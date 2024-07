Previsión y comportamiento del Euribor los próximos meses por Euribor.com.es

(Información remitida por la empresa firmante)

¿Bajará el euríbor del 3% este año? Desde Euribor.com.es rebajan el optimismo de cara a los próximos meses

Madrid, 22 de julio de 2024.- El 27 de julio de 2022 comenzó la pesadilla para los hipotecados europeos cuando el BCE subió los tipos de interés desde el 0% hasta el 0,5%, iniciando así el encarecimiento más rápido del precio del dinero en la historia del euro, llevando los tipos al 4,5% en poco más de un año. Esto provocó una escalada del euríbor que le acercó al 5% poniendo en serios aprietos a millones de familias endeudadas.



Afortunadamente, esa tendencia se invirtió el pasado 12 de junio cuando la institución que dirige Christine Lagarde decidió bajar los tipos de interés en 25 puntos básicos hasta el 4,25% algo que los mercados asumen como el comienzo de una serie de bajadas que deberían continuar al menos durante este año y el próximo.



En este entorno es lógico pensar que se podría ver al euríbor perforar a la baja la cifra del 3% y volver a su media histórica que está ligeramente por debajo del 2%, desde Euribor.com.es avisan que esto llevará su tiempo. "Actualmente, tenemos al euríbor en el entorno del 3.5% y los tipos en el 4,25% con lo que ya cotiza con un importante descuento cimentado en las expectativas de que tendremos dos bajadas de tipos en lo que queda de año, algo que de momento no ha confirmado el BCE. En la última reunión de política monetaria, celebrada el 18 de julio, el BCE decidió mantener los tipos de interés. La próxima reunión del Banco Central Europeo se celebrará el 12 de septiembre en Frankfurt y en función de los datos económicos del momento, podrían bajar de nuevo los tipos".



¿Se verá al euríbor por debajo del 3% este año?

Carlos López de Euribor.com.es no se muestra muy optimista. "El BCE no quiere cometer de nuevo errores del pasado que provocaron en el mayor periodo inflacionista de las últimas décadas y teniendo en cuenta que su misión es precisamente la del control de los precios, sus decisiones van a ser muy medidas y basadas en los datos que vayan teniendo, por tanto, tardaremos bastantes meses en ver al euríbor por debajo del 3%, probablemente haya que esperar hasta el primer semestre del 2025".



De momento lo que sí que van a disfrutar los hipotecados este verano es de la mayor rebaja en la cuota mensual en los últimos 11 años, ya que el euríbor cerrará este mes con una media cercana al 3,545% y hace un año estaba en el 4,494% una tendencia que seguirá así durante los próximos meses.





