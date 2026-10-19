Princess Cruises, reconocida como Mejor Naviera Premium en los XI Premios Líderes del Turismo - Mundomar Cruceros SL

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 19 de octubre de 2026.- Mundomar Cruceros, representante en exclusiva de Princess Cruises en el mercado español y portugués, estuvo presente en la gala celebrada en Valencia, donde la naviera recibió el reconocimiento como Mejor Naviera Premium.

Princess Cruises ha sido distinguida con el premio a Mejor Naviera Premium en la XI edición de los Premios Líderes del Turismo, organizados por Gaceta del Turismo y celebrados en el Hotel Las Arenas Balneario Resort de Valencia. Un reconocimiento que pone en valor la propuesta de la compañía en el segmento de los cruceros premium y su contribución a la industria turística.

Mundomar Cruceros estuvo presente en esta cita destacada del sector turístico a través de Carlos Baño, comercial de la compañía para la zona de Levante, quien asistió en representación de la empresa en una velada que reunió a cerca de 400 profesionales, directivos y representantes de las principales empresas e instituciones vinculadas al turismo.

Princess Cruises, referente en el segmento premium

El galardón a Mejor Naviera Premium supone un reconocimiento a la posición de Princess Cruises en un segmento que combina calidad, confort, atención al detalle y experiencias de viaje cuidadosamente diseñadas.

La compañía ofrece itinerarios por algunos de los destinos más atractivos del mundo, con una propuesta a bordo que busca combinar el descubrimiento de nuevos lugares con una experiencia de crucero de alto nivel.

Desde sus rutas por Alaska y Japón hasta sus itinerarios por el Mediterráneo, el Caribe y otros destinos internacionales, Princess Cruises brinda a los viajeros diferentes formas de descubrir el mundo a través del mar, con una oferta dirigida a quienes buscan una experiencia premium sin renunciar a la diversidad de destinos y actividades.

Un reconocimiento compartido con Mundimar Cruceros

Como representante comercial en exclusiva de Princess Cruises en España y Portugal y Agente preferente en México, Mundomar Cruceros mantiene una estrecha vinculación con la promoción de la naviera y el desarrollo de su presencia en estos mercados.

Este reconocimiento constituye una ocasión especial para poner en valor el trabajo conjunto con las agencias de viajes y los profesionales del sector, fundamentales para acercar la propuesta de Princess Cruises a los viajeros.

La presencia de Carlos Baño en la gala reafirma, asimismo, el compromiso de Mundomar Cruceros con la industria turística y con la colaboración entre los distintos agentes que contribuyen al crecimiento del sector de los cruceros.

La Noche del Turismo de Valencia reúne al sector

La XI edición de los Premios Líderes del Turismo volvió a reunir a destacados representantes de la industria turística nacional en una velada dedicada a reconocer la trayectoria, la innovación y la excelencia empresarial.

Organizado por Gaceta del Turismo, el encuentro se consolida como un espacio de referencia para compartir experiencias, fortalecer relaciones profesionales y poner en valor el trabajo de las empresas que impulsan el turismo.

Para Mundomar Cruceros, formar parte de este encuentro y compartir el reconocimiento obtenido por Princess Cruises supone una oportunidad para seguir reforzando su compromiso con el sector y con la promoción de experiencias de crucero de calidad.

Todos los cruceros premium de 2027 se pueden encontrar en www.mundomarcruceros.com

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