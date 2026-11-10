Prudencia.ai, premiada como Mejor Startup de IA Jurídica de España en los Legal Leadership Awards 2026

Gala Nacional del Derecho 2026 - Gericó Associates

(Información remitida por la empresa firmante)

La plataforma española de inteligencia artificial jurídica recibe el reconocimiento en la Gala Nacional del Derecho 2026, organizada por Gericó Associates en Madrid. El premio consolida la trayectoria de Prudencia.ai, que ya supera los 23.000 usuarios registrados y los 800 clientes recurrentes, y ocupa la primera posición en el ranking de fiabilidad jurídica de Observatorio.legal

Madrid, 10 de noviembre de 2026.- Prudencia.ai ha sido premiada como Mejor Startup de IA Jurídica de España en los Legal Leadership Awards 2026, celebrados el 5 de noviembre en Madrid, durante la Gala Nacional del Derecho organizada por Gericó Associates.



El galardón reconoce su apuesta por desarrollar IA jurídica especializada y fiable para los profesionales del Derecho.



La distinción llega tras un año de crecimiento: desde su lanzamiento en febrero de 2026, la plataforma ha superado los 23.000 usuarios registrados y los 800 clientes recurrentes.



Prudencia.ai, reconocida entre las mejores empresas de inteligencia artificial jurídica de España

Los Legal Leadership Awards 2026, organizados por Gericó Associates, reconocen la excelencia, la innovación y el liderazgo jurídico.



En esta edición, Prudencia.ai ganó en la categoría de startups de inteligencia artificial jurídica, en la que también estaban nominadas Absia Legaltech, AI Consultas, Paction AI, Pink Lawyer y Stipulia.



El reconocimiento pone en valor una tecnología concebida para el ámbito legal, donde la precisión, la actualización normativa y la verificación de fuentes son fundamentales. Su premisa: la inteligencia artificial debe ayudar a los abogados a trabajar de forma eficiente, con el rigor y la fiabilidad que exige el Derecho.



Su plataforma permite consultar legislación, investigar jurisprudencia, analizar contratos, preparar escritos jurídicos, revisar documentación y organizar expedientes mediante herramientas especializadas.



Líder en el ranking de fiabilidad de inteligencia artificial jurídica

El premio se suma a otro hito: la primera posición de Prudencia.ai en el Índice de Fiabilidad Jurídica de Observatorio.legal, correspondiente a la evaluación C2026-Q3.



El estudio analizó 15 asistentes de inteligencia artificial jurídica y generalista. Prudencia.ai obtuvo 90,6 sobre 100, situándose en el primer puesto. La evaluación valoró la precisión jurídica, las fuentes, la actualización normativa y la trazabilidad.



El resultado refuerza su posicionamiento entre las soluciones de IA jurídica más fiables evaluadas en España. La compañía prioriza la consulta y verificación de fuentes jurídicas.



Más de 23.000 usuarios y 800 clientes recurrentes en menos de un año

Desde su lanzamiento en febrero de 2026, Prudencia.ai ha registrado un crecimiento sostenido y supera los 23.000 usuarios registrados y los 800 clientes recurrentes, entre abogados autónomos, despachos, asesorías y empresas.



La plataforma ha ampliado sus herramientas de investigación jurídica, análisis documental y gestión de expedientes. Destaca Prudencia Nova, evolución tecnológica con mejoras en búsqueda de jurisprudencia, verificación y gestión documental.



La plataforma avanza en integración con Microsoft Word, trabajo en doble pantalla con control de cambios y organización de documentos y conversaciones por expedientes. Con ello, la compañía avanza hacia un entorno de trabajo más completo.



Carlos Guerrero: "Nuestro objetivo es desarrollar la inteligencia artificial jurídica más fiable"

Carlos Guerrero, CEO y cofundador de Prudencia.ai, ha destacado la importancia del reconocimiento para la compañía.



