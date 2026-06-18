Qualitest se convierte en QualityAI: el socio de confianza en aseguramiento e ingeniería para IA empresarial

Qualitest se convierte en QualityAI - QualityAI

(Información remitida por la empresa firmante)

Mientras las empresas aceleran el despliegue de la inteligencia artificial, QualityAI ayuda a los líderes empresariales a ir más allá de las promesas sobre la IA y poner en marcha sus proyectos con confianza

Madrid, 18 de junio de 2026.- Qualitest, proveedor líder de ingeniería de calidad y aseguramiento con enfoque prioritario en inteligencia artificial, ha anunciado hoy su cambio de marca a QualityAI. La nueva identidad refleja la evolución de la compañía, que pasa de ser un especialista en pruebas de software a convertirse en un socio de ingeniería de calidad centrado en la IA, ayudando a las empresas a incorporar la calidad en sistemas complejos desde las fases iniciales de desarrollo.



En todos los sectores, las organizaciones compiten por adoptar la inteligencia artificial y la presión por demostrar avances es cada vez mayor. Según el informe State of AI in the Enterprise 2026 de Deloitte, se espera que la proporción de organizaciones que prevén llevar a producción al menos el 40 % de sus experimentos con IA se más que duplique en los próximos seis meses. A medida que la IA pasa de ser una aspiración estratégica a una realidad operativa, los líderes empresariales necesitan demostrar que la transformación es real, fiable y efectiva. En un mercado saturado de declaraciones sobre inteligencia artificial, el aseguramiento se está convirtiendo en el factor que marca la diferencia entre el impulso real de la IA y el simple AI washing.



"Todas las empresas quieren demostrar que avanzan rápidamente en inteligencia artificial, pero la velocidad por sí sola no es suficiente", afirmó Andrew Duncan, consejero delegado de QualityAI. "Los líderes necesitan evidencias de que la IA funciona de forma segura, fiable y eficaz en el mundo real. QualityAI existe para ofrecer esa certeza, ayudando a las organizaciones a ir más allá de las declaraciones sobre IA y desplegar sus soluciones con confianza".



En sectores regulados y de alta confianza, como los servicios financieros, la salud y las ciencias de la vida, la energía, los servicios públicos y la administración pública, los riesgos son aún mayores. Un fallo en los sistemas de IA puede provocar interrupciones operativas, daños reputacionales y pérdida de confianza. A medida que la inteligencia artificial acelera el desarrollo de software y la toma de decisiones, las organizaciones necesitan una supervisión independiente de la calidad que garantice que los sistemas están preparados para su uso en condiciones reales. Esa garantía se está convirtiendo tanto en una exigencia de cumplimiento normativo como en un elemento diferenciador frente a la competencia.



Respaldada por casi 30 años de experiencia en pruebas de software, QualityAI opera a lo largo de todo el ciclo de vida del aseguramiento de la calidad, desde las primeras fases de planificación de la transformación hasta la puesta en marcha y la optimización posterior al lanzamiento.



"Nuestro origen está en el aseguramiento de la calidad, pero hoy nuestro papel es mucho más amplio", añadió Duncan. "Trabajamos con las organizaciones desde las etapas más tempranas de sus procesos de transformación, ayudándolas a definir, diseñar, desarrollar, probar y operar sistemas complejos con un mayor nivel de certidumbre. Esto significa apoyar a los clientes antes del lanzamiento, durante la puesta en marcha y mucho después del despliegue".



QualityAI colabora con algunas de las mayores compañías tecnológicas del mundo en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial y ayuda a las empresas a integrar la IA en sistemas críticos para el negocio con mayores garantías. Desde 2019, la compañía ha implantado soluciones propias de inteligencia artificial capaces de acelerar las pruebas de software hasta seis veces, reduciendo significativamente el tiempo necesario para validar e integrar tecnología en entornos empresariales complejos.



Duncan concluyó: "El camino hacia la adopción de la inteligencia artificial puede parecer territorio desconocido, pero para QualityAI es un terreno familiar. Llevamos casi 30 años ayudando a las empresas a confiar en la tecnología de la que dependen. De cara al futuro, nuestro papel está claro: ayudar a las organizaciones a incorporar la calidad en los sistemas impulsados por IA que definirán su futuro".



El informe State of AI in the Enterprise de Deloitte está disponible en: https://www.deloitte.com/uk/en/issues/generative-ai/state-of-ai-in-enterprise.html



Acerca de QualityAI

QualityAI es una compañía de ingeniería de calidad centrada en la inteligencia artificial que ayuda a las empresas a desplegar y escalar sistemas complejos con mayor confianza. Operando en ámbitos como los datos, los modelos, las plataformas, las infraestructuras y los entornos operativos, la empresa aporta capacidades de aseguramiento e ingeniería que permiten garantizar el rendimiento fiable de los sistemas en condiciones reales.



Anteriormente conocida como Qualitest, QualityAI presta servicio a empresas globales de sectores regulados y altamente tecnológicos, combinando una sólida experiencia en ingeniería con capacidades impulsadas por IA, aseguramiento operativo y conocimiento integral del ciclo de vida de los sistemas para ayudar a sus clientes a alcanzar la máxima confianza en el momento de su puesta en producción.

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