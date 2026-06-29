La primera Marbacoa Girls del verano con salmón de Noruega

La marbacoa se reivindica para este verano - SEAFOOD FROM NORWAY

(Información remitida por la empresa firmante)

La barbacoa ya no suena solo a carne ni responde a códigos tradicionales. Al menos, no después de la primera edición de Marbacoa Girls, el encuentro impulsado por Seafood from Norway, que transformó una de las citas más icónicas del verano en una experiencia gastronómica más ligera, contemporánea y conectada con una nueva forma de compartir

Madrid, 29 de junio de 2026.- Ocho creadoras de contenido se han reunido en Madrid en torno a una parrilla para explorar un territorio todavía poco transitado: el salmón de Noruega en barbacoa. Una experiencia que, como resume Patricia Poncini (@patriciaponcini), conecta precisamente por su capacidad de reunir personas que aportan, entre risas, conversación y momentos para compartir. "Cuando se presenta el pescado de una manera más cercana, divertida y asociada a momentos de disfrute, conecta mucho más con las nuevas generaciones. Iniciativas como Marbacoa Girls con Salmón de Noruega consiguen poner en valor un producto versátil, actual y perfecto para compartir, rompiendo con la idea de que es una opción aburrida o complicada de preparar", asevera.

La jornada gastronómica ha estado conducida por la chef Paloma Colás (@palomacolas), formada en Le Cordon Bleu París, quien desplegó un recetario pensado para demostrar que el salmón de Noruega también pertenece al universo de la brasa. "Tiene una carne super agradecida con un equilibrio perfecto de grasa para que quede jugoso y sabroso. Tiene un aroma suave al cocinarse por lo que el aroma de la marbacoa es delicioso y elegante", agrega.

Para Cristina Ferrer, la clave está en lo sencillo: "al final, la comida es la excusa, pero lo mejor siempre es compartirla", especialmente en un plan donde el salmón "queda jugoso, tiene muchísimo sabor y funciona perfectamente servido al centro para compartir, en tacos o en ensaladas". La facilidad de preparación fue, de hecho, una de las grandes sorpresas. "Cocinar salmón de Noruega a la brasa es mucho más sencillo de lo que parece y el resultado es espectacular", señala Sylvia Santos.

Marbacoa Girls propone una mirada más afinada con los hábitos actuales: una cocina práctica, consciente y pensada para disfrutar sin renuncias. Silvia Moreno (@cenasadivina), tras vivir la experiencia, destaca precisamente ese equilibrio: "lo fácil, saludable y creativo que resulta el planazo. Una oportunidad para disfrutar desde el cocinado, montar una mesa bonita y sorprender a tus amigas con recetas sencillas y muy ricas". Porque más allá de la receta, lo que se pone en valor es una nueva narrativa: la de una cocina que acompaña el estilo de vida. Según Susana García, la Marbacoa Girls es, sin duda, "el planazo del verano", un momento para "desconectar, disfrutar y comer estupendamente".

"Como nutricionista, trabajo mucho el concepto de alimentación antiinflamatoria y el salmón noruego es uno de los alimentos que más utilizo dentro de los planes nutricionales. De hecho, suelo recomendarlo dos tres veces por semana en diferentes versiones porque es un alimento muy completo, versátil y fácil de incorporar al día a día", añade Luisa Escorne mientras que Mapi Hermida destaca la versatilidad del producto: "mezclando mostaza y mayonesa se consigue una salsa maravillosa para marinarlo, y además es muy fácil de preparar".

Este potencial creativo refuerza el objetivo de Marbacoa Girls: trasladar el salmón noruego a nuevos momentos de consumo y convertirlo en protagonista de encuentros sociales.

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