"Recibir el premio a Mejor Startup de IA Jurídica de España es una enorme satisfacción para todo el equipo. Es un reconocimiento al esfuerzo, al trabajo y a la apuesta que hemos realizado desde el primer día por desarrollar una tecnología realmente útil para los profesionales del Derecho".



Guerrero también ha querido agradecer la organización de los premios y la confianza depositada en el proyecto.



"Quiero agradecer especialmente a Marc Gericó y a todo el equipo de Gericó Associates la organización de una gala excepcional que, año tras año, reúne a grandes profesionales y pone en valor la innovación y el talento del sector jurídico. También al jurado por reconocer nuestro proyecto y, por supuesto, a todo nuestro equipo y a los más de 800 clientes que ya confían en Prudencia.ai".



Para el CEO, el crecimiento comercial y los reconocimientos recibidos son importantes, pero no modifican la prioridad estratégica de la empresa.



"Hemos alcanzado hitos muy importantes en muy poco tiempo, pero tenemos claro que lo fundamental es seguir mejorando la fiabilidad de nuestra herramienta. En el ámbito jurídico, una respuesta incorrecta puede tener consecuencias relevantes. Por eso, nuestro foco seguirá estando en ofrecer una inteligencia artificial cada vez más precisa, contrastable y adaptada a las necesidades de los abogados".



La inteligencia artificial jurídica transforma el trabajo de los abogados

La IA transforma el sector legal: investigar jurisprudencia, consultar legislación, analizar contratos, preparar escritos y revisar documentación puede reducir tiempos y mejorar la eficiencia.



Su uso plantea desafíos de exactitud, confidencialidad y actualización de fuentes. Las plataformas especializadas buscan responder a las exigencias de los profesionales jurídicos.



Prudencia.ai combina modelos avanzados de inteligencia artificial con fuentes jurídicas españolas y europeas, sistemas de recuperación de información y herramientas de verificación. Su tecnología facilita el trabajo con legislación, jurisprudencia y documentación profesional para elaborar análisis, informes, contratos y escritos, siempre sujetos a la revisión del profesional.



La compañía mantiene su compromiso con la protección de datos, la confidencialidad y el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).



Prudencia.ai continuará desarrollando nuevas herramientas para despachos de abogados

Tras recibir el premio a Mejor Startup de IA Jurídica de España 2026, Prudencia.ai continuará impulsando su estrategia de innovación y crecimiento.



Sus principales líneas de desarrollo incluyen ampliar las fuentes jurídicas, mejorar la búsqueda y verificación de jurisprudencia, automatizar tareas e integrar la plataforma con las herramientas habituales de los profesionales del Derecho.



También desarrolla funcionalidades de gestión de expedientes y asistentes inteligentes para facilitar procesos administrativos y documentales.



El objetivo es acompañar a los abogados en más tareas, manteniendo el control humano y la fiabilidad jurídica.



Con más de 23.000 usuarios, 800 clientes recurrentes y estos reconocimientos, Prudencia.ai refuerza su posición como una de las startups españolas de inteligencia artificial jurídica con mayor proyección.



Sobre Prudencia.ai

Prudencia.ai es una plataforma española de inteligencia artificial jurídica desarrollada por ELIA IA LEGAL, S.L. y fundada por Carlos Guerrero y Jaume Bosch.



Desarrolla tecnología para abogados, despachos, asesorías y departamentos legales. Su plataforma permite consultar cuestiones jurídicas, investigar jurisprudencia, analizar legislación, redactar escritos, revisar contratos y gestionar expedientes mediante IA.



Lanzada en febrero de 2026, supera los 23.000 usuarios y 800 clientes recurrentes. En noviembre de 2026 recibió el premio a Mejor Startup de IA Jurídica de España y lideró el Índice de Fiabilidad Jurídica C2026-Q3 de Observatorio.legal, con 90,6 puntos sobre 100.

Contacto

Nombre contacto: Júlia Domínguez

Descripción contacto: Prudencia.ai

Teléfono de contacto: +34 936 57 21 05



