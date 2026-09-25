Pura Envidia refuerza su estructura directiva y nombra a Daniel Moreno Campos como nuevo director general - Ana Álvarez

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 25 de septiembre

La agencia de growth marketing, con 16 años de trayectoria, impulsa un modelo operativo basado en inteligencia artificial y transformación digital para maximizar la rentabilidad de las empresas en sus modelos de captación y venta digital.

Málaga, septiembre de 2026.— Pura Envidia, agencia integral de growth marketing especializada en el crecimiento de negocio a través de la optimización y la tecnología, ha anunciado el nombramiento de Daniel Moreno como nuevo Director General (Chief Executive Officer). Esta incorporación al frente de la dirección ejecutiva responde a la necesidad del mercado empresarial de evolucionar hacia modelos de agencia altamente eficientes, integrando la inteligencia artificial y la transformación digital en los procesos estratégicos de captación y conversión de sus clientes. Su llegada se suma a la consolidación del comité de dirección junto a Francisco Torres (COO), Ana Álvarez (Growth Manager Leader), Sara San José (Growth Manager Leader) y Pablo Lao (CTO).

Daniel Moreno, vinculado a la compañía desde 2023 como responsable del diseño y lanzamiento de su división de optimización de la tasa de conversión (CRO), asume ahora el liderazgo general de la firma. Moreno cuenta con una consolidada trayectoria ejecutiva y docente, destacando su labor como director académico en ESIC Business & Marketing School en programas de transformación digital y gestión empresarial, a través de los cuales ha formado y asesorado a más de 3.000 directivos de pymes durante los últimos tres años.

Un modelo de agencia escalable y orientado al impacto de negocio

El nombramiento marca una nueva etapa organizativa orientada a superar el paradigma de la agencia de servicios tradicional, sustituyéndolo por un ecosistema de operaciones ágiles, automatizadas y enfocadas en métricas de rentabilidad.

El mercado actual exige a las empresas una eficiencia operativa sin precedentes. No basta con generar visibilidad; el valor real reside en conectar la estrategia de captación con el rendimiento financiero directo, destaca Daniel Moreno, CEO de Pura Envidia. Trasladamos al corazón de la agencia metodologías de transformación digital e IA aplicada que ya han demostrado su eficacia en miles de pymes, permitiendo a nuestros clientes escalar su demanda con procesos más precisos, datos accionables y estructuras de entrega optimizadas.

Continuidad del talento fundador y enfoque comercial

La reestructuración directiva mantiene intacto el núcleo fundacional de la agencia. Los socios fundadores, Habacuc Rodríguez y Antonio Cabello, continuarán plenamente integrados en la compañía en calidad de directores de desarrollo de negocio y estrategia corporativa, volcando sus dieciséis años de experiencia y know-how en la relación con clientes clave y la apertura de nuevas oportunidades de mercado.

La llegada de Daniel a la dirección ejecutiva consolida nuestro compromiso con una organización sólida, sostenible y preparada para los retos tecnológicos de la próxima década, señalan Habacuc Rodríguez y Antonio Cabello. Desde su incorporación en 2023 liderando el área de CRO, su visión estratégica y capacidad de ejecución han sido determinantes. Este movimiento nos permite dar un salto cualitativo en innovación tecnológica mientras nosotros nos volcamos al 100% en el desarrollo de negocio y la aportación de valor directo a nuestros clientes.

Especialización y propuesta de valor integral

Con 16 años de experiencia en el ecosistema digital, Pura Envidia articula su propuesta de valor sobre tres pilares estratégicos: CRO (optimización de conversión), Creatividad y Tecnología. La compañía presta servicios integrales a empresas que demandan maximizar su volumen y retorno de negocio en tres entornos principales:

Generación de clientes potenciales (lead generation): Captación cualificada y automatización de flujos comerciales B2B y servicios.

Modelos de ocupación y reservas: Estrategias de demanda directa para los sectores turístico, hotelero y de restauración.

Comercio electrónico (ecommerce): Optimización del embudo de compra y venta directa para escalar la facturación digital.

Bajo este nuevo esquema directivo y operativo, Pura Envidia consolida su posición como socio estratégico de crecimiento para marcas que buscan resultados comerciales medibles con un uso intensivo de la tecnología y el rigor analítico.

Para más información:

puraenvidia.com

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Emisor: Ana Álvarez

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