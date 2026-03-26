El proveedor de tecnología MR para medición de litio NanoNord amplía su negocio con ElectraLith

NanoNord amplía su negocio con ElectraLith - NanoNord

(Información remitida por la empresa firmante)

Empresa danesa amplía su colaboración con la emergente deeptech australiana durante la Visita de Estado Real a Melbourne

Madrid, 26 de marzo de 2026.- La empresa tecnológica del norte de Jutlandia NanoNord, en relación con la visita de Estado de la pareja real a Australia, ha asegurado un pedido de equipos de medición adicionales valorado entre 160.000 y 240.000 AUD por parte del pionero deeptech australiano ElectraLith. El pedido subraya el creciente potencial internacional de la tecnología de medición danesa en la transición verde.



NanoNord formó parte de la delegación empresarial durante la visita de Estado y aprovechó la oportunidad para fortalecer su negocio con clientes existentes y nuevos en Australia. No es la primera vez que la familia real danesa ha estado cerca de NanoNord: la empresa fue inaugurada oficialmente originalmente por un entonces joven príncipe heredero Federico.



La tecnología danesa mide el litio en tiempo real

La tecnología insignia de NanoNord, Tveskaeg, es un instrumento de medición basado en MR que permite la medición precisa en tiempo real del litio y de una gama de otros elementos. La tecnología es inalámbrica, no utiliza productos químicos ni materiales desechables y requiere una calibración y mantenimiento mínimos, lo que la hace robusta, ecológica y operativamente fiable.



ElectraLith utiliza los instrumentos Tveskaeg como parte central de su revolucionaria tecnología DLE-R para la extracción de litio. DLE (Extracción Directa de Litio) es un método nuevo y mucho más sostenible para extraer litio, un metal crítico en las baterías que impulsan la transición verde. El potencial total de la colaboración asciende a hasta 10 millones de coronas danesas (DKK) en los próximos años, a medida que ElectraLith despliega su tecnología a nivel global.



Las dos empresas conectaron en Melbourne durante la recepción de Danish Industry "An Evening in the Name of Business, Sport and Danish Dynamite", y reforzaron aún más sus vínculos durante una reunión en la sede de ElectraLith tras la conclusión de la delegación empresarial oficial.



Un cliente satisfecho al otro lado del mundo

"Tveskaeg es una parte esencial de nuestro sistema DLE-R y estamos encantados con nuestra colaboración con Martin y el equipo de NanoNord. Cada unidad DLE-R incluirá un sistema Tveskaeg para medir el litio y el pedido de unidades adicionales destaca su importancia para nuestras operaciones, especialmente mientras nos preparamos para un rápido despliegue global para satisfacer la creciente demanda de litio. Nuestros dos sistemas existentes funcionan de manera impecable e intuitiva, tanto que nuestro equipo los ha bautizado como Forky y Hilda (en honor al rey Svend ‘Barba Partida’ Tveskaeg y su esposa). Este es nuestro segundo pedido importante, en lo que esperamos que sean muchos más", afirma Charlie McGill, CEO de ElectraLith.



"No hay nada mejor que visitar a un cliente al otro lado del mundo y ver nuestra tecnología en uso con clientes satisfechos como Charlie y su equipo. Nuestros talentosos empleados en Skjernvej en Aalborg merecen el mérito de que la tecnología simplemente funcione y los clientes estén satisfechos. El hecho de que además podamos traer un pedido de instrumentos adicionales naturalmente me hace aún más feliz", expresa Martin Mindorf, CCO de NanoNord.



"Es un gran honor formar parte de la histórica visita de Estado a Australia, y nos sentimos honrados por la atención, especialmente de S.M. la Reina durante este viaje. La Reina comprendió rápidamente el potencial de la tecnología en Australia y preguntó con curiosidad cómo se utiliza Tveskaeg en relación con la extracción de litio. NanoNord y ElectraLith son un gran ejemplo de cómo nuestros países pueden trabajar juntos, y existe un gran potencial aquí, particularmente para la extracción de metales que son críticos para la transición verde. Más allá de ElectraLith, también contamos con varios clientes y prospectos interesantes a los que necesitamos volver", explica Martin Mindorf, CCO de NanoNord.



Sobre ElectraLith

ElectraLith es un pionero deeptech estadounidense que desarrolla DLE-R, una tecnología electroquímica propietaria para la extracción y refinado de litio. Esta tecnología produce hidróxido o carbonato de litio apto para baterías sin agua, productos químicos ni residuos, y puede funcionar con energía renovable.



En diciembre de 2024, la empresa cerró una ronda de financiación de serie A, que registró una demanda muy superior a la oferta, por un importe aproximado de 17 millones de dólares estadounidenses, con inversores como Rio Tinto, Chevron, Marathon Petroleum e In-Q-Tel. En 2026, ElectraLith fue seleccionada como "Top Innovator" por el Foro Económico Mundial y tiene previstos proyectos piloto en Australia, el Reino Unido y Argentina.



Sobre NanoNord

NanoNord fue fundada en 2001 por el inventor Ole Nrgaard Jensen, quien anteriormente vendió la empresa pionera de Bluetooth Digianswer a Motorola. La compañía desarrolla y fabrica equipos de medición basados en MR bajo el nombre Tveskaeg, utilizados para aplicaciones como la medición de sodio en alimentos, medición de litio en la industria minera y medición de nitrógeno y fósforo en la agricultura. Entre sus clientes se incluyen nombres globales como Kraft-Heinz, Orkla e Imerys. En otras industrias, como la alimentaria, los equipos de NanoNord eliminan la necesidad de titulación con nitrato de plata y, en varios países europeos, la tecnología Tveskaeg se está probando actualmente para aplicaciones agrícolas, donde tiene el potencial de optimizar el uso de purines, lo que resulta en menor contaminación de las aguas subterráneas y un mejor aprovechamiento de los nutrientes.



NanoNord es propiedad de una fundación y de la familia, con la Fundación Lauritzen como uno de sus principales inversores, y continúa siendo dirigida por su fundador Ole Nrgaard Jensen como CEO. En Australia, NanoNord está representada durante la visita de Estado por Martin Nrgaard Mindorf, CCO, la siguiente generación de la familia.

Contacto

Emisor: NanoNord

Nombre contacto: Martin Mindorf

Descripción contacto: CCO en NanoNord

Teléfono de contacto: +4596341590