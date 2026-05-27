Poderío Market, el mercado de diseño más viral que recorre toda España llega a San Sebastián

Una pasada edición de Poderio Market en Sevilla - Poderio Market

(Información remitida por la empresa firmante)

Del 5 al 7 de junio el Hotel de Londres y de Inglaterra será el escenario escogido por la organización para su primera edición en Donosti

San Sebastián, 27 de mayo de 2026.- Los próximos 5,6 y 7 de junio, el Hotel de Londres y de Inglaterra, acogerá la primera edición de Poderío Market, el mercado de diseño más viral que recorre toda España. Convertido en uno de los eventos de diseño emergente más populares del país, aterriza por primera vez en San Sebastián reuniendo durante tres jornadas a más de 30 marcas independientes de moda, artesanía, complementos, calzado y estilo de vida.



Firmas procedentes de distintos puntos de la península compartirán espacio con talento local en una cita que apuesta por la creatividad, el emprendimiento y el consumo responsable. Con esta parada, San Sebastián se convierte en la segunda ciudad del norte de España en incorporarse al recorrido de Poderío Market, un evento ya consolidado tras más de 80 ediciones y más de 15 ciudades.



Sobre el evento



• Del viernes 5 al domingo 7 de Junio



• Horario: Viernes: 13:00- 21:00 h. Sábado y domingo 11:00h-21:00h



• Entrada gratuita



Durante el fin de semana, el público podrá descubrir una cuidada selección de marcas procedentes de distintos puntos del país con propuestas originales y producciones limitadas, alejadas de lo tradicional.



¿Qué marcas podrás encontrar?

Entre las firmas participantes destacarán propuestas artesanales y de diseño propio como Tukade Studio, especializada en joyas coloristas y "piezas vitamina" o Kirei Bitxiak, marca de pendientes artesanales confeccionados y cosidos a mano.



La moda femenina también tendrá un papel protagonista con marcas como Victoria Herreros, cuyos exclusivos kimonos de inspiración asiática destacan por su sofisticación y personalidad o ByCris, que presentará colecciones vibrantes y elegantes, llenas de color y pensadas para la temporada de verano.



Sobresale 7 Calas, firma especializada en bolsos y accesorios handmade elaborados en tejidos 3D lisos y estampados, con diseños que combinan funcionalidad, elegancia y espíritu veraniego.



La propuesta de accesorios se completa con Pradera Maribel, marca que apuesta por piezas únicas elaboradas con cristales de murano y metacrilato, dando forma a pulseras, chokers y pendientes de diseño exclusivo y gran personalidad.



Su privilegiada ubicación y la entrada gratuita lo convierten en el plan perfecto para amigos y familia.



Mucho más que un market

Poderío Market es un evento itinerante que impulsa el talento local y promueve el consumo responsable, reuniendo en un mismo espacio moda, diseño, arte, gastronomía y música en entornos singulares. Su propósito es ofrecer experiencias vivas, accesibles y abiertas a todos los públicos, fomentando el comercio de proximidad y el emprendimiento creativo.



En sus diferentes stands, los visitantes podrán descubrir piezas únicas y originales que marcarán tendencia esta temporada.



Sevilla, Málaga, Barcelona, Pamplona o Tenerife, entre otras ciudades, ya han sido escenario de este evento. A lo largo de los años, este exclusivo pop up se ha consolidado como un referente de los mercados de diseño en España, con más de 80 ediciones celebradas en más de 15 ciudades. Además, el proyecto continúa su expansión con más de 10 nuevas localizaciones programadas en los próximos meses y su primera apertura internacional en Lisboa prevista para junio.

Contacto

Nombre contacto: Cayetano Baños

Descripción contacto: Poderio Market

Teléfono de contacto: 604984791