Praga, República Checa - KAYAK

(Información remitida por la empresa firmante)

Según datos de KAYAK, las búsquedas para viajar durante el puente de la Constitución y la Inmaculada aumentan un 32% en vuelos y un 30% en hoteles frente al mismo periodo del año pasado. Florencia y Granada destacan entre los destinos con las opciones de alojamiento más económicas para el puente con precios por noche de hotel por debajo de los 105€ de media

Madrid, 26 de noviembre de 2026.- El puente de la Constitución y la Inmaculada suele ser una de las últimas oportunidades del año para encadenar varios días libres y ​realizar una pequeña escapada. Este año, el interés de los viajeros españoles por aprovecharlo queda patente en las búsquedas: según los datos de KAYAK, un buscador de viajes líder, las búsquedas de vuelos para viajar del 4 al 8 de diciembre aumentan un 32% y las de hoteles, un 30%, frente al mismo periodo del año pasado.



Para quienes pueden disfrutar del puente este año, KAYAK ha analizado los datos para revelar los destinos más buscados por los viajeros españoles, así como cinco destinos europeos y cinco españoles con los precios medios de alojamiento más económicos para disfrutar de una escapada antes del ajetreo navideño.



¿A dónde quieren viajar los españoles este puente de diciembre?

Aunque Londres, París y Roma ocupan los primeros puestos entre los destinos más buscados por los viajeros españoles, este puente también están apostando por Europa Central. Dentro del top 10 destacan destinos, como Praga, Budapest y Viena, junto a otras opciones europeas como Bruselas y Basilea. Una selección que apunta al interés por escapadas europeas distintas a las capitales más habituales.



Este es el ranking de los diez destinos más buscados para viajar, junto con el precio medio de vuelos de ida y vuelta en clase económica para el puente de la Constitución y la Inmaculada de 2026:



1. Londres, Reino Unido, 161 €



2. París, Francia, 207 €



3. Roma, Italia, 174 €



4. Praga, República Checa, 309 €



5. Budapest, Hungría, 242 €



6. Bruselas, Bélgica, 181 €



7. Milán, Italia, 111 €



8. Basilea, Suiza, 251 €



9. Ámsterdam, Países Bajos, 217 €



10. Viena, Austria, 271 €



Natalia Diez-Rivas, directora comercial de KAYAK para Europa, señala: "Para aquellos viajeros que quieren cuidar de su presupuesto, ampliar la búsqueda más allá de los destinos más buscados puede abrir nuevas posibilidades de ahorro. Puerto del Rosario, Marrakech y Estrasburgo registran precios medios de vuelos un 31%, un 27% y un 23% más bajos, respectivamente, que en las mismas fechas de 2025".



Los cinco destinos europeos más económicos para el puente de diciembre

El alojamiento también puede marcar una diferencia importante en el presupuesto, especialmente en escapadas un poco más largas. En Europa, es posible encontrar hoteles por menos de 125€ de media por noche en destinos como Florencia, Praga, Roma, Lisboa y París, liderando el ranking de los destinos más económicos para este puente.



Este es el ranking de los cinco destinos europeos más económicos para viajar en el puente de diciembre, junto con el precio medio por noche en habitación doble para el puente de la Constitución y la Inmaculada de 2026.



1. Florencia, Italia, 72 €



2. Praga, República Checa, 89 €



3. Roma, Italia, 116 €



4. Lisboa, Portugal, 121 €



5. París, Francia, 122 €



Los cinco destinos españoles más económicos para el puente de diciembre

Para aquellos viajeros que prefieran una escapada más cerca de casa, los datos de KAYAK revelan destinos con precios medios por noche de hotel inferiores a 140€ en España. Granada destaca como la opción más económica, con precios de hotel a 103€ de media.



Este es el ranking de los cinco destinos nacionales más económicos para viajar en el puente de diciembre, junto con el precio medio por noche en habitación doble para el puente de la Constitución y la Inmaculada de 2026.



1. Granada, 103 €



2. Sevilla, 123 €



3. Madrid, 131 €



4. Valencia, 132 €



5. Barcelona, 139 €





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