Quema histórica para celebrar el 5º Aniversario del Ethix, el token español pionero DEFI.

Quinto aniversario Ethix - Lendingdev SL

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de diciembre de 2025.- El ecosistema de financiación descentralizada (DeFi) celebra hoy el quinto aniversario del Ethix, uno de los primeros y más relevantes tokens de origen español. El Ethix es la pieza central que opera el sistema de avales colectivos de EthicHub, una plataforma de financiación colaborativa pionera a nivel mundial, aplicando la tecnología blockchain para diseñar cadenas de suministro más sostenibles y eficientes

Con motivo de este aniversario, EthicHub ejecutó la quema de 400.000 tokens Ethix, valorados en más de 100.000 dólares. Estos tokens provenían de comisiones generadas como respaldo de las inversiones de los últimos meses, que han sido devueltas exitosamente con sus respectivos intereses. Esta acción no tiene efectos negativos porque el sistema de avales colectivos de EthicHub se encuentra actualmente sobrecolateralizado y el valor de los tokens quemados se redistribuye entre los Ethix existentes.



El modelo de EthicHub, facilitado por el token Ethix, mitiga el riesgo financiero y alinea los intereses del ecosistema, haciendo posible que cooperativas de pequeños agricultores en economías emergentes, obtengan financiación asequible para producir y exportar sus cosechas.



"El quinto aniversario del Ethix no es solo la celebración de un token, sino la prueba de que la financiación descentralizada es una herramienta poderosa para catalizar cambios positivos" afirma Jori Armbruster, CEO en EthicHub. "La quema de hoy es una muestra tangible de la salud y la solidez de este ecosistema, que lleva el capital donde más se necesita de forma transparente y eficiente gracias a la tecnología blockchain y el token Ethix".



A lo largo de estos cinco años, el Ethix ha consolidado su posición como un activo clave dentro del panorama DeFi con conciencia social. Su trayectoria marca un precedente importante para el uso de la tecnología blockchain y los criptoactivos en la reducción de la desigualdad y la promoción de la inclusión financiera a nivel global.



Transacción de la operación de la quema de Ethix: https://etherscan.io/tx/0x86c32e68abc012f9499c980ee8a6aaf7c908c3d30fafc55dfae3f731cf35bcb4



Acerca de EthicHub

EthicHub es una plataforma de financiación colectiva que utiliza la tecnología blockchain para conectar capital global con comunidades de pequeños productores agrícolas, ofreciéndoles bajo coste y acceso a mercados internacionales. Fundada en 2018, EthicHub es reconocida internacionalmente por su modelo pionero de financiación descentralizada con un profundo impacto social.





