite a quienes lo coleccionen mostrar, admirar y conservar su John Wick 1969 Ford Mustang.

En varias etapas a lo largo de la suscripción, los coleccionistas también recibirán regalos exclusivos de Planeta DeAgostini: una versión en miniatura a escala 1:43 del Mustang de John Wick; un trío de grandes pósteres a todo color y enmarcables del coche; una taza de cerámica con la icónica frase de John Wick: "Sí, creo que he vuelto"; una réplica metálica a tamaño real de la matrícula de John Wick de Nueva Jersey; y un llavero con una réplica de la moneda de oro que John Wick utiliza para pagar en la franquicia cinematográfica: una cara con el león y el escudo que representan la fuerza y la protección; y la otra con un símbolo que representa la paz y la violencia.

Planeta DeAgostini es la marca líder en coleccionables y modelismo. Cada uno de sus productos va acompañado de una cuidada obra editorial que revela secretos inéditos, detalles visuales exclusivos e información poco conocida, permitiendo a los aficionados adentrarse en los universos más apasionantes.

Su compromiso con la calidad se refleja en la profundidad y diversidad de sus productos, así como en sus colaboraciones con marcas líderes. Con décadas de experiencia en el sector, se ha consolidado como la marca de referencia para coleccionistas y apasionados del modelismo, ofreciendo experiencias únicas que combinan entretenimiento, conocimiento y emoción.

Lionsgate Global Products & Experiences es una división de Lionsgate (Nasdaq: LION), una de las compañías líderes mundiales de contenido independiente, especializada y que cotiza en bolsa. Al aprovechar la cartera de marcas y franquicias de cine y televisión de primer nivel de los estudios, la división impulsa ingresos incrementales y fomenta la participación del consumidor a través de espectáculos y experiencias en vivo, destinos de entretenimiento, juegos, productos físicos y digitales, y alianzas e inversiones estratégicas seleccionadas.

El grupo ha anunciado múltiples producciones teatrales (Dirty Dancing, La La Land, Wonder y Nashville para Broadway, y Los Juegos del Hambre para Londres), integraciones con juegos estrella (Call of Duty, Dead By Daylight, Roblox y Fortnite) y colaboraciones con licenciatarios de productos de consumo líderes en su clase (LEGO, American Classics, Hot Toys, Funko y más). Se pueden encontrar atracciones basadas en las principales franquicias de Lionsgate, Los Juegos del Hambre, John Wick, SAW y otras PI icónicas en parques temáticos y destinos en Asia, Estados Unidos, el Reino Unido y Medio Oriente, con la muy esperada JOHN WICK EXPERIENCE ahora abierta en Las Vegas.

