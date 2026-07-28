Qualys obtiene la certificación ENS Nivel Alto para su plataforma de gestión de ciberriesgos

Qualys obtiene la certificación ENS Nivel Alto - Qualys

(Información remitida por la empresa firmante)

Qualys, multinacional especializada en la gestión de riesgos de ciberseguridad, ha obtenido la certificación ENS en Categoría Alta. Con ello, la compañía se convierte en el primer proveedor global de soluciones de gestión de riesgos y vulnerabilidades en obtener este reconocimiento. La certificación, además de acreditar el cumplimiento de los máximos requisitos del Esquema Nacional de Seguridad, consolida a Qualys como proveedor de referencia para el sector público en España

Madrid, 28 de julio de 2026.- Qualys, Inc. (QLYS), proveedor pionero y líder en soluciones de TI, seguridad y cumplimiento en la nube, ha obtenido la certificación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) de nivel Alto, el máximo nivel de certificación previsto dentro del marco español de ciberseguridad. Con ello, la compañía se convierte en el primer proveedor global de soluciones de gestión de riesgos y vulnerabilidades en obtener este reconocimiento de máximo nivel dentro del marco regulatorio español.



El Esquema Nacional de Seguridad constituye el marco de referencia que establece los principios y requisitos que deben cumplir las administraciones públicas españolas y las empresas que colaboran con ellas para garantizar la protección adecuada de la información y de los sistemas que la gestionan.



La certificación de nivel Alto acredita que los sistemas y procesos de Qualys cumplen los requisitos técnicos, organizativos y de gestión que regula el ENS, demostrando la implantación de controles avanzados de protección de la información para garantizar la integridad, confidencialidad, trazabilidad y disponibilidad de los datos más sensibles. Asimismo, refuerza la autoridad técnica de la plataforma Qualys Enterprise TruRisk Management, centrada en la gestión proactiva de riesgos de seguridad y la remediación autónoma, y que incorpora además capacidades nativas para evaluar el cumplimiento del propio Esquema Nacional de Seguridad.



Tecnología punta con todas las garantías

La certificación obtenida por Qualys permite a todas aquellas entidades españolas que gestionan activos especialmente sensibles, infraestructuras críticas o servicios esenciales desplegar una plataforma cloud centralizada que ofrece visibilidad continua sobre su exposición al riesgo, automatiza la detección y remediación de vulnerabilidades y refuerza la resiliencia frente a las amenazas, todo ello cumpliendo con los estrictos requisitos exigidos por el marco español de ciberseguridad.



"Este reconocimiento representa un avance clave para las organizaciones públicas y privadas que operan en los entornos más críticos del país", afirma Sergio Pedroche, Country Manager de Qualys España, "ya que ahora pueden incorporar una plataforma cloud de alcance internacional con la garantía de que sus servicios SaaS integran el máximo nivel de cumplimiento exigido por la normativa española".



Una apuesta estratégica por España

Al adaptar su plataforma al máximo nivel del Esquema Nacional de Seguridad, la compañía facilita el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Real Decreto 311/2022 y amplía su capacidad para colaborar con organismos públicos y con empresas pertenecientes a sectores estratégicos como defensa, sanidad, banca, seguros, energía, transporte o telecomunicaciones, donde la protección de la información constituye un requisito crítico para el desarrollo de su actividad.



Este paso sitúa además a Qualys en una posición diferencial dentro del mercado español. La obtención de una certificación local de este nivel por parte de un proveedor internacional de ciberseguridad refleja una apuesta decidida por responder a las necesidades específicas de dicho mercado y garantiza que las organizaciones que operan en él podrán acceder a una plataforma internacional adaptada a los requisitos regulatorios de los proyectos de transformación digital de mayor criticidad.

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