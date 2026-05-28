Premium Glass se consolida como referente en tintado de lunas homologado en Madrid - Premium Glass

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 28 de mayo de 2026.- El tintado de lunas en Madrid se ha convertido en una de las soluciones más demandadas por conductores que buscan mejorar el confort, la privacidad y la protección solar de sus vehículos. En este contexto, Premium Glass se ha consolidado como una empresa de referencia dentro del sector gracias a una trayectoria iniciada en 2010 con un objetivo claro: ofrecer siempre las mejores tecnologías y materiales disponibles en el mercado. Especializada en la instalación de láminas solares homologadas para todo tipo de vehículos, la compañía combina experiencia, innovación y precisión técnica para proporcionar soluciones que mejoran la experiencia de conducción y protegen tanto a los ocupantes como al propio vehículo frente a los efectos de la radiación solar y las altas temperaturas.

Tecnología de última generación para un tintado de lunas más eficiente

A lo largo de más de una década de actividad, Premium Glass ha apostado por incorporar tecnologías avanzadas que garanticen resultados de máxima calidad. La empresa trabaja con sistemas de corte a plotter de alta precisión, una herramienta que permite adaptar cada lámina exactamente a las dimensiones de cada vehículo, consiguiendo acabados uniformes y reduciendo la manipulación sobre los cristales durante el proceso de instalación.

Uno de los elementos más destacados de su servicio es la utilización de láminas solares de nano-carbono y nano-cerámica, materiales considerados actualmente entre los más avanzados dentro de la industria del tintado de lunas. Estas tecnologías permiten reducir significativamente la entrada de calor en el habitáculo, disminuir el deslumbramiento provocado por el sol y bloquear una gran parte de la radiación ultravioleta. Además, a diferencia de otras soluciones convencionales, las láminas nano-carbono y nano-cerámicas no interfieren con señales GPS, telefonía móvil, sistemas multimedia o conectividad inalámbrica, aspectos esenciales en los vehículos modernos.

Protección y confort durante todo el año

Las láminas solares no solo aportan una mejora estética al vehículo, sino que ofrecen beneficios funcionales que cada vez valoran más los conductores. Reducir la temperatura interior del automóvil ayuda a crear un entorno más confortable durante la conducción y contribuye a proteger elementos del habitáculo como tapicerías, plásticos y pantallas frente al desgaste provocado por la exposición continuada al sol.

La importancia de la protección solar en vehículos modernos

Las altas temperaturas registradas durante los últimos años han incrementado la preocupación por la exposición prolongada al sol dentro de los vehículos. Durante trayectos largos o cuando un automóvil permanece estacionado durante varias horas bajo la radiación directa, la temperatura interior puede alcanzar niveles muy elevados, afectando tanto al confort como a la seguridad de los ocupantes.

Esta situación resulta especialmente relevante para niños, personas mayores y mascotas, colectivos especialmente sensibles al calor y a la exposición solar continuada. Además, diversos estudios científicos han puesto de manifiesto la importancia de reducir la exposición acumulada a la radiación ultravioleta, ya que puede contribuir al envejecimiento prematuro de la piel y aumentar el riesgo de determinadas patologías dermatológicas. Por este motivo, las láminas solares representan una medida adicional de protección que ayuda a minimizar la entrada de rayos UV en el habitáculo.

Dentro de este ámbito, Premium Glass también ha desarrollado una importante especialización en vehículos eléctricos y modelos de la marca Tesla. En estos automóviles, la reducción de temperatura interior permite disminuir el uso continuado del sistema de climatización, favoreciendo una gestión energética más eficiente y contribuyendo a optimizar la autonomía de la batería. Esta ventaja convierte el tintado de lunas en una solución especialmente valorada por los propietarios de vehículos eléctricos.

Más de 15 años ofreciendo calidad, innovación y confianza

Desde su fundación en 2010, Premium Glass ha mantenido un firme compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente. La empresa trabaja con láminas homologadas y garantía de por vida, ofreciendo soluciones adaptadas a las necesidades de cada vehículo y respaldadas por una amplia experiencia en el sector. Su apuesta constante por la innovación tecnológica y la utilización de materiales de alto rendimiento le ha permitido consolidarse como una de las empresas especializadas en tintado de lunas de referencia en Madrid.

En un mercado cada vez más orientado a la eficiencia energética, la protección solar y el confort de conducción, Premium Glass continúa evolucionando para ofrecer soluciones que combinan tecnología, seguridad y durabilidad. Su experiencia, especialización en vehículos de última generación y compromiso con la excelencia convierten a la compañía en una opción de confianza para quienes buscan mejorar la protección y el rendimiento de su vehículo mediante sistemas avanzados de tintado de lunas.

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