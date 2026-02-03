Las proteínas alternativas podrían aportar hasta 10.000 millones € y 34.000 empleos en España hasta 2040

GFI Europe - GFI Europe

Un nuevo estudio, Aprovechar la Oportunidad Económica de las Proteínas Alternativas en Europa, elaborado por la consultora internacional Systemiq con el apoyo del think tank sin ánimo de lucro The Good Food Institute Europe (GFI Europe), analiza el potencial económico, agrícola e industrial de las proteínas alternativas en España y en Europa

Barcelona, 3 de febrero de 2026.- El análisis elaborado por Systemiq con el apoyo de The Good Food Institute, examina el potencial de España para desarrollar un sector competitivo de proteínas alternativas — incluidos los productos de origen vegetal, la carne cultivada, la fermentación de precisión y la fermentación de biomasa — y destaca el importante impacto económico que este sector podría tener en las próximas décadas. España se posiciona como uno de los mercados más prometedores del sur de Europa gracias a la solidez de su sector agroalimentario, a un ecosistema biotecnológico en crecimiento y a unas sólidas capacidades industriales.



Un motor económico para 2040

El informe estima que, con un apoyo político moderado, las proteínas alternativas podrían aportar hasta 10.000 millones de euros en valor añadido bruto a la economía española de forma anual de aquí a 2040 y generar alrededor de 34.000 empleos de calidad en ámbitos como la investigación, la biotecnología, la ingeniería, la fabricación, la agricultura de cultivos herbáceos y la logística. El crecimiento se extendería más allá de las empresas alimentarias, alcanzando también a sectores proveedores de equipamiento especializado, control de calidad, automatización y servicios técnicos avanzados.



El mercado nacional de productos de proteínas alternativas podría alcanzar los 6.700 millones de euros, superando al actual mercado del café en España, lo que refleja el creciente interés de consumidores, empresas e inversores. Si se considera toda la cadena de valor, la oportunidad económica total podría ascender hasta los 9.000 millones de euros. El informe también prevé que España podría exportar hasta 3.000 millones de euros en productos e ingredientes, reforzando su papel como centro de fabricación en el sur de Europa y contribuyendo a la autonomía estratégica de Europa en un sector emergente y especializado.



Rupert Simons, socio de Systemiq, afirma: "España reúne una fuerte capacidad agrícola, un ecosistema biotecnológico en crecimiento y unas capacidades industriales consolidadas. Si el gobierno apuesta por políticas de apoyo y una inversión a largo plazo en investigación e infraestructuras para proteínas alternativas, este sector podría aportar miles de millones de euros a la economía y generar decenas de miles de puestos de trabajo".



Oportunidades para la agricultura y la industria

El desarrollo de un sector sólido de proteínas alternativas podría generar nuevas oportunidades de mercado para los agricultores de cultivos herbáceos en España, al tiempo que aliviaría la presión sobre los sistemas de tierra y agua en un contexto de creciente impacto climático. Los agricultores españoles se enfrentan a numerosos retos, desde los bajos precios de sus productos hasta sequías cada vez más severas, y las proteínas alternativas pueden ofrecer nuevas oportunidades de mercado y contribuir a mejorar la rentabilidad. A escala europea, el análisis muestra que un mercado en crecimiento de alimentos de origen vegetal podría más que duplicar la demanda de guisantes, habas, lentejas y garbanzos, mientras que la fermentación y la producción de carne cultivada aumentarían la demanda de cultivos ricos en azúcares y almidones, como la remolacha azucarera, creando nuevas oportunidades de mercado a medida que disminuye la demanda de biocombustibles. Esta diversificación de la producción de proteínas también podría reducir las importaciones de soja de la UE destinadas a la alimentación animal en 2,6 millones de toneladas y disminuir la necesidad total de piensos en 23 millones de toneladas.



España ya produce cantidades significativas de trigo, cebada, maíz, remolacha azucarera y patatas — materias primas clave para las tecnologías de fermentación —, así como legumbres esenciales para el sector de productos de origen vegetal. El país es además el principal productor de almendras de la UE, un ingrediente habitual en las alternativas vegetales a los lácteos.



Estos cambios en la agricultura también impulsarían el crecimiento industrial. Escalar la producción de proteínas alternativas requiere biotecnología aplicada, ingeniería de bioprocesos, fabricación de biorreactores, equipamiento especializado y sistemas avanzados de logística y control de calidad. Iniciativas como la planta de Elian en el Puerto de Barcelona, que produce proteínas texturizadas a partir de soja de origen local, demuestran el potencial para conectar la innovación alimentaria, el desarrollo rural y la industria avanzada.



Recomendaciones clave y perspectiva institucional

Para aprovechar plenamente este potencial, el estudio concluye que es fundamental aumentar la inversión pública en I+D, adaptar las infraestructuras industriales existentes para escalar nuevas tecnologías y apoyar a los agricultores en la transición hacia cultivos de mayor valor añadido. Reducir los riesgos tecnológicos en las fases iniciales y crear un marco regulador predecible y armonizado también resulta clave para atraer inversión privada y acelerar el crecimiento del sector.



Carlos Campillos Martínez, Senior Regional Manager para España y Portugal en GFI Europe, señala: "España tiene una oportunidad real de conectar innovación, agricultura e industria para convertirse en un referente de las proteínas alternativas en el sur de Europa. Con políticas claras y un fuerte apoyo a la I+D, este sector podría convertirse en un motor económico de alto valor, beneficiando tanto a las empresas como a las comunidades rurales".

