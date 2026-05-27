El proyecto europeo SchoolFan crea un modelo pionero para combatir la desinformación climática en las aulas

Proyecto SchoolFan - SCHOOLFAN

(Información remitida por la empresa firmante)

Culmina así un proceso que ha logrado modelo un pionero de ciencia ciudadana para proteger a adolescentes y jóvenes europeos frente a la desinformación sobre el cambio climático

Madrid, 27 de mayo de 2026.- Combatir la desinformación en las aulas sobre el cambio climático. Este es el objetivo del proyecto internacional SchoolFan (Escuelas contra las noticias falsas por un futuro más responsable), iniciativa que entra en su fase decisiva, tras dos años de trabajo coordinado entre Portugal, España, Francia y Grecia.

Se trata de un proyecto desarrollado en el marco Erasmus+, concretamente en la línea de proyectos de cooperación educativa (KA2).

El consorcio se encuentra ya ultimando los resultados finales, que serán presentados el 18 de junio, culminando un proceso que ha dado lugar a un modelo pionero de ciencia ciudadana para proteger a adolescentes y jóvenes europeos frente a la desinformación sobre el cambio climático.

Equipo multidisciplinar de alto nivel

Desde su puesta en marcha, el proyecto, dirigido por un equipo formado por 30 docentes e investigadores de instituciones de cuatro países europeos (Portugal -Universidad de Aveiro y Nueva Universidad de Lisboa-, España -Universidad Rey Juan Carlos y Universidad Complutense de Madrid, Francia -Cercle FSER- y Grecia -Universidad Nacional y Kapodistríaca de Atenas-), ha trabajado para integrar la ciencia ciudadana en el sistema educativo.

Este equipo engloba desde expertos en enseñanza de las ciencias experimentales y pedagogía hasta especialistas en periodismo y comunicación corporativa, para garantizar un tratamiento riguroso y transversal de la desinformación.

Dos años de hitos y compromiso educativo

Desde su reunión de lanzamiento, en abril de 2024, el equipo de SchoolFan ha trabajado en las siguientes áreas clave:

• Análisis y diagnóstico: Se completó el mapeo de los planes de estudios escolares para identificar los mejores puntos de partida para la alfabetización mediática y la educación climática. Tras hitos como el análisis de los planes nacionales (mayo 2024) y los grupos de discusión con expertos (junio 2024), se desarrollaron recursos didácticos innovadores que ya están marcando la diferencia en las aulas.

• Formación especializada: Más de 90 docentes de Portugal, España, Francia y Grecia completaron su formación en enero de 2026, adquiriendo estrategias para identificar y desmontar noticias falsas en el aula. Para ello se desarrollaron materiales educativos centrados en cambio climático, verificación de información y ciencia ciudadana.

• Desarrollo de herramientas: Se han creado recursos digitales que permiten a alumnos y docentes participar como ciudadanos responsables en el abordaje de cuestiones sociales complejas.

Un proyecto para implementar y vivir en las aulas: verificación de los alumnos Entre enero y marzo de 2026, SchoolFan se implementó como proyecto de ciencia ciudadana en 32 clases de secundaria de los cuatro países implicados, con la participación de 350 estudiantes.

Asimismo, los alumnos actuaron como verificadores de datos, analizando contenidos climáticos en TikTok, YouTube e Instagram mediante directrices internacionales de verificación.

Muchos estudiantes impulsaron iniciativas propias en sus centros, organizando actividades de sensibilización y ayudando a sus compañeros a identificar información engañosa, multiplicando así el impacto del proyecto.

Un modelo escalable para el resto de los países de Europa El trabajo realizado permitirá que, a finales de junio, la comunidad educativa europea disponga de un modelo replicable que facilite la adopción de las prácticas más idóneas en alfabetización y educación mediática y climática.

"Formar a los docentes y proporcionarles herramientas para abordar las noticias falsas sobre el cambio climático en el aula es esencial para fomentar el pensamiento crítico entre los jóvenes en un tema tan delicado como el medio ambiente", afirma Antonio García, catedrático de Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

"El objetivo principal de este proyecto siempre ha sido desarrollar materiales, procedimientos y conocimientos para que, en el futuro, las instituciones educativas de toda Europa puedan elaborar programas de formación sobre una cuestión clave: capacitar a los estudiantes para hacer frente a la desinformación en general, y a la relacionada con el cambio climático en particular. Los resultados, en este momento, son prometedores", añade Esther Martínez, catedrática de Publicidad y RR. PP. de esta misma institución.

Contacto

Nombre contacto: David Manzano Nieto

Descripción contacto: SchoolFan

Teléfono de contacto: 913022860