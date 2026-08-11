Power to Hydrogen entrega un electrolizador AEM de escala industrial al Puerto de Amberes-Brujas

Electrolizador AEM de escala industrial en el Puerto de Amberes - Power to Hydrogen

(Información remitida por la empresa firmante)

Un sistema de medio megavatio utiliza stacks de 250 kilovatios para una producción eficiente de hidrógeno a escala; la instalación ya está en marcha y la puesta en servicio será en septiembre

Madrid, 11 de agosto de 2026.- Power to Hydrogen (P2H2), desarrollador de sistemas de electrolizadores de membrana de intercambio aniónico (AEM), anunció hoy que ha entregado e iniciado la instalación de un electrolizador AEM de medio megavatio único en su tipo en el Puerto de Amberes-Brujas, en Bélgica. El proyecto es el primero del mundo en utilizar stacks de electrolizador AEM de 250 kilovatios y, una vez puesto en servicio, será el primer sistema AEM en demostrar la producción de hidrógeno renovable en un entorno portuario industrial de alto rendimiento y en condiciones reales de operación. El hito marca un avance importante en el suministro de hidrógeno competitivo en costes a escala y prepara el terreno para su lanzamiento público, previsto para septiembre.



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El sistema del Puerto de Amberes-Brujas es el primer despliegue comercial de los electrolizadores AEM híbridos de Clase M de Power to Hydrogen, diseñados para escalar hasta 25 megavatios en entornos industriales de alta demanda. Construido sobre módulos de stack industriales de 250 kilovatios, el sistema está diseñado para una operación dinámica y eficiente, con una respuesta de menos de 50 milisegundos para el seguimiento de carga renovable y una operación presurizada que reduce las necesidades de compresión aguas abajo y simplifica el balance de planta. La tecnología sustituye los costosos metales preciosos de los electrolizadores PEM por materiales de bajo coste como el acero y el níquel. Al combinar el rendimiento con una vía de materiales de menor coste, los sistemas AEM de la empresa pueden reducir los costes de CAPEX hasta en un 65 % frente a electrolizadores PEM comparables.



"El Puerto de Amberes-Brujas es un centro donde la ambición y la acción se encuentran", afirmó Rob Smeets, consejero delegado del Puerto de Amberes-Brujas. "Al acoger el electrolizador AEM de escala comercial de Power to Hydrogen, damos otro paso concreto en el apoyo a la demostración de tecnologías escalables y flexibles en Europa que son necesarias para la transición energética en Europa. Es a través de estas alianzas como aceleramos el cambio hacia un futuro europeo resiliente y fuerte", concluyó.



Una vez puesto en servicio, el proyecto establecerá una configuración repetible e instalable y una validación por terceros para reducir el riesgo y acelerar futuros despliegues de varios megavatios.



"El hidrógeno renovable está pasando de los proyectos piloto a la infraestructura, y los ganadores serán las empresas capaces de fabricar, entregar y operar a escala industrial", afirmó Paul Matter, consejero delegado de Power to Hydrogen. "Llevar nuestro sistema al Puerto de Amberes-Brujas es un paso concreto hacia un despliegue financiable: demuestra que podemos construir y enviar hardware listo para la industria, integrarlo en un emplazamiento activo y poner en servicio una plataforma AEM de clase megavatio diseñada para el seguimiento de carga renovable. Este proyecto es el plano para escalar despliegues por toda Europa y permite a la industria europea producir hidrógeno como materia prima de forma nacional, a partir de su propia energía renovable, en lugar de importarlo", finalizó.



El proyecto respaldará la demanda comercial de hidrógeno en la región, tanto en aplicaciones de movilidad como industriales. Se espera que genere ingresos comerciales desde su primer año de operación. El principal comprador (offtaker) en el lanzamiento es Holthausen, un proveedor regional de gases industriales y camiones propulsados por hidrógeno, y el sistema está diseñado para atender a clientes adicionales con el tiempo.



Más allá de la descarbonización, la electrólisis in situ permite una mayor resiliencia industrial y soberanía energética a nivel nacional y regional. Al convertir electricidad renovable local y agua en hidrógeno en el punto de uso, la tecnología permite a puertos y clústeres industriales producir una materia prima crítica de forma nacional, reduciendo su exposición al riesgo de la cadena de suministro y a la volatilidad de precios del gas natural importado, que aún sustenta la mayor parte del hidrógeno utilizado hoy en la industria europea. Para los clientes de combustibles, química y movilidad de Amberes, eso significa una materia prima renovable de producción local, generada donde se consume en lugar de ser transportada.



El proyecto del Puerto de Amberes-Brujas se basa en la selección de Power to Hydrogen como ganadora en 2022 de Free Electrons, un programa global de innovación patrocinado por empresas de servicios públicos. Los criterios de éxito de Free Electrons exigían una demostración comercial en condiciones reales de operación, lo que abrió el camino del proyecto hacia el NextGen District del Puerto de Amberes-Brujas. El programa está patrocinado por empresas de servicios públicos como American Electric Power (AEP), EDP, E.ON, ESB, Origin Energy y CLP, varias de las cuales son ahora inversoras en Power to Hydrogen.



"Las empresas de servicios públicos invierten en tecnologías cuando existe una vía creíble hacia el rendimiento en campo y despliegues repetibles", afirmó Daniel Joisten, responsable de Scouting Tecnológico e Innovación (Head of Technology Scouting and Innovation) en E.ON Energy Infrastructure Solutions. "Este proyecto en el Puerto de Amberes-Brujas es un paso importante para demostrar la electrólisis AEM flexible y con seguimiento de carga renovable a escala comercial, y para generar confianza en que estos sistemas pueden desplegarse de forma amplia", finalizó.

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