El precio de la luz se mantendrá en los 40 euros/MWh en mayo antes de dar paso al verano más caro desde 2022 - Tempos Energía

(Información remitida por la empresa firmante)

Mientras abril y mayo contienen el precio, el mercado de futuros presenta un mes de julio entre los 73 y 110 euros el megavatio hora, con una mayor dependencia de los ciclos de gas

El conflicto en Irán ha afectado al crudo de tal forma que ha experimentado una subida de precios del 82,72 por ciento desde el 2 de enero de este mismo año, lo que le ha llevado a adentrarse en una espiral de debilidad en la que cada señal de alivio se deshace en horas

Sevilla, 28 de abril de 2026.- La factura del mes de mayo en España podría ser la última que se presente con precios competitivos y exprimiendo a la energía fotovoltaica para acumular horas negativas y con la demanda contenida. Siendo conservadores, los expertos apuntan que la energía solar podría generar el 50 por ciento del total del sistema eléctrico español y apuntan que el precio podría estar en los 40 euros el megavatio la hora, antes de dar paso al que se convertirá en el verano más caro desde el año 2022.

Sin embargo, la paradoja se encuentra en los meses de verano porque mientras abril y mayo contienen el precio, el mercado de futuros presenta un mes de julio entre los 73 y 110 euros el megavatio hora, con una mayor dependencia de los ciclos de gas, siendo estos los que fijen el precio del pool, al tiempo que el estrecho de Ormuz entra de nuevo como elemento central en la factura.

En esa línea y con la mirada puesta en los meses de verano, Antonio Aceituno, analista de mercados energéticos y CEO de Tempos Energía, expone que, si el estrecho de Ormuz permanece cerrado, con Ras Laffan sin plena operatividad hasta finales de agosto, y los almacenamientos de Europa al 29,20 por ciento de su capacidad, “este será el verano más caro desde 2022”. Con ese contexto, el índice de referencia del gas en Europa estaría en la banda de los 60-80 euros el megavatio la hora, “la media mensual del pool para julio y agosto se situaría entre los 100 y 120 euros el megavatio la hora, un 57 por ciento más que en el verano de 2025 y el triple de lo pagado en el mes de abril”, informa Aceituno.

El escenario favorable podría presentarse con la recuperación del tráfico de los metaneros en Ormuz antes de verano y con el reinicio de Qatar en Ras Laffan en el mes de mayo. Así, la prima geopolítica comenzaría a diluirse y “la media de la referencia del gas tendería a consolidarse en la banda de 35-42 euros el megavatio la hora y con la media del pool se situaría entre los 70 y 76 euros el megavatio la hora para julio y agosto”, indica el CEO de Tempos Energía. La variable de Ormuz no es abstracta, como indican los analistas de la consultora.

“Entre un escenario y otro hay 40 euros por megavatio hora de diferencia; incluso en el mejor de los escenarios los meses de verano costarán entre un 75 y un 90 por ciento más que los precios del mes de abril”, compara Aceituno.

Los contratos a futuro, en máximos históricos

Con respecto a los futuros eléctricos, la principal referencia europea de gas cotiza en los 44,80 euros el megavatio hora, recuperando terreno de forma sostenida tras la bajada de forma sostenida del mes de marzo a consecuencia del anuncio de la reapertura de Ormuz. Desde Tempos Energía subrayan que “cada jornada sin acuerdo de paz entre Washington y Teherán, es un día más de suministro perdido”. Aun así, el gas está lejos de los extremos que se marcaron en el momento de mayor tensión, pero como apunta Aceituno sobre el rebote del 16 por ciento es que “no hay que confundir la corrección con la normalización; el gas vale hoy un tercio más que hace exactamente un año y hoy en día, el mercado no puede responder si el rango de los 40-45 euros aguanta como suelo o si el llenado de almacenamientos lo llevará a un terreno aún más incómodo”.

Además del rebote del precio del gas, la continuidad del cierre de Ormuz afectando al 90 por ciento del tráfico mundial, las exportaciones estadounidenses de Gas Natural Licuado siendo una válvula ante la inactividad en Qatar y el escollo de los almacenamientos de Europa al 31 por ciento de su capacidad marcan récords máximos en los contratos trimestrales desde verano de 2026 hasta el invierno de 2027.

Abril: las dos caras del sistema eléctrico

Desde enero hasta finales de abril, el pool eléctrico ha registrado 386 horas con precio negativo o como apuntan los expertos “tres veces más que las acumuladas en el mismo periodo hace un año”. Como análisis al mes de abril, desde Tempos Energía indican que abril tiene una lectura clara presentando dos precios “uno solar, en el que el mes ha sido casi gratuito; y otro nocturno superando los 70 euros el megavatio hora de media. Abril es la mayor oportunidad de ahorro del año, si controlas la variable sino es el mes más desigual del sistema eléctrico en mucho tiempo”. La media global ha sido de 39,35 euros el megavatio la hora con una energía solar alargando su presencia hasta las 19 horas y expulsando al gas de sus horas más rentables, pero recuperando la posición en las noches.

El Brent, en pleno shock inflacionista

Con un precio que rebasa los 113 dólares por barril -un nivel que hace cuatro meses era inimaginable-, el brent ha cambiado completamente de régimen. El conflicto en Irán ha afectado al crudo de tal forma que ha experimentado una subida de precios del 82,72 por ciento desde el 2 de enero, lo que le ha llevado a adentrarse en una espiral de debilidad en la que cada señal de alivio se deshace en horas y cada recaída diplomática devuelve el precio a su nivel de tensión estructural.

Este panorama refuerza la previsión del director de Tempos Energía de cara a los próximos tres meses, la cual sitúa al brent en un rango comprendido entre los 90 y 110 dólares por barril siempre que no se produzca una nueva escalada militar. Según explica el experto, esta horquilla descuenta un bloqueo que persiste pero no se endurece, negociaciones que no producen acuerdo, pero tampoco colapsan definitivamente y una destrucción de demanda que limita el alza desde abajo.

Por otro lado, un improbable -aunque no descartable- escenario bajista exigiría una capitulación iraní completa y la restitución rápida del tráfico por Ormuz, si bien la recuperación a los niveles de entre 65 y 70 dólares por barril que predominaron durante 2025 no ocurriría antes de finales de 2026 o 2027 según la EIA, debido a la combinación entre infraestructura dañada, reinversión en inventarios estratégicos y una prima de riesgo geopolítico que el mercado ha incorporado de forma estructural al precio del crudo del Golfo.

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