¿Playa o piscina? Estos son los tres imprescindibles para completar el neceser del verano - divain. Parfums

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 1 de julio

Las jornadas al aire libre, las escapadas a la playa y las tardes de piscina marcan la rutina de los meses más cálidos del año. Preparar un neceser práctico con productos que respondan a las necesidades propias del verano se ha convertido en una prioridad para muchas personas, que buscan fórmulas cómodas y eficaces para cuidar la piel y el cabello durante la exposición al sol. En este sentido, el protector solar facial ocupa un lugar esencial dentro de cualquier rutina estival. Divain reúne esta propuesta en un kit de verano formado por tres productos pensados para acompañar los días de vacaciones con soluciones específicas para la protección y el cuidado diario.

Tres productos para un neceser de verano práctico y funcional

La selección propuesta por Divain combina fotoprotección y perfumería en un formato diseñado para simplificar el cuidado personal durante el verano. El primer imprescindible es el Vitamin E Sunscreen SPF50+, un protector solar facial formulado con vitamina E y filtros UVA y UVB de amplio espectro para ayudar a proteger la piel frente a la radiación solar.

Su textura ultraligera facilita una aplicación uniforme sin dejar residuo blanco ni sensación grasa, una característica especialmente valorada durante los meses de calor. Además, está disponible en versión sin color y en dos acabados con color, Light y Bronze, que contribuyen a unificar el tono de la piel de manera natural.

El segundo producto es Hair Sun Mist, un protector solar capilar desarrollado con un 88% ingredientes de origen natural. Su fórmula incorpora proteínas de trigo, maíz y arroz, además de extracto de alga marina, ingredientes seleccionados para ayudar a proteger el cabello frente a la exposición solar, la sal y el cloro. El formato en spray permite una aplicación sencilla sobre el cabello seco o húmedo antes de la exposición al sol, sin apelmazarlo ni aportar sensación grasa.

Una propuesta que combina protección y frescura durante el verano

El tercer integrante del kit de verano es Divain.helium, un perfume sin alcohol elaborado con notas de mandarina, azahar y lavanda. Al no contener alcohol etílico, puede aplicarse directamente sobre la piel incluso antes de la exposición solar, convirtiéndose en una alternativa para quienes buscan una fragancia fresca apta para pieles sensibles.

La combinación de estos tres productos permite configurar un neceser de verano orientado a cubrir algunas de las necesidades habituales de esta época del año mediante soluciones específicas para el cuidado de la piel, el cabello y la perfumería. La propuesta responde a una tendencia creciente hacia productos versátiles que facilitan las rutinas diarias sin necesidad de incorporar un gran número de artículos.

Con esta selección, Divain amplía su catálogo con una propuesta estival que integra protección y bienestar en un formato práctico para el día a día. El protector solar facial, el protector solar capilar y el perfume sin alcohol conforman un conjunto pensado para acompañar tanto las jornadas de playa como los días de piscina o cualquier actividad al aire libre.

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